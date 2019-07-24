Банк «Аверс» предлагает широкую линейку продуктов для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

В продуктовой линейке Банка «Аверс» появилась новая услуга — таможенная карта. Она облегчает процедуру таможенного оформления и позволяет мгновенно оплачивать платежи на таможенных постах. О других преимуществах карты и о том, какие еще услуги для бизнеса предлагает Банк «Аверс», — в материале.

Ускоренные платежи по всему миру

Банк «Аверс» работает с крупнейшими предприятиями реального сектора Татарстана. За годы работы Банк выстроил долгосрочные отношения с корпоративным бизнесом из нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства. Для корпоративных клиентов Банк «Аверс» предлагает полный комплекс банковских услуг — кредитование, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и многое другое. Для Банка важен индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому специалисты всегда готовы рассмотреть особые условия предоставления услуг.

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам расчетно-кассовое обслуживание и возможность эффективно размещать свободные денежные средства, в том числе открытие специального расчетного счета для застройщиков жилья. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания юридических лиц учитывает индивидуальные потребности клиентов. Банк также оказывает услуги внешнеэкономической деятельности: это валютные банковские переводы по системе SWIFT, обслуживание расчетов по контрактам в рублях и иностранной валюте, покупка-продажа иностранной валюты, конверсионные операции, расчеты с помощью аккредитивов. Специалисты Банка «Аверс» помогут с вопросами валютного законодательства, международных расчетов и ведением внешнеторговых контрактов, а современные дистанционные сервисы помогут осуществлять расчеты и контролировать движение денежных средств без посещения банка.

Для корпоративных клиентов Банк «Аверс» предлагает полный комплекс банковских услуг. Фото предоставлено Банком «Аверс»

«Таможенная карта» для мгновенной оплаты платежей

Банк «Аверс» заботится о клиентах, поэтому постоянно расширяет предложения. Теперь для бизнеса доступна новая услуга — «Таможенная карта». Это виртуальная карта для уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей, которые взимаются таможенными органами.

Банк «Аверс» предлагает таможенную карту с отсутствием авансирования таможенных платежей. При этом клиент осуществляет платежи дистанционно и получает информацию о состоянии лицевых счетов в таможенных органах день в день. Карта позволяет сократить срок оформления, а за платежами и остатком на банковском счете можно следить в режиме реального времени. Клиент получает постоянный онлайн-контроль и безопасность расчетов — переводы осуществляются только на счета таможенных органов в Федеральном казначействе, поэтому остальные платежи автоматически блокируются.

Для того чтобы оформить таможенную карту, необходимо заключить договор и оформить заявление на ее выпуск в Банке «Аверс».

Факторинг и банковские гарантии

В числе востребованных услуг Банка — предоставление бизнесу банковских гарантий. Это надежный инструмент, который обеспечивает обязательства клиента перед третьими лицами по коммерческим сделкам, в том числе по исполнениям норм Налогового и Таможенного кодексов. Банк «Аверс» предлагает клиентам все виды банковских гарантий: гарантию исполнения контрактных обязательств, возврат суммы авансового платежа, тендерную гарантию, гарантию в пользу таможенных органов, гарантию возмещения НДС, и использует факторинг при работе с крупными покупателями продукции предприятий Группы компаний ТАИФ.

Один из самых надежных банков Татарстана

При выборе банка необходимо обратить внимание на его показатели и качество репутации на рынке, в том числе на отзывы клиентов и наличие рейтингов. Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики, является опорным и расчетным центром Группы компаний ТАИФ. Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 2,08 млрд рублей, а показатели ликвидности превышают нормативы Банка России в несколько раз. По данным информационного агентства «Банки.ру» на 01.06.2019 г., Банк «Аверс» занимает 60-е место по прибыли и 44-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в Республике Татарстан. Устойчивость и надежность Банка также подтверждена Международным агентством Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.

В марте 2019 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг журнала Forbes «100 надежных российских банков», который основан на данных рейтингов и финансовых показателей ведущих российских банков. От Татарстана в список вошли два банка, при этом Банк «Аверс» показал лучший результат, разместившись на 50-м месте. Надежность Банка также контролируется Банком России через установленные обязательные нормативы, выполняющиеся Банком «Аверс» с большим запасом, а также подтверждается рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruA- со «стабильным» прогнозом.

Более подробную информацию об услугах Банка можно получить в офисах Банка или по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.