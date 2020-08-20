Кабмин Татарстана установил «ковидные» выплаты медработникам с высшим немедицинским образованием

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил изменения в порядок начисления выплат медикам за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Теперь медработники с высшим немедицинским образованием будут получать такую же поддержку, как и врачи.

«В подпункте «г» слова «врачам подразделений» заменить словами «врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений», — говорится в документе.

Постановление было подписано 19 августа премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Теперь врачи и медики с непрофильным высшим образованием будут получать в размере 80% среднемесячного дохода от работы в РТ за девять месяцев 2019 года. Те же категории медиков, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях, будут получать «ковидные» выплаты в размере 100% от среднемесячного дохода за тот же период.