Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником
Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения в формате летних корпоративных игр.
Сотрудники Банка, поделившись на команды, состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.
Председатель Правления Аида Волкова открыла праздник словами: «Проведение спортивных мероприятий — это добрая традиция нашего банка. Уверена, что спортивный азарт, испытания и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития».
Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.
ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014г.ЭкономикаБанки Татарстан
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