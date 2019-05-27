Банк «Аверс» внедрил систему обеспечения безопасности 3-D Secure

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» внедрил технологию 3-D Secure, благодаря которой покупки по картам банка станут еще более безопасными.

При покупках в интернет-магазинах банк будет направлять SMS-уведомление с паролем, который необходимо вводить при оплате. После ввода пароля между интернет-магазином и банком устанавливается защищенное соединение, в рамках которого проводится идентификация введенных данных. Доступ к технологии 3-D Secure предоставляется автоматически и бесплатно для всех клиентов — держателей карт MasterCard.

Технология 3-D Secure — уникальная система обеспечения безопасности оплаты товаров и услуг в сети интернет, направлена на обеспечение максимальной безопасности транзакций. Технология является частью глобальных программ MasterCard SecureCode, которые разработаны для обеспечения безопасности покупок в сети интернет за счет дополнительной идентификации клиента.

Более подробную информацию можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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