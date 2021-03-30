Банк «Аверс» повышает безопасность интернет-платежей

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» успешно прошел сертификацию в платежной системе «Мир» по протоколу Mir Accept 2.0. Новый протокол повышает безопасность покупок и платежей в интернете держателей карт «Мир».

Платформа защиты платежей в интернете MirAccept 2.0 является собственной разработкой национальной системы платежных карт, обеспечивающей держателей карт «Мир» дополнительной защитой от несанкционированного использования в интернет-магазинах. Банк может использовать несколько режимов аутентификации клиента: платформа позволяет подтверждать платежи c использованием графического ключа, биометрической аутентификации или через приложение мобильного банка. Благодаря переходу на платформу MirAccept 2.0 банк сможет увеличить количество транзакций, а владельцы карт получат максимально удобный и безопасный способ совершения платежей в интернете.

Банк «Аверс» успешно применяет самые эффективные технологии, для того чтобы обеспечить максимальную защиту данных своих клиентов. Внедрение новой системы защиты MirAccep 2.0 — это еще один шаг к комфортному и безопасному сервису безналичных платежей клиентов банка. Сервис MirAccept 2.0 помогает гарантировать, что платежи на сайте или в мобильном приложении будут сделаны законным владельцем карты «Мир».

Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

