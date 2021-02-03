Таможенная карта Банка «Аверс»: удобный и технологичный продукт для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

Увеличение активности бизнеса на рынке внешнеэкономической деятельности постепенно приводит к расширению спектра услуг банков. О том, как бизнес может существенно упростить рабочие процессы с помощью финансового инструмента «Таможенная карта» Банка «Аверс», — в материале «Реального времени».

Надежный проводник во внешнеэкономической деятельности

Банк «Аверс» оказывает полный спектр услуги по сопровождению внешнеэкономической деятельности бизнеса и предлагает для корпоративных клиентов «Таможенную карту» — виртуальный инструмент, позволяющий клиентам моментально оплачивать сборы, пошлины, налоги, штрафы, пени и другие платежи, которые взимаются таможенными органами Российской Федерации.

В 2019 году в Банке «Аверс» был запущен новый продукт для корпоративных клиентов — «Таможенная карта». Фото предоставлено Банком «Аверс»

Виртуальная таможенная карта позволяет клиентам Банка «Аверс» круглосуточно, в режиме 24/7, оплачивать онлайн все виды таможенных платежей в момент декларирования товаров. Сервис доступен с рабочего места декларанта через личный кабинет «Таможенной карты» или из программы электронного декларирования. При этом все платежи отражаются в системе «Лицевые счета» таможенного инспектора сразу после их совершения. Также карта позволяет сократить срок оформления, а за платежами и остатком на банковском счете можно следить в режиме реального времени. Клиент получает постоянный онлайн-контроль и безопасность расчетов — переводы осуществляются только на счета таможенных органов в Федеральном казначействе. А проведение каких-либо иных платежей автоматически блокируется. Среди важных преимуществ сервиса — высокая скорость оформления карты и удобство ее использования.

Главное преимущество — удобство в использовании

На сегодняшний день многие компании, ведущие активную внешнеэкономическую деятельность, пользуются преимуществом таможенной картой. Чтобы понять, насколько эффективно работает данный инструмент, «Реальное время» обратилось за комментариями к корпоративным клиентам Банка «Аверс».

— С помощью услуги «Таможенная карта», предлагаемой Банком «Аверс», оплата таможенных платежей осуществляется за счет кредитных ресурсов в режиме 24/7. Необходимо отметить отличную техническую поддержку сервиса, возможность настройки индивидуального формата отчетности и автоматическую отправку ее на электронную почту. Наша компания оценила удобство работы сервиса «Онлайн декларант», который позволяет сократить расходы по брокерским услугам. Благодарим за комплексное обслуживание и надеемся на дальнейшее плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество, — говорит генеральный директор ООО «ПолиТэр» Сергей Молочкин.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» таможенной картой Банка «Аверс» пользуется не так давно, но уже успело оценить удобство сервиса.

— Продуктом «Таможенная карта» ООО Банк «Аверс» ПАО «Нижнекамскнефтехим» пользуется не так давно, но за это время мы убедились, что получен удобный сервис, который позволяет своевременно производить оплату таможенных платежей без необходимости размещения авансов на счетах в таможенном органе. Банк предоставляет возможность технического овердрафта на оплату таможенных платежей, это дает возможность оптимизировать денежные потоки предприятия, при этом исключить задержки в движении грузопотоков, что, в свою очередь, способствует выполнению плановых производственных показателей и контрактных обязательств перед нашими контрагентами в срок. Предлагаемый Банком сервис является удобным и предельно понятным в использовании. Желаем успеха банку на пути внедрения новых банковских продуктов с применением современных технологий, — отмечает преимущества виртуальной таможенной карты заместитель генерального директора по экономике и финансам Алла Евстафьева.

Получить подробную информацию о преимуществах «Таможенной карты» и других услугах по внешнеэкономическому сопровождению бизнеса можно в офисах Банка «Аверс», по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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