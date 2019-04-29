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Банк «Аверс» подвел итоги 2018 года

11:55, 29.04.2019 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
Банк «Аверс» подвел итоги 2018 года
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани состоялось очередное Общее собрание участников ООО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Участники Банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и избрали Совет директоров.

По итогам 2018 года активы Банка достигли 138,6 млрд рублей. По данным информационного агентства Банки.ру на 01.01.2019 г., Банк «Аверс» занимает 39-е место по прибыли и 46-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в Республике Татарстан.

В отчетном году Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности бизнеса. Надежность Банка «Аверс» была подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА— со «стабильным» прогнозом. По итогам 2018 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв 1 место среди банков Татарстана.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

ЭкономикаБанки Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Чеберяк Татьяна 12:55
    Что же это хорошо. Значит еще положу деньги на депозит. До продажи квартиры об этом банке ничего не знала.
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