Сколько заработали банки Татарстана: половина у АББ, прирост «Аверса» и шестикратный рост «Энергобанка»

Рейтинг банков по чистой прибыли за первые четыре месяца 2019 года

Сегодня российские банки опубликовали итоги работы за первые четыре месяца года — за этот период они заработали 750 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Собственный «вклад» в размере 4,1 млрд рублей в общий результат внесли кредитные организации республики. О том, сколько заработали банки России и Татарстана, — в материале «Реального времени».

Прибыль российских банков выросла на 40 процентов

Согласно данным регулятора, прибыль банковского сектора за 4 месяца 2019 года составила 750 млрд рублей — это почти на 40% выше аналогичного прошлогоднего показателя. В 2018-м за январь — апрель банки заработали 537 млрд рублей.

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первые четыре месяца этого года прибыль в размере 819 млрд руб. получили 359 кредитных организаций (77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 мая), убыток в размере 69 млрд руб. — 99 кредитных организаций (21%), при этом доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с прошлым годом на треть.

Вместе с тем происходит укрупнение банковского рынка вследствие санации финансово-кредитных учреждений. На начало года в России было зарегистрировано 484 организации, к первому мая — на 15 меньше.

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени, чистая прибыль тридцати крупнейших по величине активов банков в первые четыре месяца 2019 года (508 млрд рублей) оказалась на 9% больше, чем в январе — апреле 2018 года (466 млрд рублей). При этом наихудший результат из топ-30 показал «Московский индустриальный банк», проходящий процедуру финансового оздоровления. На 1 мая 2019 года банк показал убыток в 51,2 млрд рублей, тогда как в 2018 году за аналогичный период его финрез составил -2,6 млрд рублей. Отрицательную динамику показал, на удивление, банк ДОМ.РФ, подконтрольный АИЖК. Убыток банка за исследуемый период составил почти 1,1 млрд рублей, к чему привело создание резервов.

Если отвлечься от списка крупнейших банков, в числе самых убыточных на 1 мая также «Восточный» (-5,9 млрд рублей) и «Балтийский банк» (-3,2 млрд рублей).

В 2018 году у «Восточного» за аналогичный период также было отражено 6,6 млрд рублей убытков. Это связано с исполнением требований ЦБ о досрочном создании резервов по проблемным активам. Поводом для столь срочного решения стало решение совета директоров банка о переносе планировавшейся допэмиссии банка на 5 млрд рублей на более поздний срок. В апреле банк отчитался о досрочном начислении резервов на сумму почти в 12 млрд рублей, что и повлияло на общий финансовый результат. Это подтвердили и в пресс-службе банка: «Убыток, отраженный на 1 мая, связан с тем, что банк «Восточный» в апреле 2019 года досрочно исполнил план финансовой устойчивости, который был предписан ЦБ по результатам проверки, закончившейся в 2018 году. Банк единовременно доначислил резервы, и на текущую дату неисполненных предписаний регулятора, в том числе по резервам, банк «Восточный» не имеет». Сегодня «Восточный» продолжает соблюдать все нормативы достаточности капитала, бизнес-модель банка прибыльна, утверждают в банке. «Банк оценивает свое состояние как устойчивое и стабильное. Запас ликвидности (около 50 млрд руб) более чем достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам. Органическая прибыль по итогам 2019 года (согласно МСФО) планируется на уровне 10 млрд рублей», — ожидают в «Восточном».

Худшие результаты финансовой деятельности за апрель 2019 года показали «Альфа–Банк», который за апрель отразил 10,3 млрд убытков, «Московский Кредитный банк» — убыток в 3,6 млрд рублей, «Балтийский банк» — 3,3 млрд рублей, «Национальный Клиринговый Центр» — 1,7 млрд рублей, и «Райффайзенбанк» с отрицательным финрезом в 1,1 млрд рублей.

Проблемы этих банков, во-первых, связаны с доначислением резервов под ожидаемые кредитные убытки в связи с имплементацией требований МСФО 9, во-вторых, в первые месяцы 2019 года наблюдался рост стоимости фондирования, и в-третьих, банки получили отрицательный или меньший результат от операций с иностранной валютой на фоне укрепления рубля.

Самыми прибыльными за апрель стали Сбербанк (+75 млрд рублей), «Траст» (+5,4 млрд), ФК «Открытие» (+4,2 млрд), «Совкомбанк» (+3,3 млрд рублей) и «Хоум кредит банк», получивший по итогам месяца 2,45 млрд рублей прибыли.



Прибыль/убытки банков РФ на 1 мая 2019 года, тыс.руб.

№ Название банка на 01.05.2019 на 01.04.2019 на 01.05.2018 Прибыль/убыток за апрель 2019г. Изменение, 2019/2018 1 Сбербанк России 293 393 333 218 170 999 262 153 352 75 222 334 31 239 981 2 ВТБ 50 639 434 50 169 419 50 513 345 470 015 126 089 3 Альфа-Банк 34 564 606 44 922 213 43 859 399 -10 357 607 -9 294 793 4 Московский Кредитный Банк 31 853 618 35 450 248 609 485 -3 596 630 31 244 133 5 Банк «ФК Открытие» 22 742 627 18 521 586 3 207 435 4 221 041 19 535 192 6 Газпромбанк 19 027 935 17 723 527 22 707 945 1 304 408 -3 680 010 7 Райффайзенбанк 14 471 550 15 606 363 10 150 544 -1 134 813 4 321 006 8 Совкомбанк 12 861 359 9 528 472 8 509 508 3 332 887 4 351 851 9 Национальный Банк «Траст» 9 576 646 4 193 450 15 396 775 5 383 196 -5 820 129 10 Тинькофф Банк 9 523 151 9 168 504 6 034 950 354 647 3 488 201 11 Ситибанк 9 054 533 8 229 962 4 056 999 824 571 4 997 534 12 Россельхозбанк 7 561 137 5 553 815 687 206 2 007 322 6 873 931 13 Хоум Кредит Банк 7 199 081 4 747 486 2 382 150 2 451 595 4 816 931 14 Банк Уралсиб 6 206 694 4 740 988 4 651 097 1 465 706 1 555 597 15 Московский Областной Банк 5 974 936 5 171 415 -2 863 109 803 521 8 838 045 16 Абсолют Банк 4 784 652 4 628 368 -2 591 018 156 284 7 375 670 17 БМ-Банк 4 370 399 3 557 727 625 297 812 672 3 745 102 18 ЦентроКредит 4 267 018 3 265 569 1 525 747 1 001 449 2 741 271 19 Всероссийский Банк Развития Регионов 4 199 482 3 650 457 2 898 170 549 025 1 301 312 20 ИНГ Банк 4 090 860 3 602 884 1 969 063 487 976 2 121 797 21 СМП Банк 3 893 679 3 743 166 2 636 505 150 513 1 257 174 22 Россия 3 861 709 3 943 973 3 447 420 -82 264 414 289 23 Новикомбанк 3 282 767 2 398 418 1 621 615 884 349 1 661 152 24 Национальный Клиринговый Центр 3 198 468 4 872 096 5 591 069 -1 673 628 -2 392 601 25 РНКБ 2 818 187 3 489 100 1 249 648 -670 913 1 568 539 26 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 620 715 2 575 540 -4 496 746 45 175 7 117 461 27 Ренессанс Кредит 2 576 072 2 339 703 1 959 191 236 369 616 881 28 Сургутнефтегазбанк 2 418 860 2 655 653 416 764 -236 793 2 002 096 29 Курскпромбанк 2 380 983 2 249 494 119 741 131 489 2 261 242 30 Мир Бизнес Банк 2 338 730 2 208 460 90 140 130 270 2 248 590 31 Уральский Банк Реконструкции и Развития 2 312 976 2 153 700 251 199 159 276 2 061 777 32 Транскапиталбанк 2 286 590 453 470 275 762 1 833 120 2 010 828 33 Центр-инвест 2 248 830 2 095 080 515 721 153 750 1 733 109 34 Русский Стандарт 2 205 942 1 729 959 -66 382 475 983 2 272 324 35 Платежный Центр 2 083 446 2 033 371 742 641 50 075 1 340 805 36 Росэксимбанк 2 049 272 1 642 146 997 097 407 126 1 052 175 37 Локо-Банк 2 032 608 2 065 783 342 356 -33 175 1 690 252 38 Ак Барс 1 908 675 1 383 896 862 207 524 779 1 046 468 39 МТС Банк 1 857 750 1 806 333 2 224 182 51 417 -366 432 40 Кредит Европа Банк 1 768 695 1 470 110 -824 937 298 585 2 593 632 41 Киви Банк 1 676 850 1 573 309 287 833 103 541 1 389 017 42 Возрождение 1 650 908 1 467 370 508 612 183 538 1 142 296 43 Энерготрансбанк 1 603 941 1 729 943 173 322 -126 002 1 430 619 44 Денизбанк Москва 1 571 887 1 474 546 235 054 97 341 1 336 833 45 Авангард 1 528 780 1 229 121 303 208 299 659 1 225 572 46 Росбанк 1 368 298 1 844 560 3 416 755 -476 262 -2 048 457 47 РН Банк 1 286 657 922 097 535 906 364 560 750 751 48 ВУЗ-Банк 1 250 308 1 417 638 -774 533 -167 330 2 024 841 49 Банк «Санкт-Петербург» 1 220 994 1 160 249 1 219 957 60 745 1 037 50 Запсибкомбанк 1 187 520 1 055 739 512 207 131 781 675 313 51 ЮниКредит Банк 1 179 037 1 029 752 10 386 592 149 285 -9 207 555 52 БМВ Банк 1 153 612 1 148 068 197 265 5 544 956 347 53 Фольксваген Банк Рус 1 065 037 1 059 118 -167 691 5 919 1 232 728 54 Левобережный 986 279 705 779 660 894 280 500 325 385 55 Национальный Расчетный Депозитарий 966 517 633 609 1 150 792 332 908 -184 275 56 Национальный Резервный Банк 936 383 966 420 12 206 -30 037 924 177 57 Дж. П. Морган Банк 932 983 15 624 199 312 917 359 733 671 58 Сетелем Банк 932 243 495 154 -342 823 437 089 1 275 066 59 Фора-Банк 931 675 160 573 -43 712 771 102 975 387 60 Экспобанк 922 094 683 524 292 207 238 570 629 887 61 Сити Инвест Банк 909 877 837 151 -124 347 72 726 1 034 224 62 Аверс 893 106 526 720 838 715 366 386 54 391 63 Держава 869 447 796 239 544 731 73 208 324 716 64 Связь-Банк 852 167 1 611 534 591 127 -759 367 261 040 65 Экспресс-Волга 829 577 1 002 758 2 516 737 -173 181 -1 687 160 66 Банк Жилищного Финансирования 798 055 790 293 -37 931 7 762 835 986 67 Пересвет 792 723 625 928 1 319 120 166 795 -526 397 68 Коммерцбанк (Евразия) 774 821 770 111 221 454 4 710 553 367 69 АйСиБиСи Банк 754 095 392 891 -289 757 361 204 1 043 852 70 Бэнк оф Чайна 725 863 637 953 226 163 87 910 499 700 71 Роскосмосбанк 709 329 235 473 377 759 473 856 331 570 72 Дойче Банк 699 695 1 299 165 44 375 -599 470 655 320 73 Челиндбанк 667 308 644 294 282 665 23 014 384 643 74 Банк Зенит 661 642 260 656 83 494 400 986 578 148 75 Яндекс.Деньги 645 491 496 911 661 029 148 580 -15 538 76 Нордеа Банк 633 456 113 371 1 117 357 520 085 -483 901 77 Кубань Кредит 607 528 175 086 496 860 432 442 110 668 78 СДМ-Банк 600 988 575 487 236 256 25 501 364 732 79 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 597 467 375 944 852 721 221 523 -255 254 80 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 576 595 446 500 420 052 130 095 156 543 81 Металлинвестбанк 562 597 526 187 389 628 36 410 172 969 82 Муниципальный Камчатпрофитбанк 551 946 515 110 -168 562 36 836 720 508 83 Союз 551 291 1 094 238 -32 032 -542 947 583 323 84 Примсоцбанк 523 150 469 415 413 679 53 735 109 471 85 Энергобанк 515 517 495 177 85 532 20 340 429 985 86 Интерпрогрессбанк 505 460 335 973 311 023 169 487 194 437 87 Плюс Банк 504 594 489 133 -288 371 15 461 792 965 88 Банк Финсервис 484 308 618 669 345 763 -134 361 138 545 89 Мобильная карта 453 637 453 637 71 121 0 382 516 90 Прио-Внешторгбанк 443 512 648 585 89 156 -205 073 354 356 91 Таврический 430 447 1 357 645 -745 944 -927 198 1 176 391 92 Тойота Банк 413 348 320 008 368 097 93 340 45 251 93 Агропромкредит 400 165 101 916 -188 027 298 249 588 192 94 РБА 397 420 402 868 102 787 -5 448 294 633 95 ЦМРБанк 396 412 345 164 230 535 51 248 165 877 96 ДельтаКредит 394 502 121 390 600 449 273 112 -205 947 97 Пойдем! 386 060 291 500 485 272 94 560 -99 212 98 МСП Банк 385 369 180 443 57 534 204 926 327 835 99 Татсоцбанк 384 829 294 280 335 964 90 549 48 865 100 Кольцо Урала 371 158 343 288 434 863 27 870 -63 705 101 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 328 163 294 506 176 324 33 657 151 839 102 ЮМК 318 148 19 040 7 900 299 108 310 248 103 Почта Банк 313 810 1 064 881 4 614 631 -751 071 -4 300 821 104 Объединенный Капитал 306 311 192 238 -860 114 073 307 171 105 Сумитомо Мицуи 304 587 231 475 86 030 73 112 218 557 106 НС Банк 300 234 290 365 -458 746 9 869 758 980 107 Развитие-Столица 288 318 174 818 37 969 113 500 250 349 108 Саровбизнесбанк 288 266 158 615 605 981 129 651 -317 715 109 НК Банк 286 273 439 680 152 486 -153 407 133 787 110 Урал ФД 283 670 63 420 4 302 220 250 279 368 111 Мерседес-Бенц Банк Рус 281 576 195 848 172 528 85 728 109 048 112 РЕСО Кредит 276 233 226 039 -246 110 50 194 522 343 113 Венец 272 795 146 051 13 694 126 744 259 101 114 Мидзухо Банк 258 955 286 315 301 922 -27 360 -42 967 115 Банк Кредит Свисс 253 959 69 440 507 332 184 519 -253 373 116 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 252 266 256 516 495 319 -4 250 -243 053 117 Интерпромбанк 250 234 350 327 292 421 -100 093 -42 187 118 Гарант-Инвест 248 494 88 408 -984 286 160 086 1 232 780 119 Финанс Бизнес Банк 236 112 439 203 303 883 -203 091 -67 771 120 Инвестторгбанк 232 938 389 356 221 096 -156 418 11 842 121 Тольяттихимбанк 227 821 161 609 35 963 66 212 191 858 122 БКС Банк 218 710 127 517 118 119 91 193 100 591 123 Проминвестбанк 215 351 14 050 12 464 201 301 202 887 124 МС Банк Рус 213 898 112 873 -173 022 101 025 386 920 125 СКБ-Банк 208 275 179 363 372 165 28 912 -163 890 126 Система 194 234 198 032 -62 918 -3 798 257 152 127 Акцепт 192 150 181 078 61 830 11 072 130 320 128 Голдман Сакс Банк 187 933 163 007 141 881 24 926 46 052 129 Классик Эконом Банк 182 229 180 145 27 930 2 084 154 299 130 Генбанк 180 184 128 499 495 361 51 685 -315 177 131 Ижкомбанк 178 888 188 043 29 136 -9 155 149 752 132 Энергомашбанк 176 199 160 984 69 472 15 215 106 727 133 Собинбанк 175 835 171 587 170 248 4 248 5 587 134 Белгородсоцбанк 174 335 125 195 45 636 49 140 128 699 135 Кошелев-Банк 172 573 150 269 83 013 22 304 89 560 136 СЭБ Банк 170 853 109 324 162 820 61 529 8 033 137 Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) 167 185 31 180 6 706 136 005 160 479 138 РАМ Банк 166 952 160 315 9 700 6 637 157 252 139 Русьуниверсалбанк 165 549 200 548 111 667 -34 999 53 882 140 НБД-Банк 164 037 157 577 261 994 6 460 -97 957 141 Девон-Кредит 160 909 131 913 242 693 28 996 -81 784 142 Челябинвестбанк 158 667 494 259 507 008 -335 592 -348 341 143 Кредит Урал Банк 154 149 120 422 196 986 33 727 -42 837 144 Форштадт 149 195 39 528 40 910 109 667 108 285 145 Хлынов 144 074 135 376 170 227 8 698 -26 153 146 Липецккомбанк 141 176 155 264 67 520 -14 088 73 656 147 Джей энд Ти Банк 140 928 95 265 164 066 45 663 -23 138 148 Бест Эффортс Банк 136 677 147 096 -10 402 -10 419 147 079 149 ТЭМБР-Банк 136 583 115 899 12 513 20 684 124 070 150 Данске Банк 134 822 111 547 164 723 23 275 -29 901 151 Роял Кредит Банк 131 011 122 388 9 215 8 623 121 796 152 Екатеринбург 128 627 119 443 60 408 9 184 68 219 153 Унифондбанк 125 275 135 774 60 676 -10 499 64 599 154 Ю Би Эс Банк 121 718 107 228 -21 039 14 490 142 757 155 Ассоциация 121 499 86 541 32 612 34 958 88 887 156 Вестерн Юнион ДП Восток 115 071 64 712 94 637 50 359 20 434 157 МБА-Москва 109 584 -67 069 35 291 176 653 74 293 158 Московский Нефтехимический Банк 105 847 109 789 39 694 -3 942 66 153 159 Крона-Банк 105 780 112 136 13 968 -6 356 91 812 160 Стройлесбанк 103 181 142 071 31 235 -38 890 71 946 161 Акибанк 102 805 97 203 59 517 5 602 43 288 162 Хакасский Муниципальный Банк 102 477 94 253 28 779 8 224 73 698 163 Зираат Банк 100 989 71 985 98 565 29 004 2 424 164 Модульбанк 100 323 61 500 131 438 38 823 -31 115 165 Аресбанк 98 355 51 701 -6 724 46 654 105 079 166 Владбизнесбанк 96 746 87 459 20 732 9 287 76 014 167 БыстроБанк 95 503 -22 773 349 273 118 276 -253 770 168 Московское Ипотечное Агентство 91 883 71 092 115 648 20 791 -23 765 169 Горбанк 90 934 81 718 37 686 9 216 53 248 170 Современные Стандарты Бизнеса 89 272 46 135 -105 131 43 137 194 403 171 Снежинский 81 808 73 211 95 200 8 597 -13 392 172 Чайнасельхозбанк 78 785 75 291 -27 380 3 494 106 165 173 Расчетные Решения 78 583 60 520 10 996 18 063 67 587 174 Чайна Констракшн 77 347 63 655 166 347 13 692 -89 000 175 Банк «Фридом Финанс» 77 341 34 195 21 43 146 77 320 176 Консервативный Коммерческий Банк 73 132 43 165 85 757 29 967 -12 625 177 Ури Банк 70 428 90 556 4 080 -20 128 66 348 178 Агророс 67 312 65 703 43 324 1 609 23 988 179 Московский Коммерческий Банк 67 072 91 484 55 817 -24 412 11 255 180 Евроальянс 66 801 104 421 34 693 -37 620 32 108 181 Ишбанк 64 091 83 049 -199 763 -18 958 263 854 182 Руснарбанк 61 825 37 800 -9 960 24 025 71 785 183 Севергазбанк 59 888 185 542 182 093 -125 654 -122 205 184 Тимер Банк 59 763 -65 728 342 190 125 491 -282 427 185 Кузнецкбизнесбанк 58 418 57 095 37 461 1 323 20 957 186 Алеф-Банк 58 286 284 041 396 301 -225 755 -338 015 187 Юг-Инвестбанк 58 144 54 297 47 460 3 847 10 684 188 НОКССбанк 57 748 52 260 1 382 5 488 56 366 189 Зенит Сочи 57 704 43 799 80 870 13 905 -23 166 190 Алтайкапиталбанк 57 583 56 904 23 078 679 34 505 191 Кетовский Коммерческий Банк 55 734 63 242 18 047 -7 508 37 687 192 Земкомбанк 55 149 60 575 12 028 -5 426 43 121 193 Первый Клиентский Банк 54 233 56 421 60 922 -2 188 -6 689 194 Ноосфера 52 519 53 381 -15 750 -862 68 269 195 Дальневосточный Банк 49 392 29 544 463 736 19 848 -414 344 196 Оргбанк 48 693 38 448 22 246 10 245 26 447 197 Банк ПСА Финанс Рус 47 514 -16 657 40 729 64 171 6 785 198 Коммерческий Индо Банк 46 363 -19 411 -107 820 65 774 154 183 199 Креди Агриколь КИБ 45 034 28 642 -1 839 16 392 46 873 200 ВРБ 43 758 17 482 439 26 276 43 319 201 Автоградбанк 43 674 51 418 5 804 -7 744 37 870 202 НИКО-Банк 43 381 38 542 38 582 4 839 4 799 203 Крайинвестбанк 43 030 -73 256 430 117 116 286 -387 087 204 Первый Дортрансбанк 40 228 43 409 5 656 -3 181 34 572 205 Кредпромбанк 39 721 39 916 -35 400 -195 75 121 206 РФИ Банк 39 195 17 976 -14 263 21 219 53 458 207 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 37 544 28 055 21 627 9 489 15 917 208 Уралфинанс 37 013 31 177 33 717 5 836 3 296 209 Кремлевский 36 936 29 464 30 126 7 472 6 810 210 Гута-Банк 36 922 67 398 -88 818 -30 476 125 740 211 Нейва 36 865 37 953 101 927 -1 088 -65 062 212 Россита-Банк 35 887 40 376 3 594 -4 489 32 293 213 СИАБ 35 766 43 792 -24 028 -8 026 59 794 214 Азия-Инвест Банк 35 732 32 342 30 577 3 390 5 155 215 Премиум 35 230 35 230 6 816 0 28 414 216 ПэйЮ 35 035 35 035 2 406 0 32 629 217 Новобанк 33 712 28 353 61 130 5 359 -27 418 218 Электронный платежный сервис 33 639 33 639 5 544 0 28 095 219 Кредитинвест 32 648 42 535 17 553 -9 887 15 095 220 Александровский 32 186 22 179 -69 740 10 007 101 926 221 Республиканский Кредитный Альянс 31 369 13 178 -4 218 18 191 35 587 222 Юнистрим 31 358 28 743 46 698 2 615 -15 340 223 Актив Банк 31 130 55 605 18 785 -24 475 12 345 224 Спиритбанк 30 190 23 497 21 935 6 693 8 255 225 Кубаньторгбанк 29 901 29 815 9 400 86 20 501 226 Курган 29 581 29 235 2 583 346 26 998 227 Нефтепромбанк 28 963 23 897 -84 789 5 066 113 752 228 Долинск 27 967 32 322 9 554 -4 355 18 413 229 Московский Клиринговый Центр 27 658 27 658 -104 677 0 132 335 230 Элита 27 229 28 091 9 460 -862 17 769 231 Деньги.Мэйл.Ру 26 935 20 916 14 807 6 019 12 128 232 Ланта-Банк 26 820 33 674 -64 772 -6 854 91 592 233 Промсельхозбанк 26 768 29 190 10 444 -2 422 16 324 234 Ставропольпромстройбанк 26 319 -26 521 -14 791 52 840 41 110 235 АвтоКредитБанк 26 091 21 927 9 095 4 164 16 996 236 Промтрансбанк 25 998 31 263 55 179 -5 265 -29 181 237 Камский Коммерческий Банк 25 865 22 273 8 511 3 592 17 354 238 Старооскольский Агропромбанк 25 765 23 908 4 706 1 857 21 059 239 Кузнецкий Мост 24 587 -166 209 -318 757 190 796 343 344 240 Гефест 24 468 22 946 12 613 1 522 11 855 241 Капитал 24 363 19 926 51 867 4 437 -27 504 242 Вакобанк 23 274 21 991 17 106 1 283 6 168 244 Черноморский банк развития и реконструкции 22 823 5 475 6 392 17 348 16 431 243 Мегаполис 22 823 23 919 -3 134 -1 096 25 957 245 Моби.Деньги 22 457 22 457 10 693 0 11 764 246 Оренбург 21 585 18 261 28 984 3 324 -7 399 247 Байкалкредобанк 21 304 24 829 2 576 -3 525 18 728 248 Донкомбанк 21 090 -15 772 -21 480 36 862 42 570 249 Эксперт Банк 20 888 38 567 40 673 -17 679 -19 785 250 Сибсоцбанк 20 781 6 715 -76 463 14 066 97 244 251 Нальчик 20 707 1 339 3 349 19 368 17 358 252 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 20 050 17 318 -1 441 2 732 21 491 253 Майский 20 039 -17 408 25 100 37 447 -5 061 254 Тендер-Банк 19 685 17 585 -8 882 2 100 28 567 255 РИБ 19 329 15 524 13 221 3 805 6 108 256 Братский АНКБ 18 835 1 014 15 862 17 821 2 973 257 Крокус-Банк 18 612 21 524 59 482 -2 912 -40 870 258 Финам Банк 18 443 17 750 96 979 693 -78 536 259 Алтынбанк 18 048 11 429 -23 669 6 619 41 717 260 Банк РСИ 17 052 16 937 2 282 115 14 770 261 Банк РМП 16 813 9 289 -33 287 7 524 50 100 262 Великие Луки Банк 16 754 20 516 1 730 -3 762 15 024 263 Росдорбанк 16 745 -14 940 -33 590 31 685 50 335 264 Арзамас 16 597 19 149 19 573 -2 552 -2 976 265 ФорБанк 16 504 86 287 -41 318 -69 783 57 822 266 Новокиб 16 079 13 176 11 611 2 903 4 468 267 Банк Казани 15 686 34 280 45 479 -18 594 -29 793 268 Апабанк 15 499 22 661 -24 953 -7 162 40 452 269 Новый Век 15 470 25 871 55 487 -10 401 -40 017 270 Монета.ру 14 770 21 079 30 920 -6 309 -16 150 271 Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) 14 765 11 434 5 058 3 331 9 707 272 Промсвязьинвест 14 612 18 174 8 730 -3 562 5 882 273 Русский Банк Сбережений 14 407 11 071 20 887 3 336 -6 480 274 Банк Оранжевый 13 703 13 699 1 772 4 11 931 275 Платежный Стандарт 13 694 13 694 13 557 0 137 276 Сельмашбанк 13 522 11 195 10 032 2 327 3 490 277 БНП Париба Банк 13 282 -84 019 215 466 97 301 -202 184 278 Трансстройбанк 13 158 12 402 9 987 756 3 171 279 Витабанк 12 627 -71 262 -21 444 83 889 34 071 280 Проинвестбанк 12 251 11 903 495 348 11 756 281 Кранбанк 12 205 13 846 15 819 -1 641 -3 614 282 Кузнецкий 12 117 14 900 78 734 -2 783 -66 617 283 Газтрансбанк 11 951 5 463 -119 439 6 488 131 390 284 Прайм Финанс 11 941 18 615 553 -6 674 11 388 285 Тамбовкредитпромбанк 11 087 9 237 4 421 1 850 6 666 286 Земский Банк 10 719 12 365 10 260 -1 646 459 287 БСТ-Банк 10 670 8 730 2 430 1 940 8 240 288 Почтобанк 10 528 8 450 10 534 2 078 -6 289 Заречье 10 389 8 143 4 335 2 246 6 054 290 Вест 10 358 9 005 2 030 1 353 8 328 292 Костромаселькомбанк 10 310 3 974 6 350 6 336 3 960 291 Живаго Банк 10 310 10 902 -18 705 -592 29 015 293 Синко-Банк 10 208 8 645 -3 242 1 563 13 450 294 Саммит Банк 10 113 8 365 4 434 1 748 5 679 295 Банк Раунд 9 765 26 246 -10 620 -16 481 20 385 296 Дальний Восток 9 231 9 697 1 390 -466 7 841 297 Платина 9 045 8 849 2 008 196 7 037 298 Саратов 8 975 10 385 15 413 -1 410 -6 438 299 Дом-Банк 8 855 8 273 19 769 582 -10 914 300 МТИ Банк 8 716 602 14 715 8 114 -5 999 301 Нэклис-Банк 8 710 11 610 16 488 -2 900 -7 778 302 МВС Банк 8 688 559 7 145 8 129 1 543 303 ГринКомБанк 8 423 13 393 72 850 -4 970 -64 427 304 Красноярский Краевой Расчетный Центр 8 106 9 035 323 -929 7 783 305 Ресурс-Траст 7 568 11 947 -12 046 -4 379 19 614 306 Экси-Банк 7 417 5 712 8 938 1 705 -1 521 307 Спецстройбанк 7 288 -46 549 23 060 53 837 -15 772 308 Калуга 7 105 5 677 -866 1 428 7 971 309 Углеметбанк 7 009 3 272 28 319 3 737 -21 310 310 Единая касса 7 004 6 770 3 433 234 3 571 311 Индустриальный Сберегательный Банк 6 979 2 126 31 502 4 853 -24 523 312 Рента-Банк 6 745 5 645 -7 030 1 100 13 775 313 Мурманский Расчетный Центр 6 674 5 140 11 530 1 534 -4 856 314 Томскпромстройбанк 6 458 2 030 37 059 4 428 -30 601 315 Газнефтьбанк 6 223 4 826 2 879 1 397 3 344 316 РусьРегионБанк 6 219 3 716 -2 518 2 503 8 737 317 Вологжанин 6 109 -669 31 838 6 778 -25 729 318 Промышленно-Финансовое Сотрудничество 6 101 2 063 -26 254 4 038 32 355 319 Прокоммерцбанк 5 972 -321 4 267 6 293 1 705 320 Северстройбанк 5 962 5 018 913 944 5 049 321 ПэйПал Ру 5 672 5 672 -5 508 0 11 180 322 Народный Инвестиционный Банк 5 579 4 901 3 372 678 2 207 323 Пермь 5 351 3 692 2 283 1 659 3 068 324 Национальный Банк Взаимного Кредита 5 177 153 55 375 5 024 -50 198 325 Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса 5 079 -2 675 22 290 7 754 -17 211 326 Элплат 4 645 4 645 6 192 0 -1 547 327 Далена Банк 4 607 4 065 6 443 542 -1 836 328 Икано Банк 4 234 -8 276 71 993 12 510 -67 759 329 Синергия 4 046 4 629 11 923 -583 -7 877 330 Онего 3 824 6 633 8 328 -2 809 -4 504 331 Петербургский Расчетный Центр 3 811 3 609 376 202 3 435 332 Межбанковский Кредитный Союз 3 804 2 701 12 706 1 103 -8 902 333 Сервис Резерв 3 614 1 830 3 522 1 784 92 334 Тайдон 3 436 8 157 -3 787 -4 721 7 223 335 Йошкар-Ола 3 414 2 758 -2 960 656 6 374 336 Славянбанк 3 274 2 543 3 423 731 -149 337 Майкопбанк 3 047 200 -2 997 2 847 6 044 338 Расчетная Палата СВМБ 2 982 2 938 -5 124 44 8 106 339 Финчер 2 949 676 31 089 2 273 -28 140 340 Газэнергобанк 2 801 -74 326 -145 353 77 127 148 154 341 Столичный Кредит 2 505 19 347 -20 922 -16 842 23 427 342 Сетевая Расчетная Палата 2 139 1 894 946 245 1 193 343 Примтеркомбанк 2 054 2 812 5 693 -758 -3 639 344 Вкабанк 2 016 2 277 12 233 -261 -10 217 345 Единая Расчетная Палата 1 955 1 807 2 657 148 -702 346 Дон-Тексбанк 1 871 483 608 1 388 1 263 347 Вятич 1 845 798 4 844 1 047 -2 999 348 Приобье 1 708 8 751 17 370 -7 043 -15 662 349 Яринтербанк 1 643 8 078 -1 922 -6 435 3 565 350 Объединенный Резервный Банк 1 400 1 373 1 575 27 -175 351 Объединенный Банк Республики 1 268 -345 8 998 1 613 -7 730 352 Космос 1 248 1 461 6 299 -213 -5 051 353 Оней Банк 1 075 842 5 900 233 -4 825 354 Максима 416 2 577 1 249 -2 161 -833 355 Русское Финансовое Общество 325 178 -7 294 147 7 619 356 Инэко 318 318 681 0 -363 357 Тексбанк 281 126 5 820 155 -5 539 358 Геобанк 249 214 126 35 123 359 Москва-Сити 76 33 606 64 353 -33 530 -64 277 360 Таганрогбанк 67 -437 -12 088 504 12 155 361 Берейт 57 4 619 -17 537 -4 562 17 594 362 Енисейский Объединенный Банк 44 5 351 3 550 -5 307 -3 506 363 Континенталь -239 -3 649 -1 295 3 410 1 056 364 Частный Расчетно-Кассовый Центр -267 -249 -325 -18 58 365 Нарат -1 131 -1 837 1 082 706 -2 213 366 Кросна-Банк -1 170 312 5 370 -1 482 -6 540 367 Эко-Инвест -1 248 116 422 -1 364 -1 670 368 Перспектива -1 434 -1 434 -42 0 -1 392 369 21 Век -1 846 -1 431 -4 117 -415 2 271 370 Балаково-Банк -1 888 6 305 -8 082 -8 193 6 194 371 Акрополь -2 207 -6 703 -4 725 4 496 2 518 372 Стандарт-Кредит -2 281 1 494 -11 286 -3 775 9 005 373 Новый Московский Банк -2 357 2 868 7 178 -5 225 -9 535 374 Альтернатива -2 852 -6 893 -6 460 4 041 3 608 375 Социум-Банк -2 878 -9 632 -11 699 6 754 8 821 376 Соколовский -2 909 -2 755 -20 812 -154 17 903 377 Металлург -3 149 -4 346 15 760 1 197 -18 909 378 Лэнд-Банк -3 630 -1 681 -28 242 -1 949 24 612 379 Объединенная Расчетная Система -4 588 -4 110 -9 933 -478 5 345 380 Банк Глобус -4 917 -2 871 -6 305 -2 046 1 388 381 ЕАТП Банк -5 056 1 782 7 074 -6 838 -12 130 382 Русь -5 628 1 146 390 -6 774 -6 018 383 Невастройинвест -5 842 1 737 11 913 -7 579 -17 755 384 Первоуральскбанк -5 954 16 556 -2 694 -22 510 -3 260 385 Национальный Банк Сбережений -6 885 -3 874 522 -3 011 -7 407 386 Холмск -7 093 -4 543 5 581 -2 550 -12 674 387 Руна-Банк -8 023 -7 962 -3 287 -61 -4 736 388 Дружба -9 053 -19 597 -4 739 10 544 -4 314 389 Приморье -9 931 27 097 -22 843 -37 028 12 912 390 Вокбанк -10 840 13 263 97 958 -24 103 -108 798 391 Межрегиональный промышленно-строительный банк -10 920 -9 095 -127 082 -1 825 116 162 392 Чувашкредитпромбанк -11 618 -4 790 17 801 -6 828 -29 419 393 Америкэн Экспресс Банк -12 548 23 403 22 011 -35 951 -34 559 394 Центрально-Азиатский -14 207 -4 306 -8 095 -9 901 -6 112 395 Спутник -14 272 -5 738 4 217 -8 534 -18 489 396 Уралпромбанк -14 604 2 549 287 -17 153 -14 891 397 Взаимодействие -16 287 -1 577 19 245 -14 710 -35 532 398 Банк Агора -17 898 -18 755 3 988 857 -21 886 399 Химик -18 000 -20 855 3 284 2 855 -21 284 400 Северный Народный Банк -18 104 9 060 29 327 -27 164 -47 431 401 Народный Доверительный Банк -18 609 -6 511 -25 807 -12 098 7 198 402 ИТ Банк -19 230 -20 718 -4 750 1 488 -14 480 403 Евроазиатский Инвестиционный Банк -19 304 -16 060 -16 827 -3 244 -2 477 404 Глобал Эксчейндж -19 556 -16 242 -16 214 -3 314 -3 342 405 Народный Банк -19 756 7 055 -169 057 -26 811 149 301 406 Севзапинвестпромбанк -19 857 -16 525 -13 282 -3 332 -6 575 407 Кузбассхимбанк -20 025 -1 713 -60 983 -18 312 40 958 408 Народный Банк Тувы -24 987 -17 668 -24 968 -7 319 -19 409 Морган Стэнли Банк -26 385 -62 157 -48 123 35 772 21 738 410 Невский Банк -26 417 -11 420 -92 845 -14 997 66 428 411 Первый Инвестиционный Банк (бывш. Алма-Банк) -26 613 5 401 -6 382 -32 014 -20 231 412 Р-Инкас -26 694 -20 684 -21 414 -6 010 -5 280 413 Росбизнесбанк -27 317 6 873 513 -34 190 -27 830 414 Заубер Банк -28 158 -30 762 16 814 2 604 -44 972 415 КЭБ ЭйчЭнБи Банк -29 661 31 569 -6 957 -61 230 -22 704 416 Итуруп -30 658 -22 280 71 281 -8 378 -101 939 417 Альба Альянс -30 894 -14 263 -58 810 -16 631 27 916 418 ИРС -33 928 -2 110 -36 600 -31 818 2 672 419 Севастопольский Морской Банк -35 811 -36 081 -47 255 270 11 444 420 Национальный Стандарт -41 578 -133 835 -74 196 92 257 32 618 421 Банк Реалист (бывш. МПБ) -46 347 -58 102 28 551 11 755 -74 898 422 ИК Банк -47 459 -32 486 -42 428 -14 973 -5 031 423 Национальная Факторинговая Компания -49 759 -58 075 122 154 8 316 -171 913 424 Прохладный -51 145 30 320 6 122 -81 465 -57 267 425 ИСБ -53 421 -50 466 -36 895 -2 955 -16 526 426 Нацинвестпромбанк -55 153 -48 168 35 173 -6 985 -90 326 427 Жилкредит -59 670 -41 793 -10 278 -17 877 -49 392 428 Банк Интеза -65 744 -52 830 -282 232 -12 914 216 488 429 Инкахран -79 450 -31 679 31 540 -47 771 -110 990 430 Банкхаус Эрбе -87 225 -91 479 93 591 4 254 -180 816 431 Автоторгбанк -88 506 498 345 91 124 -586 851 -179 630 432 Международный Коммерческий Банк -91 475 -126 803 -68 580 35 328 -22 895 433 КС Банк -93 575 -21 534 -75 423 -72 041 -18 152 434 Ермак -95 189 -73 858 24 004 -21 331 -119 193 435 Веста -97 049 -65 769 -61 659 -31 280 -35 390 436 Славянский Кредит -98 783 -35 159 -184 486 -63 624 85 703 437 Натиксис Банк -102 964 -82 275 30 750 -20 689 -133 714 438 Евразийский Банк -107 046 -92 957 11 730 -14 089 -118 776 439 Морской Банк -111 653 -109 605 7 848 -2 048 -119 501 440 Внешфинбанк -135 925 -132 016 53 621 -3 909 -189 546 441 Солид Банк -155 146 -149 504 -43 049 -5 642 -112 097 442 Славия -159 416 -12 289 4 306 -147 127 -163 722 443 Викинг -160 632 106 082 8 118 -266 714 -168 750 444 Банк БКФ -164 517 -148 169 25 268 -16 348 -189 785 445 Эс-Би-Ай Банк -180 290 -146 492 -199 005 -33 798 18 715 446 Русфинанс Банк -195 489 231 597 77 974 -427 086 -273 463 447 БайкалИнвестБанк -197 282 -421 892 11 914 224 610 -209 196 448 Норвик Банк -209 049 -238 943 -168 637 29 894 -40 412 449 Ростфинанс -216 047 -274 247 -56 905 58 200 -159 142 450 Нижневолжский Коммерческий Банк -236 573 -340 697 6 805 104 124 -243 378 451 Кемсоцинбанк -239 185 -240 182 133 189 997 -372 374 452 Международный Финансовый Клуб -263 623 -269 750 -537 631 6 127 274 008 453 Росгосстрах Банк -309 728 -161 111 -1 128 287 -148 617 818 559 454 Алмазэргиэнбанк -313 284 -319 170 -29 683 5 886 -283 601 455 ОТП Банк -383 889 -605 162 738 835 221 273 -1 122 724 456 Инбанк -411 288 110 979 68 715 -522 267 -480 003 457 ББР Банк -444 039 -460 695 8 449 16 656 -452 488 458 Москоммерцбанк -498 501 -455 328 -120 107 -43 173 -378 394 459 Солидарность -622 113 -367 129 -50 814 -254 984 -571 299 460 Балтинвестбанк -686 702 15 478 -1 883 740 -702 180 1 197 038 461 Экономбанк -711 922 -591 641 40 433 -120 281 -752 355 462 Банк ДОМ.РФ -1 085 149 -2 849 221 301 006 1 764 072 -1 386 155 463 Балтийский Банк -3 225 559 102 583 -835 673 -3 328 142 -2 389 886 464 Восточный Банк -5 887 861 -6 600 704 1 649 791 712 843 -7 537 652 465 Московский Индустриальный Банк -51 168 772 -50 543 671 -2 600 823 -625 101 -48 567 949

Основной результат по Татарстану делают «Ак Барс», «Аверс», «Энергобанк» и «Татсоцбанк»

Вклад банковской системы Татарстана в общий финрез банков страны невысок. Суммарная прибыль 14 банков и двух некредитных организаций составила лишь 0,5% от показателя всего банковского сектора России, или 4,1 млрд рублей в абсолютном выражении.

Самым прибыльным, показывая хорошую динамику за первые 4 месяца, стал «Ак Барс», который заработал почти половину общего результата по республике — 1,9 млрд рублей, из них 524 млн — в апреле. Хорошая динамика видна и при сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. За январь–апрель 2018 года банк получил на 1 млрд меньше, чем в этом году (838 млн рублей).

Второе место в рейтинге занимает банк «Аверс», заработавший за четыре месяца почти 900 млн рублей прибыли, улучшив результат по сравнению с прошлым годом на 54 млн. Причем только за апрель этого года «Аверс» получил более трети своей чистой прибыли с начала года — 370 млн рублей.

Интересную динамику показал и «Энергобанк», который за 4 месяца 2019 года получил 515 млн рублей, что в 6 раз больше показателей 2018 года.

Уже традиционно убыток по итогам четырех месяцев показал ИК Банк (47,5 млн рублей), немного ухудшивший свой показатель по сравнению с данными за январь-апрель прошлого года.

№ Название банка на 01.05.2019 на 01.05.2018 Изменение, 2019/2018 1 Ак Барс 1 908 675 862 207 1 046 468 2 Аверс 893 106 838 715 54 391 3 Энергобанк 515 517 85 532 429 985 4 Татсоцбанк 384 829 335 964 48 865 5 Девон-Кредит 160 909 242 693 -81 784 6 Акибанк 102 805 59 517 43 288 7 Тимер Банк 59 763 342 190 -282 427 8 Автоградбанк 43 674 5 804 37 870 9 АвтоКредитБанк 26 091 9 095 16 996 10 Камский Коммерческий Банк 25 865 8 511 17 354 11 Алтынбанк 18 048 -23 669 41 717 12 Банк Казани 15 686 45 479 -29 793 13 Заречье 10 389 4 335 6 054 14 Сетевая Расчетная Палата 2 139 946 1 193 15 Нарат -1 131 1 082 -2 213 16 ИК Банк -47 459 -42 428 -5 031





Александра Морозова заместитель председателя правления Сбербанка В апреле Сбербанк заработал рекордную прибыль в размере 75,2 миллиарда рублей за счет ускорения темпов роста чистого процентного дохода и улучшения качества кредитного портфеля. Важным долгосрочным драйвером сохранения высокой рентабельности капитала, которая за четыре месяца составила 22,3%, является рост доли розничных кредитов в кредитном портфеле».