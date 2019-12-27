Банк «Аверс» подвел предварительные итоги года

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам 2019 года* активы банка составили 107 млрд рублей. 48,6% от всех активов банка пришлось на вложения в ценные бумаги. Банк показал рост по этому направлению — вложения в ценные бумаги составили 52 млрд рублей. Капитал банка достиг порядка 23,5 млрд рублей.

По данным информационного агентства banki.ru, на 01.12.2019 г. Банк «Аверс» занимает 59-е место по прибыли и активам, 47-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в Республике Татарстан.

В текущем году Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности бизнеса. Надежность Банка «Аверс» была подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом. По итогам 2018 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв 1-е место среди банков Татарстана.

Получить подробную информацию об условиях акции и других предложениях Банка «Аверс» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

* прогнозные значения на 01.01.2020 г.

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