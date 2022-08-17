Банк «Аверс» расширил перечень валют для ведения бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

С февраля 2022 года международные организации и западные страны начали вводить против нашей страны экономические санкции. Российские компании столкнулись с трудностями в проведении импортно-экспортных операций, возникли логистические проблемы, осложнившиеся волатильностью валют, началась ускоренная переориентация бизнеса с запада на азиатские страны. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Банк «Аверс» продолжает помогать своим партнерам адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предоставляет широкую линейку банковских продуктов для комфортного ведения бизнеса. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. Сейчас список валют, с которыми банк может осуществлять операции, пополнился турецкими лирами, китайскими юанями, казахстанскими тенге.

В рамках акции «Выгодный ВЭД для бизнеса!» новые клиенты, открывающие расчетный счет в иностранной валюте, могут получить в Банке «Аверс» полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности на выгодных условиях: бесплатное открытие расчетного счета, переводы и зачисления в валюте по ставке 0,1%.

Специалисты банка также помогут разобраться в требованиях валютного законодательства РФ, ответят на все вопросы, предварительно проанализируют сделку и проверят документы. Участниками акции могут стать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица, которые занимаются частной практикой. Акция «Выгодный ВЭД для бизнеса!» действует до 31 августа 2022 года.

Банк «Аверс» также предлагает расчетно-кассовое обслуживание рублевых счетов. В рамках акции «Счет в вашу пользу!» изготовление и заверение копий учредительских и иных документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати также будут бесплатными для новых клиентов. Выгодное предложение действует до 31 августа 2022 года. Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайшее отделение Банка или оставить заявку на официальном сайте.

Услуга расчетно-кассового обслуживания в Банке «Аверс» включает все виды операций с наличностью: прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте, а также другие банковские услуги.

Кроме того, открывая расчетный счет в Банке «Аверс», клиент получает доступ к современным дистанционным сервисам, которые позволяют осуществлять расчеты без посещения банка.

Более подробную информацию об акциях, сроках проведения, тарифах, необходимых документах можно уточнить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.



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