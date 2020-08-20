Испытания беспилотников без водителя в России перенесли на 2021 год

Испытания российских беспилотных автомобилей полностью в автономном режиме перенесли на 2021 год. Испытания планируют проводить в I—II кварталах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на скорректированную дорожную карту по внедрению беспилотников на дорогах общего пользования.

По словам представителя рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослава Федосеева, испытание беспилотников без водителя — это ключевой этап в процессе их внедрения: «От этих испытаний, по сути, зависит судьба проекта».

«Яндекс», Сбербанк, ГАЗ и КАМАЗ планировали проводить автономные испытания осенью этого года, однако сроки были нереалистичными, поскольку не учитывали мнения многих организаций, также занятых разработкой беспилотных технологий.

В новой версии дорожной карты сказано, что к концу 2022 года должны создать специальные зоны с покрытием сетью 5G для тестирования беспилотников.

По словам финансового директора холдинга «Автобан» Юлии Штрек, 5G необходим, поскольку обеспечивает эффективную связь между беспилотником и интеллектуальной транспортной системой, а также связь беспилотников друг с другом, с информационными табло, светофорами и так далее: «Правительство до конца августа рассмотрит обновленную карту и представит ее президенту, так как внедрить беспилотные технологии поручал Владимир Путин. Реализация мероприятий дорожной карты, в том числе беспилотные испытания, сдвинулась из-за пандемии».

Ранее сообщалось о том, что стоимость беспилотного такси будет дешевле поездки на обычном.

