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Марат Хуснуллин привился от коронавируса

08:36, 20.08.2020 2
Марат Хуснуллин привился от коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса.

«Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал зампред правительства РФ в Twitter.

Напомним, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса. 15 августа создали первую партию вакцины.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:42
    Может его взломали?
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  • Анонимно 08:43
    Чем они прививаются, если вакцины еще нет?
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