Банк «Аверс» подвел итоги 2021 года

Фото: Ринат Назметдинов

Итоги деятельности Банка «Аверс» за прошлый год были подведены на Общем собрании участников. По данным banki.ru на 01.01.2022, Банк «Аверс» входит в 50 крупнейших банков России по размеру собственного капитала и активов, занимая 42-е и 49-е места соответственно, а также 51-е место по размеру чистой прибыли среди российских банков и второе место по этим же показателям в Республике Татарстан.

В 2021 году банк в очередной раз доказал свою надежность — Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне A(RU) со «стабильным» прогнозом.

В отчетном году банком была продолжена работа по модернизации информационных систем, оптимизации бизнес-процессов и повышению уровня информационной безопасности. Банк «Аверс» активно работал над развитием продуктовой линейки, предоставляя технологичные сервисы, учитывающие особенности бизнеса каждого клиента. Помимо этого, банк продолжил создавать комфортные условия для клиентов. В 2021 году банк открыл новое отделение «Пушкинский» в новом бизнес-центре премиум-класса, расположенном в центре Казани.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

Партнерский материал

