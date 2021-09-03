Банк «Аверс» предлагает специальную акцию для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

В Банке «Аверс» стартовала акция «Счет в Вашу пользу!» по бесплатному открытию первого расчетного счета в банке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой.

В рамках акции новые клиенты Банка «Аверс» могут бесплатно открыть расчетный счет. Изготовление и заверение копий учредительных и иных документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати также будут бесплатными для клиентов.

Специальные условия для новых клиентов действуют с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайший офис Банка либо оставить заявку на официальном сайте.

Услуга расчетно-кассового обслуживания в Банке «Аверс» включает все виды операций с наличностью: прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте, а также другие банковские услуги.

В Банке «Аверс» можно зарезервировать счет. Достаточно оставить заявку на сайте Банка, и в течение 20 минут вы получите реквизиты счета по электронной почте, с этого момента вы можете использовать их для работы — отправлять партнерам.

Открыв расчетный счет в Банке «Аверс», вы получаете доступ к современным дистанционным сервисам, позволяющим осуществить расчеты без посещения Банка.

Сроки проведения акции — с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно. Подробности акции, сроки, тарифы и необходимый перечень документов можно уточнить в офисах банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте: aversbank.ru.

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