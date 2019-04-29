Банк «Аверс» подводит итоги 2018 года: высокая прибыль, рост активов, лучшие показатели по рейтингу Fitch в РТ

Фото: Ринат Назметдинов

2018 год стал для банковской системы традиционно непростым. Несмотря на продолжающийся отзыв лицензий и нарастание конкуренции со стороны крупных игроков, Банк «Аверс» сохранил лидирующие позиции в Татарстане, увеличил свои активы, нарастил объем собственных средств и продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов.

Самый высокий международный рейтинг среди банков Татарстана

По итогам 2018 года чистая прибыль Банка «Аверс» составила 1,99 млрд рублей. Совокупная прибыль татарстанских банков за год, по данным портала banki.ru, превысила 7 млрд рублей. Активы Банка «Аверс» достигли 138,6 млрд рублей. По данным информационного портала banki.ru на 1 января 2019 года, Банк «Аверс» занял 51-е место по активам в топ-100 крупнейших банков России.

Финансовые показатели Банка «Аверс» способствовали присвоению самого высокого международного рейтинга среди банков Татарстана. В 2018 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валюте на уровне «ВВ-», прогноз по рейтингу «стабильный». Надежность Банка «Аверс» была подтверждена и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА— со «стабильным» прогнозом. Также по итогам 2018 года Банк «Аверс» вошел в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes, традиционно заняв в списке первое место среди татарстанских банков.

По итогам 2018 года чистая прибыль Банка «Аверс» составила 1,99 млрд рублей

Развитие корпоративного и розничного бизнесов

В 2018 году Банк «Аверс» продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов. Банк придерживался консервативной политики кредитования, поддерживающей высокое качество кредитного портфеля. Надежность кредитного портфеля по итогам 2018 года подтверждается отсутствием просроченной задолженности.

На 1 января 2019 года объем привлеченных средств корпоративных клиентов составил 76% от всех обязательств Банка.

Наиболее востребованным банковским продуктом является расчетно-кассовое обслуживание. В 2018 году Банк «Аверс» вошел в число банков, уполномоченных Центральным Банком России на открытие и ведение счетов застройщиков жилья для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Банк предлагает застройщикам открытие расчетного счета и возможность эффективно размещать свободные денежные средства. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания юридических лиц учитывает индивидуальные потребности клиентов.

Банк «Аверс» совместно с АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-банк» выступил соорганизатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 40 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей были размещены в декабре 2018 года сроком погашения 10 лет. Это стало новым направлением бизнеса Банка «Аверс». При этом Банк самостоятельно разместил основной объем биржевых облигаций.

Портфель розничных кредитов в 2018 году превысил 5 млрд рублей. В прошедшем году Банк снизил ставки по розничным кредитам, сохранив при этом все преимущества своих программ кредитования для клиентов.

Основным локомотивным продуктом в розничном кредитовании Банка по-прежнему является ипотека. Банк «Аверс» участвовал в социальной поддержке сотрудников предприятий, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов, предоставляя возможность реструктуризации ипотечных кредитов в программе, направленной на улучшение жилищных условий. По данному направлению клиенты Банка получили возможность снизить свою долговую нагрузку посредством уменьшения процентной ставки до 9,0% годовых.

В целях улучшения жилищных условий семей, в которых родился второй или третий ребенок, Банк «Аверс» запустил программу ипотечного кредитования с государственной поддержкой со ставкой 6% годовых. Помимо использования заемных средств на строящееся или готовое жилье, кредит можно направить на рефинансирование ранее полученных кредитов.

В 2018 году Банк «Аверс» продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов

Новые возможности и перспективы

Для удобства клиентов в 2018 году Банк «Аверс» запустил обновленную версию интернет-банка «Аверс ONLINE». Благодаря этому клиенты дополнительно могут с экрана смартфона работать с некарточными счетами — остатками, выписками и деталями по счетам, вкладам и кредитам, погашать кредиты. Мобильное приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Также Банк «Аверс» предоставил держателям карт сервис смены PIN-кода в банкоматах, доступный для карт любого типа, выпущенных Банком, и провел работы по запуску безналичного оборота в паркоматах в новом подземном паркинге у НКЦ «Казань». В прошлом году Банк «Аверс» запустил услугу, которая позволит удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам.

В 2019 году Банк «Аверс» продолжит повышать качество предоставляемых услуг и эффективность взаимодействия с клиентами, развивая удаленные каналы обслуживания. Самой главной задачей Банка по-прежнему будет поддержание качества активов и сохранение статуса «самого надежного банка Республики Татарстан».

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