На сайте Booking.com можно получить кешбэк 8% при бронировании картой Банка «Аверс»

При бронировании номеров, апартаментов или виллы на сайте Booking.com держатели карт Mastercard® Банка «Аверс» могут получить кешбэк 8%.

Для получения кешбэка необходимо войти в учетную запись на Booking.com и при бронировании жилья дать согласие на предоставление данных банковской карты для обработки кешбэка — для этого необходимо поставить галочку в поле согласия. Акция действует как при бронировании отеля на веб-версии сервиса, так и в мобильном приложении. При этом кешбэк будет рассчитан только за жилье: налоги, сборы за обслуживание, еду и напитки возврату не подлежат.

Предложение не действует при отмене бронирования, а также если после бронирования были изменены данные банковской карты. Кроме этого, предложение не распространяется на жилье, в котором к оплате не принимаются банковские карты.