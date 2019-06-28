Банк «Аверс» нарастил прибыль за 5 месяцев до 1 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Аверс» за 5 месяцев 2019 года достигла 1 млрд рублей. Это почти на 15% больше, чем за январь — май 2018-го.

За май прибыль кредитной организации составила 112,9 млн рублей, подсчитала аналитическая служба «Реального времени».

«Аверс» стабильно входит в число самых прибыльных банков Татарстана, а в марте этого года в очередной раз был включен Forbes в число самых надежных банков России.