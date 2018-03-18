ООО Банк Аверс

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Банк был зарегистрирован как Медицинский коммерческий банк «Аверс» (МКБ «Аверс») в сентябре 1990 года в Татарстане. Учредителями выступили Минздрав республики, промышленные и торговые предприятия региона. На протяжении долгого времени, вплоть до 2000 года, банк постепенно сдавал свои позиции в бизнесе. В 2000 году контроль над банком взяла группа «ТАИФ», что позволило увеличить клиентскую базу, нарастить капитал, улучшить экономические и финансовые показатели банка. В мае-июне 2014 года банк был переименован в ООО «Банк «Аверс».

Контролирующими бенефициарами банка на настоящий момент являются сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев (контролирует 27,8% акций, входит в совет директоров ОАО «ТАИФ» и является генеральным директором ООО «Нира-Экспорт»), генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (контролирует 27,24%), председатель совета директоров и гендиректор ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев (26,05%), председатель совета директоров банка и замгендиректора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина (4,81%), заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков (4,76%), член совета директоров банка и главный бухгалтер ОАО «ТАИФ» Ольга Игнатовская (1,25%), ООО. На «Нира-Экспорт» — 1,05%.

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