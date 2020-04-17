ЦБ готов понизить ключевую ставку

Новые меры ЦБ по поддержке бизнеса: к выдаче зарплатных кредитов подключат региональные банки, а кредитные каникулы распространят на средний и крупный бизнес

Вопреки опасениям о грядущем повышении стоимости денег, Центробанк сделал для многих неожиданный ход и продолжил разговоры о смягчении кредитно-денежной политики. Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о вероятности понижения ключевой ставки ЦБ, но не уточнила пределы коридора решительности своих действий. Отчитываясь о реализации первого пакета антикризисных мер, она сообщила, что к ним присоединились уже 10 банков. Правда, зарплатные кредиты «под ноль» все еще выдаются медленно, признала она.

Ниже 6% годовых

Ключевая ставка ЦБ (которая сегодня составляет 6% годовых) может быть снижена до конца апреля. Такой неожиданный прогноз прозвучал сегодня на очередной еженедельной пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Каждую пятницу глава Банка России подводит оперативные недельные итоги того, насколько эффективно вводились финансовые меры смягчения последствий пандемии для экономики. На следующей неделе состоится заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике регулятора, на котором определится очередное решение по ключевой ставке. И сегодня, в его преддверии, Набиуллина открыто направила сигнал о том, что регулятор, возможно, снизит ключевую ставку.

Таким образом, глава Банка России дала ясно понять, что курс на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики продолжится, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране. «Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать, будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе — какого размера шаги могут быть предприняты». При этом она подчеркнула, что «повышение ставки маловероятно», тем самым перечеркнув предположения доброй половины российских экономистов.

Правда, остался открытым вопрос о том, каков предел решительности ЦБ в этой принципиальной политике на смягчение ставки. Отвечая на вопросы СМИ, Набиуллина еще раз повторила, что «пространство для снижения ставки есть».

На этой неделе цена на нефть марки Urals вновь опускалась до 15—16 долларов США за баррель. Фото Максима Платонова

МВФ прогнозирует 5%-ный спад экономики России

На этой неделе цена на нефть марки Urals вновь опускалась до 15—16 долларов США за баррель. Глава регулятора сообщила, что на заседании 24 апреля будет представлен новый прогноз от Центробанка по стоимости нефти, которая «сейчас находится на более низких уровнях» (чем заложено в бюджете РФ, — прим. ред.). «Это будет не уточненный прогноз, а полностью переработанный. Мы будем более консервативны», — пояснила она и предположила, что масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Несмотря на это, нынешний год окажется для мировой экономики достаточно тяжелым, полагает глава ЦБ: «Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008—2009 годов». Для российской экономики МВФ прогнозирует снижение на 5%.

Региональные банки подключат к зарплатным кредитам

Другой темой сегодняшнего брифинга стал предварительный отчет о том, как идет реализация первого пакета мер поддержки экономики. Глава ЦБ сообщила, что 10 банков заключили соглашения с Банком России об участии в программе льготного рефинансирования кредитов МСП под 4%. Прогресс налицо: неделю назад их было три.

«Зарплатные кредиты под ноль процентов для МСП в рамках этой программы пока идут слабо», — признала глава Банка России. Но все же, по ее словам, беспроцентных кредитов выдано на 1,1 млрд рублей — в 10 раз больше, чем неделю назад. Конвейер заработал: подано заявок на 11 млрд рублей, а одобрено на 3,5 млрд рублей. Сейчас в программу вступили пять федеральных банков (вместо прежних трех). ЦБ ожидает, что к ней подключатся и региональные банки. Этому будет способствовать выделение гарантий ВЭБа широкому кругу банков, что существенно ускорит процесс выдачи зарплатных кредитов, отметила глава ЦБ. Позднее она пояснила журналистам, в чем видит мотивацию банков выдавать нулевые кредиты, если те сами получают фондирование от ЦБ по ставке 4% (а значит, себе в убыток). «Эти ставки субсидируются, чтобы у банков остались платежеспособные заемщики», — отрезала она.

ЦБ ожидает, что к ней подключатся и региональные банки. Фото Рината Назметдинова

Зато банки продолжают уверенно проводить реструктуризацию кредитов малому бизнесу. 75% рассмотренных обращений одобрены, сообщила глава ЦБ. С 20 марта по 15 апреля 2020 года предприниматели подали чуть меньше 60 тысяч заявлений. Отказано 13 процентам заемщиков — в основном тем, кто не относится к пострадавшим отраслям, или из-за испорченной кредитной истории.

Для активизации процесса Банк России распространил регуляторные послабления по резервам для реструктурируемых кредитов на все отрасли, а не только на признанные пострадавшими от коронавируса. Набиуллина сообщила, что кредитные каникулы могут получить и крупные предприятия.

Ипотечные каникулы получили 80% обратившихся

Самый высокий уровень одобрения кредитных каникул оказался по ипотеке — 80%. По потребительским кредитам и кредитным картам положительное решение о реструктуризации банки принимали примерно в половине случаев, по автокредитам получено всего 7,4% одобрений. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита (более чем в 68% случаев отказов).

Банки могут потерять до 20% комиссионного дохода

В условиях пандемии коронавируса банки, по сути, оказались в одной лодке с заемщиками. По прогнозу Банка России, по итогам года она могут потерять до 20% комиссионного дохода, так как проводят реструктуризацию по сохранению кредитоспособности заемщиков. Доходы от расчетно-кассового обслуживания могут в будущем восстановиться — вместе с экономикой.

«Сильного удара по процентной марже может не быть, так как банки подошли к кризису с достаточными капиталом и ликвидностью, в хорошей форме. В прошлом году они получили рекордные прибыли, и мы рекомендовали им не выплачивать дивиденды», — рассказала глава регулятора. Поэтому ЦБ не ожидает масштабного стресса для российских банков, который они испытали в 2014 году.

Банк России поспешил сегодня успокоить вкладчиков: вводить мораторий на снятие вкладов населения он не будет. Фото: pravdaurfo.ru

Вклады не тронут, но ужесточат надзор за кредитными хитростями

Глава ЦБ заметила, что накопленная прибыль банков может стать источником их докапитализации, государство в этом участвовать не будет. Набиуллина исключила новую чистку с отзывом лицензий по образцу 2014 года. «Мы провели большую работу по оздоровлению банковской системы. Безусловно, какие-то случаи могут быть, но это, скорее всего, не будет связано с кризисом или с ситуацией с распространением пандемии», — сказала она.

И, наконец, Банк России поспешил сегодня успокоить вкладчиков: вводить мораторий на снятие вкладов населения он не будет. По словам Эльвиры Набиуллиной, в этом нет необходимости, так как банки накопили рыночное обеспечение на 7 трлн рублей и есть еще 2,5 трлн рублей дополнительного фондирования. «Никаких оснований нет для такого рода беспокойств. Во-первых, это невозможно ни юридически, ни правовым образом».

Вместе с тем ЦБ готовится бороться за искоренение практики недобросовестных продаж кредитных продуктов. По словам Эльвиры Набиуллиной, предлагалось два варианта регулирования этой проблемы — через институт саморегулирования или через госрегулирование. Первый не состоялся, поэтому надзор собирается ввести ЦБ. «Нам нужно быстрее продвигать этот законопроект», — резюмировала она.

