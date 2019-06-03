Сколько заработали банки Татарстана: половина у АББ, прирост «Аверса» и шестикратный рост «Энергобанка»
Рейтинг банков по чистой прибыли за первые четыре месяца 2019 года
Сегодня российские банки опубликовали итоги работы за первые четыре месяца года — за этот период они заработали 750 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Собственный «вклад» в размере 4,1 млрд рублей в общий результат внесли кредитные организации республики. О том, сколько заработали банки России и Татарстана, — в материале «Реального времени».
Прибыль российских банков выросла на 40 процентов
Согласно данным регулятора, прибыль банковского сектора за 4 месяца 2019 года составила 750 млрд рублей — это почти на 40% выше аналогичного прошлогоднего показателя. В 2018-м за январь — апрель банки заработали 537 млрд рублей.
В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первые четыре месяца этого года прибыль в размере 819 млрд руб. получили 359 кредитных организаций (77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 мая), убыток в размере 69 млрд руб. — 99 кредитных организаций (21%), при этом доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с прошлым годом на треть.
Вместе с тем происходит укрупнение банковского рынка вследствие санации финансово-кредитных учреждений. На начало года в России было зарегистрировано 484 организации, к первому мая — на 15 меньше.
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени, чистая прибыль тридцати крупнейших по величине активов банков в первые четыре месяца 2019 года (508 млрд рублей) оказалась на 9% больше, чем в январе — апреле 2018 года (466 млрд рублей). При этом наихудший результат из топ-30 показал «Московский индустриальный банк», проходящий процедуру финансового оздоровления. На 1 мая 2019 года банк показал убыток в 51,2 млрд рублей, тогда как в 2018 году за аналогичный период его финрез составил -2,6 млрд рублей. Отрицательную динамику показал, на удивление, банк ДОМ.РФ, подконтрольный АИЖК. Убыток банка за исследуемый период составил почти 1,1 млрд рублей, к чему привело создание резервов.
Если отвлечься от списка крупнейших банков, в числе самых убыточных на 1 мая также «Восточный» (-5,9 млрд рублей) и «Балтийский банк» (-3,2 млрд рублей).
В 2018 году у «Восточного» за аналогичный период также было отражено 6,6 млрд рублей убытков. Это связано с исполнением требований ЦБ о досрочном создании резервов по проблемным активам. Поводом для столь срочного решения стало решение совета директоров банка о переносе планировавшейся допэмиссии банка на 5 млрд рублей на более поздний срок. В апреле банк отчитался о досрочном начислении резервов на сумму почти в 12 млрд рублей, что и повлияло на общий финансовый результат. Это подтвердили и в пресс-службе банка: «Убыток, отраженный на 1 мая, связан с тем, что банк «Восточный» в апреле 2019 года досрочно исполнил план финансовой устойчивости, который был предписан ЦБ по результатам проверки, закончившейся в 2018 году. Банк единовременно доначислил резервы, и на текущую дату неисполненных предписаний регулятора, в том числе по резервам, банк «Восточный» не имеет». Сегодня «Восточный» продолжает соблюдать все нормативы достаточности капитала, бизнес-модель банка прибыльна, утверждают в банке. «Банк оценивает свое состояние как устойчивое и стабильное. Запас ликвидности (около 50 млрд руб) более чем достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам. Органическая прибыль по итогам 2019 года (согласно МСФО) планируется на уровне 10 млрд рублей», — ожидают в «Восточном».
Худшие результаты финансовой деятельности за апрель 2019 года показали «Альфа–Банк», который за апрель отразил 10,3 млрд убытков, «Московский Кредитный банк» — убыток в 3,6 млрд рублей, «Балтийский банк» — 3,3 млрд рублей, «Национальный Клиринговый Центр» — 1,7 млрд рублей, и «Райффайзенбанк» с отрицательным финрезом в 1,1 млрд рублей.
Проблемы этих банков, во-первых, связаны с доначислением резервов под ожидаемые кредитные убытки в связи с имплементацией требований МСФО 9, во-вторых, в первые месяцы 2019 года наблюдался рост стоимости фондирования, и в-третьих, банки получили отрицательный или меньший результат от операций с иностранной валютой на фоне укрепления рубля.
Самыми прибыльными за апрель стали Сбербанк (+75 млрд рублей), «Траст» (+5,4 млрд), ФК «Открытие» (+4,2 млрд), «Совкомбанк» (+3,3 млрд рублей) и «Хоум кредит банк», получивший по итогам месяца 2,45 млрд рублей прибыли.
|№
|Название банка
|на 01.05.2019
|на 01.04.2019
|на 01.05.2018
|Прибыль/убыток за апрель 2019г.
|Изменение, 2019/2018
|1
|Сбербанк России
|293 393 333
|218 170 999
|262 153 352
|75 222 334
|31 239 981
|2
|ВТБ
|50 639 434
|50 169 419
|50 513 345
|470 015
|126 089
|3
|Альфа-Банк
|34 564 606
|44 922 213
|43 859 399
|-10 357 607
|-9 294 793
|4
|Московский Кредитный Банк
|31 853 618
|35 450 248
|609 485
|-3 596 630
|31 244 133
|5
|Банк «ФК Открытие»
|22 742 627
|18 521 586
|3 207 435
|4 221 041
|19 535 192
|6
|Газпромбанк
|19 027 935
|17 723 527
|22 707 945
|1 304 408
|-3 680 010
|7
|Райффайзенбанк
|14 471 550
|15 606 363
|10 150 544
|-1 134 813
|4 321 006
|8
|Совкомбанк
|12 861 359
|9 528 472
|8 509 508
|3 332 887
|4 351 851
|9
|Национальный Банк «Траст»
|9 576 646
|4 193 450
|15 396 775
|5 383 196
|-5 820 129
|10
|Тинькофф Банк
|9 523 151
|9 168 504
|6 034 950
|354 647
|3 488 201
|11
|Ситибанк
|9 054 533
|8 229 962
|4 056 999
|824 571
|4 997 534
|12
|Россельхозбанк
|7 561 137
|5 553 815
|687 206
|2 007 322
|6 873 931
|13
|Хоум Кредит Банк
|7 199 081
|4 747 486
|2 382 150
|2 451 595
|4 816 931
|14
|Банк Уралсиб
|6 206 694
|4 740 988
|4 651 097
|1 465 706
|1 555 597
|15
|Московский Областной Банк
|5 974 936
|5 171 415
|-2 863 109
|803 521
|8 838 045
|16
|Абсолют Банк
|4 784 652
|4 628 368
|-2 591 018
|156 284
|7 375 670
|17
|БМ-Банк
|4 370 399
|3 557 727
|625 297
|812 672
|3 745 102
|18
|ЦентроКредит
|4 267 018
|3 265 569
|1 525 747
|1 001 449
|2 741 271
|19
|Всероссийский Банк Развития Регионов
|4 199 482
|3 650 457
|2 898 170
|549 025
|1 301 312
|20
|ИНГ Банк
|4 090 860
|3 602 884
|1 969 063
|487 976
|2 121 797
|21
|СМП Банк
|3 893 679
|3 743 166
|2 636 505
|150 513
|1 257 174
|22
|Россия
|3 861 709
|3 943 973
|3 447 420
|-82 264
|414 289
|23
|Новикомбанк
|3 282 767
|2 398 418
|1 621 615
|884 349
|1 661 152
|24
|Национальный Клиринговый Центр
|3 198 468
|4 872 096
|5 591 069
|-1 673 628
|-2 392 601
|25
|РНКБ
|2 818 187
|3 489 100
|1 249 648
|-670 913
|1 568 539
|26
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|2 620 715
|2 575 540
|-4 496 746
|45 175
|7 117 461
|27
|Ренессанс Кредит
|2 576 072
|2 339 703
|1 959 191
|236 369
|616 881
|28
|Сургутнефтегазбанк
|2 418 860
|2 655 653
|416 764
|-236 793
|2 002 096
|29
|Курскпромбанк
|2 380 983
|2 249 494
|119 741
|131 489
|2 261 242
|30
|Мир Бизнес Банк
|2 338 730
|2 208 460
|90 140
|130 270
|2 248 590
|31
|Уральский Банк Реконструкции и Развития
|2 312 976
|2 153 700
|251 199
|159 276
|2 061 777
|32
|Транскапиталбанк
|2 286 590
|453 470
|275 762
|1 833 120
|2 010 828
|33
|Центр-инвест
|2 248 830
|2 095 080
|515 721
|153 750
|1 733 109
|34
|Русский Стандарт
|2 205 942
|1 729 959
|-66 382
|475 983
|2 272 324
|35
|Платежный Центр
|2 083 446
|2 033 371
|742 641
|50 075
|1 340 805
|36
|Росэксимбанк
|2 049 272
|1 642 146
|997 097
|407 126
|1 052 175
|37
|Локо-Банк
|2 032 608
|2 065 783
|342 356
|-33 175
|1 690 252
|38
|Ак Барс
|1 908 675
|1 383 896
|862 207
|524 779
|1 046 468
|39
|МТС Банк
|1 857 750
|1 806 333
|2 224 182
|51 417
|-366 432
|40
|Кредит Европа Банк
|1 768 695
|1 470 110
|-824 937
|298 585
|2 593 632
|41
|Киви Банк
|1 676 850
|1 573 309
|287 833
|103 541
|1 389 017
|42
|Возрождение
|1 650 908
|1 467 370
|508 612
|183 538
|1 142 296
|43
|Энерготрансбанк
|1 603 941
|1 729 943
|173 322
|-126 002
|1 430 619
|44
|Денизбанк Москва
|1 571 887
|1 474 546
|235 054
|97 341
|1 336 833
|45
|Авангард
|1 528 780
|1 229 121
|303 208
|299 659
|1 225 572
|46
|Росбанк
|1 368 298
|1 844 560
|3 416 755
|-476 262
|-2 048 457
|47
|РН Банк
|1 286 657
|922 097
|535 906
|364 560
|750 751
|48
|ВУЗ-Банк
|1 250 308
|1 417 638
|-774 533
|-167 330
|2 024 841
|49
|Банк «Санкт-Петербург»
|1 220 994
|1 160 249
|1 219 957
|60 745
|1 037
|50
|Запсибкомбанк
|1 187 520
|1 055 739
|512 207
|131 781
|675 313
|51
|ЮниКредит Банк
|1 179 037
|1 029 752
|10 386 592
|149 285
|-9 207 555
|52
|БМВ Банк
|1 153 612
|1 148 068
|197 265
|5 544
|956 347
|53
|Фольксваген Банк Рус
|1 065 037
|1 059 118
|-167 691
|5 919
|1 232 728
|54
|Левобережный
|986 279
|705 779
|660 894
|280 500
|325 385
|55
|Национальный Расчетный Депозитарий
|966 517
|633 609
|1 150 792
|332 908
|-184 275
|56
|Национальный Резервный Банк
|936 383
|966 420
|12 206
|-30 037
|924 177
|57
|Дж. П. Морган Банк
|932 983
|15 624
|199 312
|917 359
|733 671
|58
|Сетелем Банк
|932 243
|495 154
|-342 823
|437 089
|1 275 066
|59
|Фора-Банк
|931 675
|160 573
|-43 712
|771 102
|975 387
|60
|Экспобанк
|922 094
|683 524
|292 207
|238 570
|629 887
|61
|Сити Инвест Банк
|909 877
|837 151
|-124 347
|72 726
|1 034 224
|62
|Аверс
|893 106
|526 720
|838 715
|366 386
|54 391
|63
|Держава
|869 447
|796 239
|544 731
|73 208
|324 716
|64
|Связь-Банк
|852 167
|1 611 534
|591 127
|-759 367
|261 040
|65
|Экспресс-Волга
|829 577
|1 002 758
|2 516 737
|-173 181
|-1 687 160
|66
|Банк Жилищного Финансирования
|798 055
|790 293
|-37 931
|7 762
|835 986
|67
|Пересвет
|792 723
|625 928
|1 319 120
|166 795
|-526 397
|68
|Коммерцбанк (Евразия)
|774 821
|770 111
|221 454
|4 710
|553 367
|69
|АйСиБиСи Банк
|754 095
|392 891
|-289 757
|361 204
|1 043 852
|70
|Бэнк оф Чайна
|725 863
|637 953
|226 163
|87 910
|499 700
|71
|Роскосмосбанк
|709 329
|235 473
|377 759
|473 856
|331 570
|72
|Дойче Банк
|699 695
|1 299 165
|44 375
|-599 470
|655 320
|73
|Челиндбанк
|667 308
|644 294
|282 665
|23 014
|384 643
|74
|Банк Зенит
|661 642
|260 656
|83 494
|400 986
|578 148
|75
|Яндекс.Деньги
|645 491
|496 911
|661 029
|148 580
|-15 538
|76
|Нордеа Банк
|633 456
|113 371
|1 117 357
|520 085
|-483 901
|77
|Кубань Кредит
|607 528
|175 086
|496 860
|432 442
|110 668
|78
|СДМ-Банк
|600 988
|575 487
|236 256
|25 501
|364 732
|79
|Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)
|597 467
|375 944
|852 721
|221 523
|-255 254
|80
|Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)
|576 595
|446 500
|420 052
|130 095
|156 543
|81
|Металлинвестбанк
|562 597
|526 187
|389 628
|36 410
|172 969
|82
|Муниципальный Камчатпрофитбанк
|551 946
|515 110
|-168 562
|36 836
|720 508
|83
|Союз
|551 291
|1 094 238
|-32 032
|-542 947
|583 323
|84
|Примсоцбанк
|523 150
|469 415
|413 679
|53 735
|109 471
|85
|Энергобанк
|515 517
|495 177
|85 532
|20 340
|429 985
|86
|Интерпрогрессбанк
|505 460
|335 973
|311 023
|169 487
|194 437
|87
|Плюс Банк
|504 594
|489 133
|-288 371
|15 461
|792 965
|88
|Банк Финсервис
|484 308
|618 669
|345 763
|-134 361
|138 545
|89
|Мобильная карта
|453 637
|453 637
|71 121
|0
|382 516
|90
|Прио-Внешторгбанк
|443 512
|648 585
|89 156
|-205 073
|354 356
|91
|Таврический
|430 447
|1 357 645
|-745 944
|-927 198
|1 176 391
|92
|Тойота Банк
|413 348
|320 008
|368 097
|93 340
|45 251
|93
|Агропромкредит
|400 165
|101 916
|-188 027
|298 249
|588 192
|94
|РБА
|397 420
|402 868
|102 787
|-5 448
|294 633
|95
|ЦМРБанк
|396 412
|345 164
|230 535
|51 248
|165 877
|96
|ДельтаКредит
|394 502
|121 390
|600 449
|273 112
|-205 947
|97
|Пойдем!
|386 060
|291 500
|485 272
|94 560
|-99 212
|98
|МСП Банк
|385 369
|180 443
|57 534
|204 926
|327 835
|99
|Татсоцбанк
|384 829
|294 280
|335 964
|90 549
|48 865
|100
|Кольцо Урала
|371 158
|343 288
|434 863
|27 870
|-63 705
|101
|Петербургский Социальный Коммерческий Банк
|328 163
|294 506
|176 324
|33 657
|151 839
|102
|ЮМК
|318 148
|19 040
|7 900
|299 108
|310 248
|103
|Почта Банк
|313 810
|1 064 881
|4 614 631
|-751 071
|-4 300 821
|104
|Объединенный Капитал
|306 311
|192 238
|-860
|114 073
|307 171
|105
|Сумитомо Мицуи
|304 587
|231 475
|86 030
|73 112
|218 557
|106
|НС Банк
|300 234
|290 365
|-458 746
|9 869
|758 980
|107
|Развитие-Столица
|288 318
|174 818
|37 969
|113 500
|250 349
|108
|Саровбизнесбанк
|288 266
|158 615
|605 981
|129 651
|-317 715
|109
|НК Банк
|286 273
|439 680
|152 486
|-153 407
|133 787
|110
|Урал ФД
|283 670
|63 420
|4 302
|220 250
|279 368
|111
|Мерседес-Бенц Банк Рус
|281 576
|195 848
|172 528
|85 728
|109 048
|112
|РЕСО Кредит
|276 233
|226 039
|-246 110
|50 194
|522 343
|113
|Венец
|272 795
|146 051
|13 694
|126 744
|259 101
|114
|Мидзухо Банк
|258 955
|286 315
|301 922
|-27 360
|-42 967
|115
|Банк Кредит Свисс
|253 959
|69 440
|507 332
|184 519
|-253 373
|116
|Меткомбанк (Каменск-Уральский)
|252 266
|256 516
|495 319
|-4 250
|-243 053
|117
|Интерпромбанк
|250 234
|350 327
|292 421
|-100 093
|-42 187
|118
|Гарант-Инвест
|248 494
|88 408
|-984 286
|160 086
|1 232 780
|119
|Финанс Бизнес Банк
|236 112
|439 203
|303 883
|-203 091
|-67 771
|120
|Инвестторгбанк
|232 938
|389 356
|221 096
|-156 418
|11 842
|121
|Тольяттихимбанк
|227 821
|161 609
|35 963
|66 212
|191 858
|122
|БКС Банк
|218 710
|127 517
|118 119
|91 193
|100 591
|123
|Проминвестбанк
|215 351
|14 050
|12 464
|201 301
|202 887
|124
|МС Банк Рус
|213 898
|112 873
|-173 022
|101 025
|386 920
|125
|СКБ-Банк
|208 275
|179 363
|372 165
|28 912
|-163 890
|126
|Система
|194 234
|198 032
|-62 918
|-3 798
|257 152
|127
|Акцепт
|192 150
|181 078
|61 830
|11 072
|130 320
|128
|Голдман Сакс Банк
|187 933
|163 007
|141 881
|24 926
|46 052
|129
|Классик Эконом Банк
|182 229
|180 145
|27 930
|2 084
|154 299
|130
|Генбанк
|180 184
|128 499
|495 361
|51 685
|-315 177
|131
|Ижкомбанк
|178 888
|188 043
|29 136
|-9 155
|149 752
|132
|Энергомашбанк
|176 199
|160 984
|69 472
|15 215
|106 727
|133
|Собинбанк
|175 835
|171 587
|170 248
|4 248
|5 587
|134
|Белгородсоцбанк
|174 335
|125 195
|45 636
|49 140
|128 699
|135
|Кошелев-Банк
|172 573
|150 269
|83 013
|22 304
|89 560
|136
|СЭБ Банк
|170 853
|109 324
|162 820
|61 529
|8 033
|137
|Профессионал Банк (бывш. Наш Дом)
|167 185
|31 180
|6 706
|136 005
|160 479
|138
|РАМ Банк
|166 952
|160 315
|9 700
|6 637
|157 252
|139
|Русьуниверсалбанк
|165 549
|200 548
|111 667
|-34 999
|53 882
|140
|НБД-Банк
|164 037
|157 577
|261 994
|6 460
|-97 957
|141
|Девон-Кредит
|160 909
|131 913
|242 693
|28 996
|-81 784
|142
|Челябинвестбанк
|158 667
|494 259
|507 008
|-335 592
|-348 341
|143
|Кредит Урал Банк
|154 149
|120 422
|196 986
|33 727
|-42 837
|144
|Форштадт
|149 195
|39 528
|40 910
|109 667
|108 285
|145
|Хлынов
|144 074
|135 376
|170 227
|8 698
|-26 153
|146
|Липецккомбанк
|141 176
|155 264
|67 520
|-14 088
|73 656
|147
|Джей энд Ти Банк
|140 928
|95 265
|164 066
|45 663
|-23 138
|148
|Бест Эффортс Банк
|136 677
|147 096
|-10 402
|-10 419
|147 079
|149
|ТЭМБР-Банк
|136 583
|115 899
|12 513
|20 684
|124 070
|150
|Данске Банк
|134 822
|111 547
|164 723
|23 275
|-29 901
|151
|Роял Кредит Банк
|131 011
|122 388
|9 215
|8 623
|121 796
|152
|Екатеринбург
|128 627
|119 443
|60 408
|9 184
|68 219
|153
|Унифондбанк
|125 275
|135 774
|60 676
|-10 499
|64 599
|154
|Ю Би Эс Банк
|121 718
|107 228
|-21 039
|14 490
|142 757
|155
|Ассоциация
|121 499
|86 541
|32 612
|34 958
|88 887
|156
|Вестерн Юнион ДП Восток
|115 071
|64 712
|94 637
|50 359
|20 434
|157
|МБА-Москва
|109 584
|-67 069
|35 291
|176 653
|74 293
|158
|Московский Нефтехимический Банк
|105 847
|109 789
|39 694
|-3 942
|66 153
|159
|Крона-Банк
|105 780
|112 136
|13 968
|-6 356
|91 812
|160
|Стройлесбанк
|103 181
|142 071
|31 235
|-38 890
|71 946
|161
|Акибанк
|102 805
|97 203
|59 517
|5 602
|43 288
|162
|Хакасский Муниципальный Банк
|102 477
|94 253
|28 779
|8 224
|73 698
|163
|Зираат Банк
|100 989
|71 985
|98 565
|29 004
|2 424
|164
|Модульбанк
|100 323
|61 500
|131 438
|38 823
|-31 115
|165
|Аресбанк
|98 355
|51 701
|-6 724
|46 654
|105 079
|166
|Владбизнесбанк
|96 746
|87 459
|20 732
|9 287
|76 014
|167
|БыстроБанк
|95 503
|-22 773
|349 273
|118 276
|-253 770
|168
|Московское Ипотечное Агентство
|91 883
|71 092
|115 648
|20 791
|-23 765
|169
|Горбанк
|90 934
|81 718
|37 686
|9 216
|53 248
|170
|Современные Стандарты Бизнеса
|89 272
|46 135
|-105 131
|43 137
|194 403
|171
|Снежинский
|81 808
|73 211
|95 200
|8 597
|-13 392
|172
|Чайнасельхозбанк
|78 785
|75 291
|-27 380
|3 494
|106 165
|173
|Расчетные Решения
|78 583
|60 520
|10 996
|18 063
|67 587
|174
|Чайна Констракшн
|77 347
|63 655
|166 347
|13 692
|-89 000
|175
|Банк «Фридом Финанс»
|77 341
|34 195
|21
|43 146
|77 320
|176
|Консервативный Коммерческий Банк
|73 132
|43 165
|85 757
|29 967
|-12 625
|177
|Ури Банк
|70 428
|90 556
|4 080
|-20 128
|66 348
|178
|Агророс
|67 312
|65 703
|43 324
|1 609
|23 988
|179
|Московский Коммерческий Банк
|67 072
|91 484
|55 817
|-24 412
|11 255
|180
|Евроальянс
|66 801
|104 421
|34 693
|-37 620
|32 108
|181
|Ишбанк
|64 091
|83 049
|-199 763
|-18 958
|263 854
|182
|Руснарбанк
|61 825
|37 800
|-9 960
|24 025
|71 785
|183
|Севергазбанк
|59 888
|185 542
|182 093
|-125 654
|-122 205
|184
|Тимер Банк
|59 763
|-65 728
|342 190
|125 491
|-282 427
|185
|Кузнецкбизнесбанк
|58 418
|57 095
|37 461
|1 323
|20 957
|186
|Алеф-Банк
|58 286
|284 041
|396 301
|-225 755
|-338 015
|187
|Юг-Инвестбанк
|58 144
|54 297
|47 460
|3 847
|10 684
|188
|НОКССбанк
|57 748
|52 260
|1 382
|5 488
|56 366
|189
|Зенит Сочи
|57 704
|43 799
|80 870
|13 905
|-23 166
|190
|Алтайкапиталбанк
|57 583
|56 904
|23 078
|679
|34 505
|191
|Кетовский Коммерческий Банк
|55 734
|63 242
|18 047
|-7 508
|37 687
|192
|Земкомбанк
|55 149
|60 575
|12 028
|-5 426
|43 121
|193
|Первый Клиентский Банк
|54 233
|56 421
|60 922
|-2 188
|-6 689
|194
|Ноосфера
|52 519
|53 381
|-15 750
|-862
|68 269
|195
|Дальневосточный Банк
|49 392
|29 544
|463 736
|19 848
|-414 344
|196
|Оргбанк
|48 693
|38 448
|22 246
|10 245
|26 447
|197
|Банк ПСА Финанс Рус
|47 514
|-16 657
|40 729
|64 171
|6 785
|198
|Коммерческий Индо Банк
|46 363
|-19 411
|-107 820
|65 774
|154 183
|199
|Креди Агриколь КИБ
|45 034
|28 642
|-1 839
|16 392
|46 873
|200
|ВРБ
|43 758
|17 482
|439
|26 276
|43 319
|201
|Автоградбанк
|43 674
|51 418
|5 804
|-7 744
|37 870
|202
|НИКО-Банк
|43 381
|38 542
|38 582
|4 839
|4 799
|203
|Крайинвестбанк
|43 030
|-73 256
|430 117
|116 286
|-387 087
|204
|Первый Дортрансбанк
|40 228
|43 409
|5 656
|-3 181
|34 572
|205
|Кредпромбанк
|39 721
|39 916
|-35 400
|-195
|75 121
|206
|РФИ Банк
|39 195
|17 976
|-14 263
|21 219
|53 458
|207
|Санкт-Петербургский Банк Инвестиций
|37 544
|28 055
|21 627
|9 489
|15 917
|208
|Уралфинанс
|37 013
|31 177
|33 717
|5 836
|3 296
|209
|Кремлевский
|36 936
|29 464
|30 126
|7 472
|6 810
|210
|Гута-Банк
|36 922
|67 398
|-88 818
|-30 476
|125 740
|211
|Нейва
|36 865
|37 953
|101 927
|-1 088
|-65 062
|212
|Россита-Банк
|35 887
|40 376
|3 594
|-4 489
|32 293
|213
|СИАБ
|35 766
|43 792
|-24 028
|-8 026
|59 794
|214
|Азия-Инвест Банк
|35 732
|32 342
|30 577
|3 390
|5 155
|215
|Премиум
|35 230
|35 230
|6 816
|0
|28 414
|216
|ПэйЮ
|35 035
|35 035
|2 406
|0
|32 629
|217
|Новобанк
|33 712
|28 353
|61 130
|5 359
|-27 418
|218
|Электронный платежный сервис
|33 639
|33 639
|5 544
|0
|28 095
|219
|Кредитинвест
|32 648
|42 535
|17 553
|-9 887
|15 095
|220
|Александровский
|32 186
|22 179
|-69 740
|10 007
|101 926
|221
|Республиканский Кредитный Альянс
|31 369
|13 178
|-4 218
|18 191
|35 587
|222
|Юнистрим
|31 358
|28 743
|46 698
|2 615
|-15 340
|223
|Актив Банк
|31 130
|55 605
|18 785
|-24 475
|12 345
|224
|Спиритбанк
|30 190
|23 497
|21 935
|6 693
|8 255
|225
|Кубаньторгбанк
|29 901
|29 815
|9 400
|86
|20 501
|226
|Курган
|29 581
|29 235
|2 583
|346
|26 998
|227
|Нефтепромбанк
|28 963
|23 897
|-84 789
|5 066
|113 752
|228
|Долинск
|27 967
|32 322
|9 554
|-4 355
|18 413
|229
|Московский Клиринговый Центр
|27 658
|27 658
|-104 677
|0
|132 335
|230
|Элита
|27 229
|28 091
|9 460
|-862
|17 769
|231
|Деньги.Мэйл.Ру
|26 935
|20 916
|14 807
|6 019
|12 128
|232
|Ланта-Банк
|26 820
|33 674
|-64 772
|-6 854
|91 592
|233
|Промсельхозбанк
|26 768
|29 190
|10 444
|-2 422
|16 324
|234
|Ставропольпромстройбанк
|26 319
|-26 521
|-14 791
|52 840
|41 110
|235
|АвтоКредитБанк
|26 091
|21 927
|9 095
|4 164
|16 996
|236
|Промтрансбанк
|25 998
|31 263
|55 179
|-5 265
|-29 181
|237
|Камский Коммерческий Банк
|25 865
|22 273
|8 511
|3 592
|17 354
|238
|Старооскольский Агропромбанк
|25 765
|23 908
|4 706
|1 857
|21 059
|239
|Кузнецкий Мост
|24 587
|-166 209
|-318 757
|190 796
|343 344
|240
|Гефест
|24 468
|22 946
|12 613
|1 522
|11 855
|241
|Капитал
|24 363
|19 926
|51 867
|4 437
|-27 504
|242
|Вакобанк
|23 274
|21 991
|17 106
|1 283
|6 168
|244
|Черноморский банк развития и реконструкции
|22 823
|5 475
|6 392
|17 348
|16 431
|243
|Мегаполис
|22 823
|23 919
|-3 134
|-1 096
|25 957
|245
|Моби.Деньги
|22 457
|22 457
|10 693
|0
|11 764
|246
|Оренбург
|21 585
|18 261
|28 984
|3 324
|-7 399
|247
|Байкалкредобанк
|21 304
|24 829
|2 576
|-3 525
|18 728
|248
|Донкомбанк
|21 090
|-15 772
|-21 480
|36 862
|42 570
|249
|Эксперт Банк
|20 888
|38 567
|40 673
|-17 679
|-19 785
|250
|Сибсоцбанк
|20 781
|6 715
|-76 463
|14 066
|97 244
|251
|Нальчик
|20 707
|1 339
|3 349
|19 368
|17 358
|252
|Мурманский Социальный Коммерческий Банк
|20 050
|17 318
|-1 441
|2 732
|21 491
|253
|Майский
|20 039
|-17 408
|25 100
|37 447
|-5 061
|254
|Тендер-Банк
|19 685
|17 585
|-8 882
|2 100
|28 567
|255
|РИБ
|19 329
|15 524
|13 221
|3 805
|6 108
|256
|Братский АНКБ
|18 835
|1 014
|15 862
|17 821
|2 973
|257
|Крокус-Банк
|18 612
|21 524
|59 482
|-2 912
|-40 870
|258
|Финам Банк
|18 443
|17 750
|96 979
|693
|-78 536
|259
|Алтынбанк
|18 048
|11 429
|-23 669
|6 619
|41 717
|260
|Банк РСИ
|17 052
|16 937
|2 282
|115
|14 770
|261
|Банк РМП
|16 813
|9 289
|-33 287
|7 524
|50 100
|262
|Великие Луки Банк
|16 754
|20 516
|1 730
|-3 762
|15 024
|263
|Росдорбанк
|16 745
|-14 940
|-33 590
|31 685
|50 335
|264
|Арзамас
|16 597
|19 149
|19 573
|-2 552
|-2 976
|265
|ФорБанк
|16 504
|86 287
|-41 318
|-69 783
|57 822
|266
|Новокиб
|16 079
|13 176
|11 611
|2 903
|4 468
|267
|Банк Казани
|15 686
|34 280
|45 479
|-18 594
|-29 793
|268
|Апабанк
|15 499
|22 661
|-24 953
|-7 162
|40 452
|269
|Новый Век
|15 470
|25 871
|55 487
|-10 401
|-40 017
|270
|Монета.ру
|14 770
|21 079
|30 920
|-6 309
|-16 150
|271
|Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк)
|14 765
|11 434
|5 058
|3 331
|9 707
|272
|Промсвязьинвест
|14 612
|18 174
|8 730
|-3 562
|5 882
|273
|Русский Банк Сбережений
|14 407
|11 071
|20 887
|3 336
|-6 480
|274
|Банк Оранжевый
|13 703
|13 699
|1 772
|4
|11 931
|275
|Платежный Стандарт
|13 694
|13 694
|13 557
|0
|137
|276
|Сельмашбанк
|13 522
|11 195
|10 032
|2 327
|3 490
|277
|БНП Париба Банк
|13 282
|-84 019
|215 466
|97 301
|-202 184
|278
|Трансстройбанк
|13 158
|12 402
|9 987
|756
|3 171
|279
|Витабанк
|12 627
|-71 262
|-21 444
|83 889
|34 071
|280
|Проинвестбанк
|12 251
|11 903
|495
|348
|11 756
|281
|Кранбанк
|12 205
|13 846
|15 819
|-1 641
|-3 614
|282
|Кузнецкий
|12 117
|14 900
|78 734
|-2 783
|-66 617
|283
|Газтрансбанк
|11 951
|5 463
|-119 439
|6 488
|131 390
|284
|Прайм Финанс
|11 941
|18 615
|553
|-6 674
|11 388
|285
|Тамбовкредитпромбанк
|11 087
|9 237
|4 421
|1 850
|6 666
|286
|Земский Банк
|10 719
|12 365
|10 260
|-1 646
|459
|287
|БСТ-Банк
|10 670
|8 730
|2 430
|1 940
|8 240
|288
|Почтобанк
|10 528
|8 450
|10 534
|2 078
|-6
|289
|Заречье
|10 389
|8 143
|4 335
|2 246
|6 054
|290
|Вест
|10 358
|9 005
|2 030
|1 353
|8 328
|292
|Костромаселькомбанк
|10 310
|3 974
|6 350
|6 336
|3 960
|291
|Живаго Банк
|10 310
|10 902
|-18 705
|-592
|29 015
|293
|Синко-Банк
|10 208
|8 645
|-3 242
|1 563
|13 450
|294
|Саммит Банк
|10 113
|8 365
|4 434
|1 748
|5 679
|295
|Банк Раунд
|9 765
|26 246
|-10 620
|-16 481
|20 385
|296
|Дальний Восток
|9 231
|9 697
|1 390
|-466
|7 841
|297
|Платина
|9 045
|8 849
|2 008
|196
|7 037
|298
|Саратов
|8 975
|10 385
|15 413
|-1 410
|-6 438
|299
|Дом-Банк
|8 855
|8 273
|19 769
|582
|-10 914
|300
|МТИ Банк
|8 716
|602
|14 715
|8 114
|-5 999
|301
|Нэклис-Банк
|8 710
|11 610
|16 488
|-2 900
|-7 778
|302
|МВС Банк
|8 688
|559
|7 145
|8 129
|1 543
|303
|ГринКомБанк
|8 423
|13 393
|72 850
|-4 970
|-64 427
|304
|Красноярский Краевой Расчетный Центр
|8 106
|9 035
|323
|-929
|7 783
|305
|Ресурс-Траст
|7 568
|11 947
|-12 046
|-4 379
|19 614
|306
|Экси-Банк
|7 417
|5 712
|8 938
|1 705
|-1 521
|307
|Спецстройбанк
|7 288
|-46 549
|23 060
|53 837
|-15 772
|308
|Калуга
|7 105
|5 677
|-866
|1 428
|7 971
|309
|Углеметбанк
|7 009
|3 272
|28 319
|3 737
|-21 310
|310
|Единая касса
|7 004
|6 770
|3 433
|234
|3 571
|311
|Индустриальный Сберегательный Банк
|6 979
|2 126
|31 502
|4 853
|-24 523
|312
|Рента-Банк
|6 745
|5 645
|-7 030
|1 100
|13 775
|313
|Мурманский Расчетный Центр
|6 674
|5 140
|11 530
|1 534
|-4 856
|314
|Томскпромстройбанк
|6 458
|2 030
|37 059
|4 428
|-30 601
|315
|Газнефтьбанк
|6 223
|4 826
|2 879
|1 397
|3 344
|316
|РусьРегионБанк
|6 219
|3 716
|-2 518
|2 503
|8 737
|317
|Вологжанин
|6 109
|-669
|31 838
|6 778
|-25 729
|318
|Промышленно-Финансовое Сотрудничество
|6 101
|2 063
|-26 254
|4 038
|32 355
|319
|Прокоммерцбанк
|5 972
|-321
|4 267
|6 293
|1 705
|320
|Северстройбанк
|5 962
|5 018
|913
|944
|5 049
|321
|ПэйПал Ру
|5 672
|5 672
|-5 508
|0
|11 180
|322
|Народный Инвестиционный Банк
|5 579
|4 901
|3 372
|678
|2 207
|323
|Пермь
|5 351
|3 692
|2 283
|1 659
|3 068
|324
|Национальный Банк Взаимного Кредита
|5 177
|153
|55 375
|5 024
|-50 198
|325
|Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса
|5 079
|-2 675
|22 290
|7 754
|-17 211
|326
|Элплат
|4 645
|4 645
|6 192
|0
|-1 547
|327
|Далена Банк
|4 607
|4 065
|6 443
|542
|-1 836
|328
|Икано Банк
|4 234
|-8 276
|71 993
|12 510
|-67 759
|329
|Синергия
|4 046
|4 629
|11 923
|-583
|-7 877
|330
|Онего
|3 824
|6 633
|8 328
|-2 809
|-4 504
|331
|Петербургский Расчетный Центр
|3 811
|3 609
|376
|202
|3 435
|332
|Межбанковский Кредитный Союз
|3 804
|2 701
|12 706
|1 103
|-8 902
|333
|Сервис Резерв
|3 614
|1 830
|3 522
|1 784
|92
|334
|Тайдон
|3 436
|8 157
|-3 787
|-4 721
|7 223
|335
|Йошкар-Ола
|3 414
|2 758
|-2 960
|656
|6 374
|336
|Славянбанк
|3 274
|2 543
|3 423
|731
|-149
|337
|Майкопбанк
|3 047
|200
|-2 997
|2 847
|6 044
|338
|Расчетная Палата СВМБ
|2 982
|2 938
|-5 124
|44
|8 106
|339
|Финчер
|2 949
|676
|31 089
|2 273
|-28 140
|340
|Газэнергобанк
|2 801
|-74 326
|-145 353
|77 127
|148 154
|341
|Столичный Кредит
|2 505
|19 347
|-20 922
|-16 842
|23 427
|342
|Сетевая Расчетная Палата
|2 139
|1 894
|946
|245
|1 193
|343
|Примтеркомбанк
|2 054
|2 812
|5 693
|-758
|-3 639
|344
|Вкабанк
|2 016
|2 277
|12 233
|-261
|-10 217
|345
|Единая Расчетная Палата
|1 955
|1 807
|2 657
|148
|-702
|346
|Дон-Тексбанк
|1 871
|483
|608
|1 388
|1 263
|347
|Вятич
|1 845
|798
|4 844
|1 047
|-2 999
|348
|Приобье
|1 708
|8 751
|17 370
|-7 043
|-15 662
|349
|Яринтербанк
|1 643
|8 078
|-1 922
|-6 435
|3 565
|350
|Объединенный Резервный Банк
|1 400
|1 373
|1 575
|27
|-175
|351
|Объединенный Банк Республики
|1 268
|-345
|8 998
|1 613
|-7 730
|352
|Космос
|1 248
|1 461
|6 299
|-213
|-5 051
|353
|Оней Банк
|1 075
|842
|5 900
|233
|-4 825
|354
|Максима
|416
|2 577
|1 249
|-2 161
|-833
|355
|Русское Финансовое Общество
|325
|178
|-7 294
|147
|7 619
|356
|Инэко
|318
|318
|681
|0
|-363
|357
|Тексбанк
|281
|126
|5 820
|155
|-5 539
|358
|Геобанк
|249
|214
|126
|35
|123
|359
|Москва-Сити
|76
|33 606
|64 353
|-33 530
|-64 277
|360
|Таганрогбанк
|67
|-437
|-12 088
|504
|12 155
|361
|Берейт
|57
|4 619
|-17 537
|-4 562
|17 594
|362
|Енисейский Объединенный Банк
|44
|5 351
|3 550
|-5 307
|-3 506
|363
|Континенталь
|-239
|-3 649
|-1 295
|3 410
|1 056
|364
|Частный Расчетно-Кассовый Центр
|-267
|-249
|-325
|-18
|58
|365
|Нарат
|-1 131
|-1 837
|1 082
|706
|-2 213
|366
|Кросна-Банк
|-1 170
|312
|5 370
|-1 482
|-6 540
|367
|Эко-Инвест
|-1 248
|116
|422
|-1 364
|-1 670
|368
|Перспектива
|-1 434
|-1 434
|-42
|0
|-1 392
|369
|21 Век
|-1 846
|-1 431
|-4 117
|-415
|2 271
|370
|Балаково-Банк
|-1 888
|6 305
|-8 082
|-8 193
|6 194
|371
|Акрополь
|-2 207
|-6 703
|-4 725
|4 496
|2 518
|372
|Стандарт-Кредит
|-2 281
|1 494
|-11 286
|-3 775
|9 005
|373
|Новый Московский Банк
|-2 357
|2 868
|7 178
|-5 225
|-9 535
|374
|Альтернатива
|-2 852
|-6 893
|-6 460
|4 041
|3 608
|375
|Социум-Банк
|-2 878
|-9 632
|-11 699
|6 754
|8 821
|376
|Соколовский
|-2 909
|-2 755
|-20 812
|-154
|17 903
|377
|Металлург
|-3 149
|-4 346
|15 760
|1 197
|-18 909
|378
|Лэнд-Банк
|-3 630
|-1 681
|-28 242
|-1 949
|24 612
|379
|Объединенная Расчетная Система
|-4 588
|-4 110
|-9 933
|-478
|5 345
|380
|Банк Глобус
|-4 917
|-2 871
|-6 305
|-2 046
|1 388
|381
|ЕАТП Банк
|-5 056
|1 782
|7 074
|-6 838
|-12 130
|382
|Русь
|-5 628
|1 146
|390
|-6 774
|-6 018
|383
|Невастройинвест
|-5 842
|1 737
|11 913
|-7 579
|-17 755
|384
|Первоуральскбанк
|-5 954
|16 556
|-2 694
|-22 510
|-3 260
|385
|Национальный Банк Сбережений
|-6 885
|-3 874
|522
|-3 011
|-7 407
|386
|Холмск
|-7 093
|-4 543
|5 581
|-2 550
|-12 674
|387
|Руна-Банк
|-8 023
|-7 962
|-3 287
|-61
|-4 736
|388
|Дружба
|-9 053
|-19 597
|-4 739
|10 544
|-4 314
|389
|Приморье
|-9 931
|27 097
|-22 843
|-37 028
|12 912
|390
|Вокбанк
|-10 840
|13 263
|97 958
|-24 103
|-108 798
|391
|Межрегиональный промышленно-строительный банк
|-10 920
|-9 095
|-127 082
|-1 825
|116 162
|392
|Чувашкредитпромбанк
|-11 618
|-4 790
|17 801
|-6 828
|-29 419
|393
|Америкэн Экспресс Банк
|-12 548
|23 403
|22 011
|-35 951
|-34 559
|394
|Центрально-Азиатский
|-14 207
|-4 306
|-8 095
|-9 901
|-6 112
|395
|Спутник
|-14 272
|-5 738
|4 217
|-8 534
|-18 489
|396
|Уралпромбанк
|-14 604
|2 549
|287
|-17 153
|-14 891
|397
|Взаимодействие
|-16 287
|-1 577
|19 245
|-14 710
|-35 532
|398
|Банк Агора
|-17 898
|-18 755
|3 988
|857
|-21 886
|399
|Химик
|-18 000
|-20 855
|3 284
|2 855
|-21 284
|400
|Северный Народный Банк
|-18 104
|9 060
|29 327
|-27 164
|-47 431
|401
|Народный Доверительный Банк
|-18 609
|-6 511
|-25 807
|-12 098
|7 198
|402
|ИТ Банк
|-19 230
|-20 718
|-4 750
|1 488
|-14 480
|403
|Евроазиатский Инвестиционный Банк
|-19 304
|-16 060
|-16 827
|-3 244
|-2 477
|404
|Глобал Эксчейндж
|-19 556
|-16 242
|-16 214
|-3 314
|-3 342
|405
|Народный Банк
|-19 756
|7 055
|-169 057
|-26 811
|149 301
|406
|Севзапинвестпромбанк
|-19 857
|-16 525
|-13 282
|-3 332
|-6 575
|407
|Кузбассхимбанк
|-20 025
|-1 713
|-60 983
|-18 312
|40 958
|408
|Народный Банк Тувы
|-24 987
|-17 668
|-24 968
|-7 319
|-19
|409
|Морган Стэнли Банк
|-26 385
|-62 157
|-48 123
|35 772
|21 738
|410
|Невский Банк
|-26 417
|-11 420
|-92 845
|-14 997
|66 428
|411
|Первый Инвестиционный Банк (бывш. Алма-Банк)
|-26 613
|5 401
|-6 382
|-32 014
|-20 231
|412
|Р-Инкас
|-26 694
|-20 684
|-21 414
|-6 010
|-5 280
|413
|Росбизнесбанк
|-27 317
|6 873
|513
|-34 190
|-27 830
|414
|Заубер Банк
|-28 158
|-30 762
|16 814
|2 604
|-44 972
|415
|КЭБ ЭйчЭнБи Банк
|-29 661
|31 569
|-6 957
|-61 230
|-22 704
|416
|Итуруп
|-30 658
|-22 280
|71 281
|-8 378
|-101 939
|417
|Альба Альянс
|-30 894
|-14 263
|-58 810
|-16 631
|27 916
|418
|ИРС
|-33 928
|-2 110
|-36 600
|-31 818
|2 672
|419
|Севастопольский Морской Банк
|-35 811
|-36 081
|-47 255
|270
|11 444
|420
|Национальный Стандарт
|-41 578
|-133 835
|-74 196
|92 257
|32 618
|421
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|-46 347
|-58 102
|28 551
|11 755
|-74 898
|422
|ИК Банк
|-47 459
|-32 486
|-42 428
|-14 973
|-5 031
|423
|Национальная Факторинговая Компания
|-49 759
|-58 075
|122 154
|8 316
|-171 913
|424
|Прохладный
|-51 145
|30 320
|6 122
|-81 465
|-57 267
|425
|ИСБ
|-53 421
|-50 466
|-36 895
|-2 955
|-16 526
|426
|Нацинвестпромбанк
|-55 153
|-48 168
|35 173
|-6 985
|-90 326
|427
|Жилкредит
|-59 670
|-41 793
|-10 278
|-17 877
|-49 392
|428
|Банк Интеза
|-65 744
|-52 830
|-282 232
|-12 914
|216 488
|429
|Инкахран
|-79 450
|-31 679
|31 540
|-47 771
|-110 990
|430
|Банкхаус Эрбе
|-87 225
|-91 479
|93 591
|4 254
|-180 816
|431
|Автоторгбанк
|-88 506
|498 345
|91 124
|-586 851
|-179 630
|432
|Международный Коммерческий Банк
|-91 475
|-126 803
|-68 580
|35 328
|-22 895
|433
|КС Банк
|-93 575
|-21 534
|-75 423
|-72 041
|-18 152
|434
|Ермак
|-95 189
|-73 858
|24 004
|-21 331
|-119 193
|435
|Веста
|-97 049
|-65 769
|-61 659
|-31 280
|-35 390
|436
|Славянский Кредит
|-98 783
|-35 159
|-184 486
|-63 624
|85 703
|437
|Натиксис Банк
|-102 964
|-82 275
|30 750
|-20 689
|-133 714
|438
|Евразийский Банк
|-107 046
|-92 957
|11 730
|-14 089
|-118 776
|439
|Морской Банк
|-111 653
|-109 605
|7 848
|-2 048
|-119 501
|440
|Внешфинбанк
|-135 925
|-132 016
|53 621
|-3 909
|-189 546
|441
|Солид Банк
|-155 146
|-149 504
|-43 049
|-5 642
|-112 097
|442
|Славия
|-159 416
|-12 289
|4 306
|-147 127
|-163 722
|443
|Викинг
|-160 632
|106 082
|8 118
|-266 714
|-168 750
|444
|Банк БКФ
|-164 517
|-148 169
|25 268
|-16 348
|-189 785
|445
|Эс-Би-Ай Банк
|-180 290
|-146 492
|-199 005
|-33 798
|18 715
|446
|Русфинанс Банк
|-195 489
|231 597
|77 974
|-427 086
|-273 463
|447
|БайкалИнвестБанк
|-197 282
|-421 892
|11 914
|224 610
|-209 196
|448
|Норвик Банк
|-209 049
|-238 943
|-168 637
|29 894
|-40 412
|449
|Ростфинанс
|-216 047
|-274 247
|-56 905
|58 200
|-159 142
|450
|Нижневолжский Коммерческий Банк
|-236 573
|-340 697
|6 805
|104 124
|-243 378
|451
|Кемсоцинбанк
|-239 185
|-240 182
|133 189
|997
|-372 374
|452
|Международный Финансовый Клуб
|-263 623
|-269 750
|-537 631
|6 127
|274 008
|453
|Росгосстрах Банк
|-309 728
|-161 111
|-1 128 287
|-148 617
|818 559
|454
|Алмазэргиэнбанк
|-313 284
|-319 170
|-29 683
|5 886
|-283 601
|455
|ОТП Банк
|-383 889
|-605 162
|738 835
|221 273
|-1 122 724
|456
|Инбанк
|-411 288
|110 979
|68 715
|-522 267
|-480 003
|457
|ББР Банк
|-444 039
|-460 695
|8 449
|16 656
|-452 488
|458
|Москоммерцбанк
|-498 501
|-455 328
|-120 107
|-43 173
|-378 394
|459
|Солидарность
|-622 113
|-367 129
|-50 814
|-254 984
|-571 299
|460
|Балтинвестбанк
|-686 702
|15 478
|-1 883 740
|-702 180
|1 197 038
|461
|Экономбанк
|-711 922
|-591 641
|40 433
|-120 281
|-752 355
|462
|Банк ДОМ.РФ
|-1 085 149
|-2 849 221
|301 006
|1 764 072
|-1 386 155
|463
|Балтийский Банк
|-3 225 559
|102 583
|-835 673
|-3 328 142
|-2 389 886
|464
|Восточный Банк
|-5 887 861
|-6 600 704
|1 649 791
|712 843
|-7 537 652
|465
|Московский Индустриальный Банк
|-51 168 772
|-50 543 671
|-2 600 823
|-625 101
|-48 567 949
Основной результат по Татарстану делают «Ак Барс», «Аверс», «Энергобанк» и «Татсоцбанк»
Вклад банковской системы Татарстана в общий финрез банков страны невысок. Суммарная прибыль 14 банков и двух некредитных организаций составила лишь 0,5% от показателя всего банковского сектора России, или 4,1 млрд рублей в абсолютном выражении.
Самым прибыльным, показывая хорошую динамику за первые 4 месяца, стал «Ак Барс», который заработал почти половину общего результата по республике — 1,9 млрд рублей, из них 524 млн — в апреле. Хорошая динамика видна и при сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. За январь–апрель 2018 года банк получил на 1 млрд меньше, чем в этом году (838 млн рублей).
Второе место в рейтинге занимает банк «Аверс», заработавший за четыре месяца почти 900 млн рублей прибыли, улучшив результат по сравнению с прошлым годом на 54 млн. Причем только за апрель этого года «Аверс» получил более трети своей чистой прибыли с начала года — 370 млн рублей.
Интересную динамику показал и «Энергобанк», который за 4 месяца 2019 года получил 515 млн рублей, что в 6 раз больше показателей 2018 года.
Уже традиционно убыток по итогам четырех месяцев показал ИК Банк (47,5 млн рублей), немного ухудшивший свой показатель по сравнению с данными за январь-апрель прошлого года.
|№
|Название банка
|на 01.05.2019
|на 01.05.2018
|Изменение, 2019/2018
|1
|Ак Барс
|1 908 675
|862 207
|1 046 468
|2
|Аверс
|893 106
|838 715
|54 391
|3
|Энергобанк
|515 517
|85 532
|429 985
|4
|Татсоцбанк
|384 829
|335 964
|48 865
|5
|Девон-Кредит
|160 909
|242 693
|-81 784
|6
|Акибанк
|102 805
|59 517
|43 288
|7
|Тимер Банк
|59 763
|342 190
|-282 427
|8
|Автоградбанк
|43 674
|5 804
|37 870
|9
|АвтоКредитБанк
|26 091
|9 095
|16 996
|10
|Камский Коммерческий Банк
|25 865
|8 511
|17 354
|11
|Алтынбанк
|18 048
|-23 669
|41 717
|12
|Банк Казани
|15 686
|45 479
|-29 793
|13
|Заречье
|10 389
|4 335
|6 054
|14
|Сетевая Расчетная Палата
|2 139
|946
|1 193
|15
|Нарат
|-1 131
|1 082
|-2 213
|16
|ИК Банк
|-47 459
|-42 428
|-5 031
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-
Александра Морозова заместитель председателя правления Сбербанка
-
В апреле Сбербанк заработал рекордную прибыль в размере 75,2 миллиарда рублей за счет ускорения темпов роста чистого процентного дохода и улучшения качества кредитного портфеля. Важным долгосрочным драйвером сохранения высокой рентабельности капитала, которая за четыре месяца составила 22,3%, является рост доли розничных кредитов в кредитном портфеле».
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