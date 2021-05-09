Банк «Аверс» поздравил ветеранов войны с 76-м Днем Победы

Фото: Максим Платонов

9 Мая — особая и священная дата для каждой семьи. В этом году Россия отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость и целостность Родины, живет в сердце каждого из нас. Уже по сложившейся доброй традиции в преддверии годовщины Дня Победы сотрудники Банка «Аверс» навестили ветеранов, поблагодарили их за героизм, проявленное мужество и вручили им подарки.

«Приятно, что о нас не забываете»

С предстоящим Днем Победы ООО Банк «Аверс» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники банка на дому навестили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и по традиции выразили им слова благодарности, пожелали крепкого здоровья, долголетия и вручили подарки.

Чтобы не подвергать ветеранов войны опасности заражения коронавирусной инфекцией, все были в медицинских масках. Встречи прошли в теплой обстановке. Главные герои праздника рассказали, как они пережили непростой пандемийный год, и поделились воспоминаниями о тяжелом военном времени.

Первым гостей встречал 96-летний участник Великой Отечественной войны Георгий Поликарпович Староверов.

— Георгий Поликарпович, примите искренние слова благодарности. Спасибо большое за ваше мужество и героизм! Вы не жалели свои жизни, стояли на защите нашей Родины. Это то малое, что мы можем для вас сделать, — торжественно поблагодарили ветерана сотрудники Банка «Аверс».

2020 год для Георгия Поликарповича выдался тяжелым — он перенес операцию на сердце.

— Сейчас все хорошо. Он у нас боец крепкий, держится, — рассказывает дочь фронтовика Ирина Георгиевна. — В прошлом году привезла его на диспансеризацию, и там у него остановилось сердце. Слава Богу, вовремя сделали операцию, и все обошлось. Вот только аппетита у него нет, совсем ничего не ест… Спасибо вам за подарки, внимание. Приятно, что о нас не забываете.

На войне Георгий Староверов получил два ранения, из-за чего всю жизнь проходил с тростью. Фото: Максим Платонов

Георгий Староверов родился и вырос в селе Большое Фролово Буинского района республики. Когда началась война, ему было 15 лет. На фронт он попал в последний призыв 1943 года. Прошел подготовку в Журавлевском пехотном училище, которое выпускало командиров. Но шел четвертый год войны, вспоминает ветеран, и людей на передовой не хватало. Оказавшись на Карельском фронте, Георгий Поликарпович как рядовой встал к пулемету вторым номером.

На войне Староверов получил два ранения: одно — в бедро, другое — в седалищный нерв.

— Когда форсировали реку Свирь, меня подобрали санитары. За тот бой получил медаль «За боевые заслуги», — с трудом вспоминает непростые военные годы Георгий Поликарпович.

Осколочное ранение в бедро разрывной пулей из пулемета было настолько тяжелым, что ногу бойца хотели ампутировать. Но благодаря медсестре, которая вовремя заметила нитку, торчащую из раны, ногу удалось спасти.

— В госпитале пролежал полгода. Вернулся домой в телеге. Именно в этот день случилась великая радость, объявили победу, — рассказывает ветеран.

После войны Георгий Староверов работал в колхозе кладовщиком. Отучился в Казани в сельскохозяйственной школе на председателя колхоза. Но попасть на хорошую должность не вышло, мешала то инвалидность, то незнание татарского языка.

Из-за военного ранения Георгий Поликарпович всю жизнь проходил с тростью. Сейчас он с трудом передвигается по комнате и почти не слышит.

Теплые слова поздравления и подарки Банк «Аверс» передал также ветеранам: 96-летнему Генриху Даниловичу Гаврилову и 93-летнему Гарифзяну Галиевичу Галиеву.

Вот уже 72 года Генрих Данилович живет в Зеленодольске. На фронт 18-летним юношей из татарской глубинки под Алькеево попал только в 43-м году.

— Мы как раз с ребятами праздновали: сначала в клубе, а потом ушли к кому-то из девчонок встречать Новый год. Утром пришел домой, а мне принесли повестку. Я пошел на призывной пункт, но уехал только числа 22—23-го, со второго раза, — ранее поделился с нами воспоминаниями фронтовик. — Отправили на ближайшую железнодорожную станцию Нурлата, где и формировали наш эшелон, на поезде довезли до Ульяновска, оттуда до Рузаевки, а потом и на «конечную» — станцию Навашино, недалеко от Мурома.

Спустя два месяца Генрих Данилович получил направление в Арзамасское военное училище, откуда его в срочном порядке отправили на фронт. «Нас привезли под Харьков. Я видел, как воевали, бомбили и рвали на части. А дня через три меня в первый раз ранили». К счастью, ранение оказалось легким.

На фронт 18-летним юношей из татарской глубинки под Алькеево Генрих Данилович попал в 43-м году. Скриншот видео

В 43—44-х годах фактически пешком в составе Красной армии фронтовик прошел почти всю Украину, от станции Валуйки неподалеку от Харькова до Кривого Рога. В 1944 году в одной из перестрелок Генрих Гаврилов получил тяжелое ранение, был задет позвоночник. Травмированного лежачего солдата переправили за 1,5 тысячи километров в госпиталь казахстанского города Уральска. Спустя 4 месяца 19-летнего Генриха вновь забрали в армию.

— Война — самое нехорошее дело, — говорит ветеран, вспоминая то время. — Тут не подвиг, тут выполнение предназначения солдата. Зачастую о подвиге речи не шло. Солдаты мало что знали, мы выполняли приказы, мы шли вперед, в наступление.

После войны Генрих Данилович работал в сельсовете, а потом решил освоить профессию — поступил на заочное отделение Московского статистического института, учился по специальности «Промышленная статистика». В 1949 году молодого специалиста пригласили в строящийся город Зеленодольск, в отдел снабжения завода имени Серго, который с конца 40-х начал активно запускать новые производственные линии. На заводе в должности начальника финансового отдела Генрих Данилович проработал до пенсии.

В Зеленодольске ветеран встретил будущую жену. В браке они прожили 71 год, но три года назад его супруга скончалась. С тех пор ветеран живет один. Его часто навещают дети и внуки.

Поздравления получил и ветеран Великой Отечественной войны Гарифзян Галиевич Галиев.

Гарифзян Галиев родился в деревне Арбор в Балтасинском районе республики. До начала войны он успел четыре года проучиться в Тюнтерской средней школе-семилетке, а уже в 1942—1944-х годах окончить восьмой и девятый классы в школе села Хлебниково Марийской АССР.

Начало войны в памяти 14-летнего мальчишки отпечаталось вовсе не из первых радиосообщений или сводок Совинформбюро. Всех, кто не попал под призыв, начиная с самых малых лет, направляли на работы в колхозы. Из деревни Гарифзяна для нужд армии угнали последних лошадей, пахать землю стало нечем, начались тяжелые годы. «Вся деревня рыдала, но что было делать? Угнали. Использовать на полях стали домашнюю скотину — коров и быков. Мужчин не осталось — на полях работали женщины, старики и дети. Начался голод, а затем начались смерти».

За сражения над Харбином и Мукденом Гарифзян Галиев был награжден благодарностью от главнокомандующего Иосифа Сталина и медалью «За победу над Японией». Фото: Илья Репин

В ряды Красной армии юный Гарифзян попал в 1944-м. Новобранцев перевезли в летную школу города Вольска в Саратовской области, а через пару месяцев — в Троицкий, под Челябинск. Начинали обучение юноши на летчиков, но под конец войны, когда необходимость в таком количестве асов отпала, стали переобучать на радистов. После прохождения обучения курсантов перебросили в Читу, где 18-летний Гарифзян вошел в состав штурмовой авиадивизии. Война уже заканчивалась — на фронте воздушный радист-стрелок «летающего танка» пробыл месяц.

Принимал Гарифзян Галиевич участие в боях против японских империалистов с августа по сентябрь 1945 года, в воздушных боях над городами Мукден, Харбин, при взятии Порт-Артура. За сражения над Харбином и Мукденом Гарифзян Галиев был награжден благодарностью от главнокомандующего Иосифа Сталина и медалью «За победу над Японией».

В 1959 году Гарифзян Галиевич получил специальность учителя истории в КГПИ. Вплоть до выхода на пенсию он проработал в школе в селе Ципья. В 1965 году открыл исторический школьный музей, который возглавляет уже 56 лет.

«От бомбежек спасались в темном сыром подвале»

Поздравили сотрудники Банка «Аверс» и ветерана войны, лейтенанта медицинской службы Татьяну Васильевну Елфимову. В этом году ей исполняется 100 лет. С тех пор как Татьяна Васильевна неудачно упала и сломала берцовую кость, на ноги она уже не встает.

Татьяна Васильевна Елфимова прошла всю войну и пробыла на фронте до самого ее окончания. Фото: Максим Платонов

Татьяна Васильевна родилась и выросла в Белоруссии. В 1936 году окончила школу-семилетку и поступила на фельдшерское отделение Витебского медицинского техникума. В студенческие годы Татьяна Васильевна познакомилась с будущим мужем, с которым прожила в счастливом браке целых 67 лет.

В начале 1940 года мужа Татьяны в составе Скоростного бомбардировочного авиационного полка перевели в город Шауляй Литовской ССР, а сама она устроилась лаборантом в местный госпиталь. В начале войны молоденькой лаборантке было всего 20 лет. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, всего через пару часов после выступления по радио Молотова, она, как и половина населения Шауляя, была мобилизована в ряды РККА и направлена на службу в Шауляйский эвакуационный госпиталь №291 в звании младшего лейтенанта. Татьяна Васильевна прошла всю войну и пробыла на фронте до самого ее окончания. Вспоминать о тех днях она не любит.

Татьяна Васильевна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1985-м ветеран войны была награждена орденом Отечественной войны II степени, а впоследствии и многочисленными юбилейными медалями.

До самой пенсии Татьяна Васильевна проработала лаборантом в биохимической лаборатории Республиканской клинической больницы.

«В блокадном Ленинграде за хлебом очереди были длинные, очень большие, стояли 2—3 часа...» Фото: Максим Платонов

Навестили сотрудники Банка «Аверс» и Зинаиду Григорьевну Бушуеву. 88-летняя блокадница Ленинграда встретила гостей в боевом расположении духа. Не так давно она сделала первую прививку от коронавируса.

— Чувствую себя хорошо. Скоро надо будет делать вторую прививку. Стараемся жить.

Зинаида Григорьевна родилась в Ленинграде. Когда началась война, ей было восемь лет. Маленькая Зина была старшим ребенком в семье военного, в которой росли трое детей. Война семью застала не в Ленинграде: в 1940-м отца направили служить на советско-финляндскую границу. О нем известно лишь то, что он погиб в 1941 году.

— За нами приехали солдаты и обратно перевезли в Ленинград. Приехали, и началось… Бомбежки, и никуда от них не скрыться. В первые месяцы от бомбежек спасались в необорудованном убежище — темном сыром подвале одного из соседних домов, а потом мама сказала: больше не будем прятаться, что будет, то и будет. Обстрелы переживали дома. Когда мама уходила, оставляла меня за старшую и говорила: «Будешь за хлебом ходить». Очереди были длинные, очень большие, стояли 2—3 часа. Но потом очередь и за хлебом начала уменьшаться. Люди начали умирать, — рассказывает Зинаида Григорьевна.

После выхода на пенсию Зинаида Григорьевна увлеклась путешествиями. Фото: Максим Платонов

Когда Зинаиде исполнилось 10 лет, их с мамой и младшим братом эвакуировали в Казань. Много месяцев они провели в больнице, их лечили от дистрофии. А младшего брата отправили в приют.

— В школу я пошла поздно, так как памяти вообще не было. Запоминала плохо. Училась плохо, — делится воспоминаниями блокадница. — Так и окончила семилетку.

В 1955 году, после окончания техникума, Зинаиду Григорьевну направили в Алтайский край. Там она познакомилась с будущим мужем, киномехаником Григорием Федоровичем Бушуевым. В 1957 году они сыграли свадьбу. Но весть о смерти младшего брата Зинаиды заставила их вернуться в Казань. Здесь же она устроилась на работу электромехаником на Центральный телеграф, где проработала до самой пенсии. А после выхода на пенсию увлеклась путешествиями. Из-за пандемии в прошлом году Зинаиде Григорьевне пришлось отложить путешествие в Горно-Алтайск. Но она не унывает и уверена, что в скором времени мечта осуществится.

«Гитлер издевался над нами руками наших людей»

Год выдался непростой для 85-летней Людмилы Александровны Хитриной. Некоторое время назад ушел из жизни ее муж Иван Анисимович, с которым она прожила в счастливом браке 64 года.

— Спасибо большое за поздравления! Будьте здоровы и, самое главное, берегите себя, — говорит со слезами на глазах Людмила Александровна.

«Самый страшный для блокадников — 1942 год. Все вокруг тогда говорили, что теперь начнется голод», — вспоминает Людмила Хитрина. Фото: Максим Платонов

Людмила Александровна родилась и выросла в Ленинграде. Вместе с мамой она провела в Ленинграде 180 дней блокады. Войну блокадница запомнила с момента пожара на Бадаевских продовольственных складах — в сентябре 1941 года немецкая авиация разбомбила деревянные строения почти в щепы, склады, на которых хранилось порядка шести тысяч тонн муки и сахара, горели несколько дней.

— Помню, стоят жильцы нашего дома — он был двух- или трехэтажный, мы на втором этаже жили, — и смотрят на зарево. Все вокруг тогда говорили, что теперь начнется голод, считалось, что там хранятся запасы на 10 лет вперед, — вспоминает блокадница.

Наступил самый страшный для блокадников 1942 год. Маму Людмилы Александровны вызвали в военкомат — хотели забрать на фронт, а маленькую Люду отправить в детский дом. Но все обошлось. У ее мамы нашли цингу — от постоянного недоедания у женщины распухли ноги, а на коже стали проступать черные пятна.

В апреле этого же года их эвакуировали в Ярославль, где жила родня. В Ярославле они пробыли до конца августа, ожидая разрешения на пропуск в Казань, где жил и работал отец Людмилы.

В 1957 году Людмила Александровна окончила Казанский финансово-экономический институт. На четвертом курсе она познакомилась с будущим мужем, курсантом Харьковского военного училища Иваном Анисимовичем. Молодой курсант тогда приехал в Казань в отпуск. Вслед за мужем она объездила всю страну — от Балтийска и Калининграда до Дальнего Востока. Они воспитали двоих детей — дочь и сына.

Поздравления к 9 Мая в этот день получила и почетный пенсионер Республики Татарстан, узница концлагеря 91-летняя Вера Алексеевна Мигунова.

— Уважаемая Вера Алексеевна! Позвольте поздравить вас с праздником — 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Проходят годы, сменяются поколения, но память о Великой Победе и героических поступках нашего народа навсегда останется в наших сердцах. Спасибо вам за наше мирное небо над головой. Спасибо, что живы, здоровы и подаете яркий пример молодому поколению, — обратились к Вере Алексеевне сотрудники банка.

— Спасибо, очень приятно! Приятно, что молодое поколение уделяет этому большое внимание — теме Великой Отечественной войны, истории, — говорит Вера Алексеевна. — Нас, конечно, воспитывали по-другому. Помню, как в гитлеровском лагере издевались над детьми, ставили опыты. Лагерь существовал под девизом «Умей задавить в себе жалость». Каждая малявка знала, если ты не немец, тебя надо хоть как-то унизить. Было подорвано все здоровье. Так что берегите здоровье и, самое главное, жизнь. Она нам досталась очень-очень дорого.

Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна попала в один из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Фото: Максим Платонов

Будучи 10-летней девочкой, Вера попала в один из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау, и, совсем не желая того, до сих пор помнит каждый прожитый там день.

— Когда нас привезли в Дахау, всю колонну раздели. Потом была стрижка, стригли, как овец. Весь персонал в лагере состоял из русских. Они брали на себя всю грязную работу. Все-таки Гитлер издевался над нами руками наших людей. Они сидели и смеялись над нами, — с содроганием рассказывает Вера Алексеевна.

«Эталонный» по меркам фюрера концлагерь Дахау был известен как место, где разрабатывали многие виды пыток, проводили тысячи опытов на живых людях, в том числе на детях.

— У женщин всех детей отняли, и нас поселили в отдельный барак. На нас испытывали отравляющие вещества. В комнате, куда нас сгоняли, стояли огромные ведра, нам нужно было тряпки мочить и закрывать лицо — пытаться спастись, — объясняет она. — А что может сделать малыш? На весь детский барак были только две мамы и таких девчонок, как я, взрослых, — штук шесть. Но мы же не могли всем успеть помочь, и себя надо было защищать. Абсолютно все малыши полегли. В следующий лагерь нас погнали уже повзрослевшими.

Зимой 1944 года, когда Вере исполнилось 12 лет, их с мамой перевели в другой немецкий лагерь — Блатенринг. Условия содержания здесь были такими же суровыми, но, в отличие от Дахау, медицинские опыты над людьми не проводили, рассказывает Вера Алексеевна. В конце апреля 1945 года, когда американские войска заняли Мюнхен, 13-летняя Вера с матерью через четыре года заключения были освобождены из концлагеря.

После войны Вера Алексеевна окончила иняз. До самого выхода на пенсию преподавала английский язык в Казанском авиационном институте.

Сейчас она счастливая прабабушка, всего у нее шесть внуков и восемь правнуков.

Партнерский материал

Люция Кашапова