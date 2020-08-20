Марат Хуснуллин привился от коронавируса
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса.
«Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал зампред правительства РФ в Twitter.
Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!)— Марат Хуснуллин (@khusnullin_) August 19, 2020
Напомним, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса. 15 августа создали первую партию вакцины.ОбществоВласть Татарстан
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