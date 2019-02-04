Рефинансирование кредитов в Банке «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за 11 месяцев 2018 года было выдано более 48,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 83,89 млрд рублей. А уже в декабре ипотечный рынок Казани показал рекордный рост на 75 процентов. Низкие процентные ставки в течение всего года не только способствовали оживлению ипотеки, но и спросу на рефинансирование кредитов. Как можно выгодно перекредитоваться и снизить сумму ежемесячного платежа по кредиту — в материале Банка «Аверс».

Как снизить процентную ставку по ипотеке до 9%

2018 год в России стал рекордным по ипотеке. По предварительным данным сумма выданных банками ипотечных кредитов в ушедшем году составит порядка 2,7—2,8 трлн рублей. По данным ЦБ РФ, за 2018 год средняя ставка по ипотеке в целом по стране снизилась на 0,27 процентного пункта — с 9,79% на начало года до 9,52% годовых под конец. Минимального значения (9,41%) она достигла в октябре 2018 года. Благодаря снижению процентных ставок, у населения появилась возможность эффективно рефинансировать долги.

Постепенное снижение ставок по ипотеке началось с 2015 года и летом 2018 года ставки достигли исторического минимума, став меньше на 3—5 процентных пунктов. Предложения по рефинансированию ипотечного кредита начали появляться у многих российских банков в 2016 году и, по утверждению специалистов, сейчас рефинансирование является одним из популярных розничных продуктов. За 11 месяцев 2018 года объем рефинансированных ипотечных кредитов по данным аналитического центра ДОМ.РФ составил порядка 290 млрд рублей (за весь 2017 год было выдано порядка 150 млрд руб.). Такой рост связан с тем, что рефинансирование позволяет уменьшить ставку и, соответственно, размер кредита, получив новый кредит с целью досрочного погашения предыдущего ипотечного займа. Выгодно перекредитоваться можно в Банке «Аверс» по ипотечной программе «Перезагрузка 2.0». Теперь она стала доступнее, так как рефинансировать ипотечный кредит другого банка могут супруги и близкие родственники сотрудников компаний, входящих в ГК «ТАИФ».

По этой программе можно снизить процентную ставку до 9% годовых, изменить размер ежемесячных платежей, срок кредитования и состав заемщиков. Кредит на сумму от 500 тыс. до 15 млн рублей выдается на 20 лет.

Рефинансировать кредит могут клиенты с положительной кредитной историей и без просроченной задолженности. При этом срок обслуживания долга в первичном банке-кредиторе должен составлять минимум 6 месяцев.

Получить минимальную процентную ставку на весь срок кредита можно при оформлении добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости. При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на 1% годовых.

Сумма потребительского кредита на рефинансирование выросла на 17%

Рефинансирование позволяет заменить не только один кредит, но и объединить несколько действующих. Можно объединить потребительские кредиты, долги по кредитной карте, автокредит и ипотеку — условия зависят от банковского продукта. При этом клиент получает новый кредит на погашение долгов, а банк перечисляет средства прежним кредиторам.

Для тех, кто хочет рефинансировать полученный в другом банке потребительский кредит или автокредит, Банк «Аверс» запустил новый кредитный продукт «Семейный». Кредит от 50 тыс до 1 млн рублей под 11% годовых выдается на срок до 5 лет. При этом, клиент также может получить дополнительные наличные денежные средства на любые цели. Что удобно, кредит «Семейный» могут оформить супруги и близкие родственники сотрудников компаний, входящих в ГК «ТАИФ».

Рефинансировать кредит могут клиенты с положительной кредитной историей и без просроченной задолженности. При этом срок обслуживания долга в первичном банке-кредиторе должен составлять минимум 6 месяцев.

Базовая процентная ставка по кредиту «Семейный» увеличивается на 2% — при отсутствии добровольного страхования жизни (ДСЖ) и на 3% — при подтверждении дохода справкой по форме Банка. При выполнении одновременно нескольких условий по увеличению процентной ставки — надбавки суммируются. Узнать каким будет ежемесячный размер платежа по кредиту можно на сайте или в любом офисе Банка.

Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиям к заемщикам и необходимым документам можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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