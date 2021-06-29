Fitch подтвердило рейтинг Банка «Аверс» на уровне «ВВ»

Фото: Ринат Назметдинов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Банка «Аверс» по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.

Рейтинговое агентство отметило «разумный финансовый профиль и низкорисковую структуру активов банка», комфортный уровень ликвидности, стабильную рентабельность деятельности.

Рентабельность банка демонстрировала стабильность в 2020 году: соотношение операционной прибыли к активам, взвешенным по риску, составило 3,7%, что соответствует годам, предшествовавшим пандемии. Эффективность обеспечивается стабильной маржой (2,7% в 2020 году), достаточно высокой операционной эффективностью (Cost-Income Ratio составил 27% в 2020 году) и низкорисковой структурой активов.

Банк также располагает комфортной ликвидной позицией, обеспеченной крупным портфелем ценных бумаг, который вместе с денежными средствами и их эквивалентами и краткосрочными банковскими размещениями полностью покрывают счета клиентов на конец I квартала 2021 года.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики более 30 лет, обслуживающий крупнейшие предприятия республики. В марте текущего года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности.

Подробную информацию о рейтингах и финансовых показателях Банка можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

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