В День защиты детей Банк «Аверс» подарил ДРКБ медицинское оборудование для реабилитации маленьких пациентов

Фото: Владимир Васильев

Сегодня, 1 июня, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с Международным днем защиты детей.

Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ с 2016 года. За последние 6 лет помимо денежных средств, направленных на озеленение территории клиники, банком были пожертвованы компьютерная и медицинская техника для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения. Сегодня же Банк «Аверс» подарил клинике специальное медицинское оборудование для психологической реабилитации маленьких пациентов, которое через игровые технологии позволяет снизить уровень переживаний, проработать травмы, преодолеть кризисные ситуации и улучшить адаптацию к лечебному процессу.

Еще одной доброй и важной традицией для банка являются персональные подарки маленьким пациентам. Ежегодно сотрудники банка дарят детям игры и книги. Вот и в этот раз ребята получили различные развивающие настольные игры.

— Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады сегодня поздравить детей с праздником! Дети — это наше будущее, для них очень важно внимание и забота со стороны взрослых. От всей души желаем ребятам скорейшего выздоровления и счастья, — отметила председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Также в этот день для детей на территории Детской республиканской клинической больницы был организован праздник. Юные артисты подарили маленьким пациентам радость, улыбки и отличное настроение, а сотрудники Банка «Аверс» вручили детям воздушные шары, подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

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