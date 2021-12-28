Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 28 декабря, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками и подарил клинике медицинское оборудование для маленьких пациентов отдела травматологии и ортопедии.

Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей с 2016 года. За последние годы, помимо денежных средств на озеленение территории клиники, Банком «Аверс» были пожертвованы компьютерная и медицинская техника.

Важной традицией для банка стали и персональные подарки для пациентов, проходящих длительное лечение в клинике. Каждый год сотрудники дарят детям новогодние подарки, игры и книги. В этот раз ребятам были подарены различные детские книги, чтобы они, несмотря на то, что находятся в больнице, почувствовали новогоднее настроение. Сотрудники банка от всего сердца пожелали детям здоровья и счастливого нового года.

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