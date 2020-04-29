Надежность и высокое качество активов: Банк «Аверс» подвел итоги деятельности за 2019 год

Фото: Ринат Назметдинов

В целом 2019 год выдался стабильным для банковского сектора. Банку «Аверс» удалось в очередной раз подтвердить высокий уровень надежности, традиционно став самым надежным банком Республики Татарстан по версии журнала Forbes.

Высокое качество активов и комфортная ликвидность



В целях безопасности, из-за распространения коронавирусной инфекции, общее собрание участников Банка «Аверс» проходило в формате видео-конференц-связи. Оценивая итоги минувшего года, председатель правления Аида Волкова отметила, что 2019 год для Банка прошел под знаком сохранения высокого качества активов и обеспечения надежности развития кредитной организации.



По итогам 2019 года чистая прибыль Банка «Аверс» составила 2,2 млрд рублей, что на 10% выше по сравнению с 2018 годом. Общая величина активов Банка на начало 2020 года составила 108 млрд рублей. 49% от всех активов Банка пришлись на вложения в ценные бумаги. Банк «Аверс» показал рост по этому направлению — портфель ценных бумаг увеличился на 21 млрд рублей и составил 53 млрд рублей.



Собственный капитал Банка достиг 24,4 млрд рублей, увеличившись за год на 1,1 млрд рублей. Норматив достаточности капитала H1.0 значительно превышает минимально допустимое значение в размере 8%, на конец 2019 года значение данного показателя составило 31,9%.

По данным портала banki.ru, на 01.01.2020 г. Банк «Аверс» занимает 45-е место по размеру собственного капитала, а также 56-е и 65-е места по прибыли и активам соответственно среди российских банков и второе место по этим же показателям в Республике Татарстан.



Принимая во внимание хорошие финансовые показатели, качество активов, высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность, в августе 2019 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Банка «Аверс» с «BB-» до «BB», прогноз «стабильный», а в апреле 2020 года на фоне ухудшающейся экономической ситуации в условиях пандемии и ухудшения рейтингов других российских банков агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка на уровне «BB», прогноз «стабильный».

Надежность Банка «Аверс» была подтверждена и рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «ruА-» со «стабильным» прогнозом. Также Банк традиционно входит в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. В марте 2020 года Банк занял 41-е место, поднявшись сразу на девять позиций по сравнению с предыдущим годом.



Оживление на рынке корпоративного и розничного кредитования



В 2019 году Банк «Аверс» продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов. В течение года Банк придерживался консервативной политики оценки рисков, сохраняя высокое качество кредитного портфеля. Свидетельством надежности кредитного портфеля стало отсутствие просроченной задолженности на 01.01.2020 г. Общий объем корпоративного кредитного портфеля по итогам 2019 года составил 8,2 млрд рублей.



Помимо предоставления традиционных кредитных продуктов, в 2019 году Банк «Аверс» впервые принял непосредственное участие в синдицированном кредитовании одного из лидеров лизингового рынка России. Сделка осуществлена совместно с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации и Республики Татарстан. Общая сумма сделки составила 7 млрд рублей, объем участия Банка составил 0,5 млрд рублей.



Наряду с развитием кредитных продуктов, Банк «Аверс» развивает и сегмент банковских гарантий. За 2019 год было выдано банковских гарантий на сумму 1 129,6 млн рублей. Наиболее востребованными стали гарантии надлежащего исполнения контрактных обязательств, возврат суммы авансового платежа, гарантия возмещения НДС, а также гарантия в пользу таможенных органов.

Банк «Аверс» продолжает оказывать услуги и по сопровождению внешнеэкономической деятельности клиентов, расчетам по внешнеторговым контрактам, а также осуществляет все виды операций с основными валютами, при этом развивая новые виды продуктов.



Так, в 2019 году был запущен новый продукт для корпоративных клиентов — «Таможенная карта» (первый оператор таможенных платежей в России). Данная система позволяет клиентам упростить уплату таможенных платежей и сократить сроки производства таможенного оформления товаров.



Оживление произошло и на рынке розничного кредитования благодаря снижению ключевой ставки (в 2019-м Банк России пять раз снижал ключевую ставку — в общей сложности на 1,5 п.п.). Кредитный портфель физических лиц увеличился на 2% и составил 5,1 млрд рублей. Драйвером роста в структуре розничного кредитования по-прежнему остается ипотечное кредитование. На его долю приходится 88% розничного портфеля Банка.



Банк «Аверс» предлагал различные ипотечные продукты для приобретения недвижимости. К примеру, оформить ипотеку с господдержкой от 5% годовых могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Также продолжил рефинансирование ипотечного кредита, который был выдан ранее на указанные цели.



Расширение продуктовой линейки



В 2019 году Банк «Аверс» продолжил повышать качество обслуживания банковских карт.

С внедрением нового функционала дистанционного банковского обслуживания число платежей и переводов, совершенных клиентами Банка «Аверс» через интернет-банк, на конец года увеличилось практически в 2,5 раза по сравнению с началом года, а сумма операций — на 60%. Росту способствовало продолжение активного развития платежных сервисов.



В целях повышения безопасности осуществления операций для карт платежной системы MasterCard была внедрена технология 3-D Secure. Эта система позволяет безопасно совершать онлайн-покупки, используя одноразовый пароль. Доступ к технологии 3-D Secure предоставляется автоматически и бесплатно для всех клиентов.



В рамках расширения продуктовой линейки Банк «Аверс» в 2019 году приступил к эмиссии карт национальной платежной системы «Мир». Теперь в Банке можно оформить карты «Мир Классическая» и «Мир Пенсионная». С помощью этих карт также можно осуществлять привычные клиентам операции — оплачивать покупки, вносить и снимать наличные деньги, переводить денежные средства на банковские карты, оплачивать услуги ЖКХ, налоги, штрафы.



Также в 2019 году была завершена сертификация эмиссии карт MasterCard и Visa с поддержкой бесконтактной оплаты. Кроме того, Банком совместно с сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС» был реализован проект приема бесконтактных карт (Visa, MasterCard, «Мир») на POS-терминалах Банка. Таким образом, клиенты сети АЗС получили возможность осуществлять оплату удобнее и быстрее.



Перспективы развития



В текущем году Банк «Аверс» ставит перед собой задачи по укреплению рыночных позиций на региональном рынке, повышению качества предоставляемых услуг, совершенствованию системы информационной безопасности и формированию высокой лояльности к Банку со стороны клиентов и партнеров.



Надежность имеет традиции



Традиция подведения итогов банковской деятельности за прошедший год имеет давние корни.

Примечательно, что головной офис Банка «Аверс», отмечающего 25 сентября 2020 года 30-летие со дня основания, расположен в здании Казанского Купеческого банка, учрежденного в Казани в 1873 году.

Среди учредителей Казанского Купеческого банка был известный казанский купец I гильдии, построивший Александровский пассаж, А.С. Александров, а также купцы первой гильдии Д.И. Вараксин, М.И. Попов и Л.Н. Урванцев. Одним из акционеров стал подаривший Казани Шамовскую больницу купец I гильдии Я.Ф. Шамов. Первоначальный капитал банка составлял 1 млн рублей, было выпущено 4 000 акций номиналом в 250 рублей.

Казанский Купеческий банк играл значительную роль в экономике губернии, оказывая существенную помощь в активизации денежных оборотов в крае, кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей.

Сохранилось немало архивных материалов, рассказывающих о деятельности банка. К примеру, в газете «Казанский телеграф» №1229 от 11 февраля 1897 года опубликовано приглашение акционерам Казанского Купеческого банка на общее собрание акционеров для подведения итогов деятельности банка за 1896 год.

Банк «Аверс» с честью продолжает традиции Казанского Купеческого банка. За почти 30 лет своей работы банк приобрел репутацию надежного партнера, верного деловым обязательствам, предлагающего технологичный сервис и современные банковские продукты. Доверие клиентов, многие из которых работают с Банком «Аверс» со дня основания, — главный его актив.



Партнерский материал

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

