Банк «Аверс» подвел итоги 2020 года

Фото: Ринат Назметдинов

Итоги деятельности Банка «Аверс» за прошлый год были подведены на Общем собрании участников. По итогам 2020 года банк получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли. Доля Банка «Аверс», по данным портала banki.ru, составила 26% от общей прибыли кредитных организаций Татарстана. Активы банка за прошлый год увеличились на 12,5% и на 01.01.2021 составили 121,4 млрд рублей, собственный капитал достиг 24,7 млрд рублей, увеличившись за год на 702 млн рублей.

По данным banki.ru на 01.01.2021, Банк «Аверс» входит в 50 крупнейших банков России по размеру собственного капитала и чистой прибыли и занимает 44-е и 48-е места соответственно, а также 59-е место по размеру активов среди российских банков и второе место по этим же показателям в Республике Татарстан.

В отчетном году Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности бизнеса. Надежность банка была подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом и рейтинговым агентством АКРА на уровне А(ru) со «стабильным» прогнозом. По итогам 2020 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв наивысшую позицию среди кредитных организаций Приволжского федерального округа.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

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