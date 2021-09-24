Банк «Аверс» содействует развитию производства

Фото: Максим Платонов

Ведущий в России производитель самоходных, прицепных и навесных машин завод «Казаньсельмаш» торжественно открыл вчера сразу три новых производственных цеха, построенных в 2021 году. Это цеха сборки прицепных агрегатов, стеклопластика, лакокрасочных покрытий открыты при финансовом содействии Банка «Аверс». С появлением новых цехов предприятие планирует увеличить объем выпускаемой продукции.

В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэль Фаттахов, глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, председатель правления ООО Банк «Аверс» Аида Волкова и генеральный директор ООО «Казаньсельмаш» Рафис Мифтахов.

— От имени правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с сегодняшним замечательным событием. Я с искренним удовольствием слежу, как развивается Казаньсельмаш, насколько динамично и оперативно реагирует на все возникающие требования рынка, внедряет все самые современные передовые технологии, в том числе цифровые. И самое главное — решает стратегическую задачу — импортозамещение в сельхозмашиностроении, при этом обеспечивая готовой продукцией такую важную отрасль, как сельское хозяйство, — сказал в своем приветственном слове Альберт Каримов.

Также с открытием новых производственных площадей «Казаньсельмаш» поздравила и председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

— Лицо банка — это всегда его клиенты и партнеры. И мы очень рады взаимодействовать и работать с уважаемым предприятием, которое постоянно движется вперед, развивается и процветает. С «Казаньсельмаш» мы сотрудничаем давно. Мы рады за вас и поздравляем с новым этапом. Желаем здоровья, процветания и новых успехов, — поприветствовала собравшихся гостей Аида Волкова.

В ходе визита гостям показали новые производственные площадки и современную технику, которая тестируется в хозяйствах Республики Татарстан.

Партнерский материал