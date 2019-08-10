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Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

15:34, 10.08.2019 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником
Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения в формате летних корпоративных игр.

Сотрудники Банка, поделившись на команды, состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

Председатель Правления Аида Волкова открыла праздник словами: «Проведение спортивных мероприятий — это добрая традиция нашего банка. Уверена, что спортивный азарт, испытания и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития».

Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014г.

ЭкономикаБанки Татарстан
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