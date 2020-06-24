Карты Банка «Аверс»: надежные технологии и безопасность платежей

Фото: Ринат Назметдинов

Российские банки на фоне пандемии коронавируса продолжают фиксировать рост бесконтактных платежей. Так, по прогнозам Центробанка, доля безналичных транзакций в России к концу 2020 года увеличится на 5 процентных пунктов и составит около 70%. При этом объем операций по банковским картам по итогам 2019 года вырос на 27%, до 24,8 трлн рублей. В Татарстане доля безналичных платежей в общем объеме операций с банковскими картами в 2019 году составила 88%. Жители республики оплатили товары и услуги с использованием банковских карт на сумму 454 млрд рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Всего же было совершено 562 млн операций. О том, безопасны ли бесконтактные платежи и какие преимущества держателям карт предлагает Банк «Аверс», — в материале «Реального времени».

Бесконтактные платежи



Россияне все чаще отказываются от наличных денег в пользу безналичных расчетов. По прогнозам аналитиков, эта тенденция только усилится в 2020 году, и люди будут все чаще отдавать предпочтение электронным платежам. К тому же свой отпечаток наложила и пандемия коронавируса. Граждане стали активно оплачивать товары и услуги онлайн. Это не только удобно, но и безопасно, поскольку не приходится контактировать с купюрами, которые также могут быть переносчиками вируса.



В Татарстане, по итогам 2019 года, с помощью банковских карт люди в среднем за день совершали 1,5 млн транзакций по оплате товаров и услуг. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 43%, следует из статистики Нацбанка РТ.



Совершать платежи быстро и безопасно могут держатели карт Банка «Аверс». Банк выпускает карты MasterCard PayPass и Visa payWave, которые позволяют производить оплату через терминал одним касанием. Если сумма покупки не превышает 1 000 рублей, то не нужно тратить время и вводить ПИН-код. А в ряде торгово-сервисных предприятиях лимит бесконтактной оплаты по МПС Visa может достигать 3 000 рублей, по МПС MasterCard — 5 000 рублей.



Для защиты клиентских средств и борьбы с мошенниками банки регулярно увеличивают финансирование кибербезопасности, привлекают в подразделения по информационной безопасности квалифицированных в этой области специалистов. Кроме того, расширяется сотрудничество между банками, контрагентами и регулирующими органами, включая обмен информацией и передовым опытом.

В целях повышения безопасности осуществления операций для карт платежной системы MasterCard была внедрена технология 3-D Secure. Данная система позволяет безопасно совершать онлайн-покупки, используя одноразовый пароль. Доступ к технологии 3-D Secure предоставляется всем клиентам автоматически и бесплатно.



Чтобы покупки в интернете стали более безопасными, можно заказать виртуальную карту Банка «Аверс». Преимущество такой карты в том, что при онлайн-оплате не используются данные, относящиеся к основному счету пользователя. Таким образом исключается возможность хищения средств. Плата за выпуск виртуальной карты составляет 200 рублей. А плата за годовое обслуживание не взимается.



Для оплаты покупок в интернете необходимо перевести деньги с основной карты на виртуальную, используя интернет-банк «Аверс Online». Далее от банковской системы безопасности придет СМС с одноразовым паролем, который нужно ввести для подтверждения транзакции. После оплаты баланс на виртуальной карте будет обнулен.



Безопасный интернет-банк



Банк «Аверс» продолжает повышать качество обслуживания клиентов. С внедрением дистанционного банковского обслуживания число платежей и переводов через интернет-банк «Аверс Online» увеличилось в 2,5 раза, а сумма операций выросла на 60%.



Это не только удобный, но также и безопасный способ управления счетами. С помощью интернет-банка «Аверс Online» клиенты могут погашать кредиты, совершать переводы с карты на карту, оплачивать интернет, ЖКХ и другие услуги.



Кроме того, через мобильное приложения можно экстренно заблокировать карту в случае ее утери или кражи.



Также в «Аверс Online» можно посмотреть историю операций, совершать внутрибанковские переводы, сохранять данные операции и создавать шаблон для ее повтора.



Пользоваться интернет-банком могут все держатели карт Банка «Аверс». Для этого достаточно пройти регистрацию. Мобильное приложение доступно на платформах iOS и Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке бесплатно.



Широкая линейка продуктов



Банк «Аверс» предлагает клиентам выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Visa и MasterCard, а также карт национальной платежной системы «Мир». Что немаловажно — все держатели карт Банка «Аверс» могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России. Также владельцам зарплатных карт Банка «Аверс» начисляется 3% от суммы остатка денежных средств на счете.



А автомобилисты могут экономить на топливе — держатели карт банка получают моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС сети «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ при оплате банковской картой международной платежной системы MasterCard. Срок проведения акции — с 10 июня по 9 сентября 2020 года. Организатор акции — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Подробные условия — на сайте taifazs.ru.



Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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