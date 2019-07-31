Банк «Аверс» предлагает услугу моментальной неименной карты

Фото: предоставлено Банком «Аверс»

В Банке «Аверс» можно выпустить моментальную неименную карту бесплатно за 15 минут. Предложение доступно для держателей зарплатных карт, заемщиков, созаемщиков, а также вкладчиков Банка «Аверс».

Клиенты получают карту MasterCard Standart с бесплатным годовым обслуживанием. Срок действия карты составляет 5 лет.

Владельцам моментальной неименной карты доступны скидки и бонусы от партнеров Банка, интернет-банк Аверс Online для оплаты платежей в режиме реального времени, а также бескомиссионное снятие наличных в банкоматах любого банка по всей России.

Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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