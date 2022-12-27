Выгодные новогодние скидки по картам Банка «Аверс» в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Приближаются долгожданные новогодние праздники. Впереди нас ждут отдых, поездки к родным, близким, друзьям. А чтобы путешествие в новогодние каникулы было комфортным, Банк «Аверс» и сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» продолжают совместную акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.

Приобретая в сети «ТАИФ-НК АЗС» любой объем моторного топлива, держатели карт Банка «Аверс» получают моментальную скидку. На бензины АИ-92 и АИ-95 скидка составит 7%, на АИ-98 — 6%, на сжиженный газ — 2 рубля за литр.

При оплате от 23 литров топлива марок АИ-92 и АИ-95 с использованием карты Банка «Аверс» клиент получает повышенную скидку — 4 рубля за литр.

Скидки действуют на всех автозаправочных станциях сети ГК ТАИФ при оплате топлива любой картой Банка «Аверс».

На зимнее дизельное топливо скидка не распространяется.

Успейте воспользоваться выгодным предложением! Акция «Командная игра» действует до 14 января 2023 года. С подробными условиями акции и списком АЗС, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте.

Получить подробную информацию о любых банковских услугах можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.



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