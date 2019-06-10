Скидки по картам Банка «Аверс» на АЗС ТАИФ-НК

Фото: Ринат Назметдинов

С 10 июня 2019 года держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС ТАИФ-НК, «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах и распространяются на все карты Банка «Аверс», в том числе на дополнительные карты, привязанные к основному счету клиента банка.

Хорошая скидка — это повод оформить карту Банка «Аверс» своим близким!

Банк «Аверс» выпускает банковские карты платежных систем МИР, Visa Incorporated и MasterCard Worldwide. Держателям доступно бескомиссионное снятие наличных средств в банкоматах любого банка на территории всей страны. К тому же держатели пластиковых карт Банка «Аверс» могут бесплатно подключиться к мобильному приложению «Аверс ONLINE» и дистанционно совершать платежи и переводы с дополнительной защитой 3D-secure при онлайн-покупках.



Оформить карту и получить подробную информацию можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

Акция «Командная игра» проводится с 10.06.2019 по 09.09.2019 г. При оплате любого вида топлива банковской картой, эмитированной ООО Банк «Аверс», покупателю предоставляется скидка 5%. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

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