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Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

14:44, 28.12.2020 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом
Фото: Ринат Назметдинов

Новый год — праздник, наполненный ожиданием волшебства, добра и исполнения желаний. Особенно его любят дети, которые искренне верят в чудеса. Для Банка «Аверс» стало уже доброй традицией поздравлять с наступающим Новым годом детей, проходящих длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице.

Следуя этой традиции, Банк «Аверс» передал в дар клинике медицинское оборудование, а сотрудники банка приобрели маленьким пациентам подарки — развивающие и интеллектуальные игры, конструкторы и игрушки.

— Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады поздравить ребят с наступающими новогодними праздниками. От всего сердца желаем детям здоровья! Пусть наступающий год будет для ребят счастливым и наполненным чудесными событиями, — пожелала председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Сотрудники Банка «Аверс» верят, что их подарки помогут создать чудесное новогоднее настроение маленьким пациентам, и желают всем детям скорейшего выздоровления!

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

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