Гарантии для бизнеса, или Как свести к минимуму финансовые риски

Фото: Роман Хасаев

Банковская гарантия с каждым годом все больше пользуется повышенным спросом у предпринимателей. По подсчетам «Эксперт РА», совокупный портфель гарантий, выданных российскими банками за 2019 год, составил 6,4 трлн рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. О том, насколько повысился спрос на банковские гарантии и как актуальная услуга способна помочь бизнесу, — в материале «Реального времени».

Выгодный бизнесу продукт

Сегодня банковские гарантии помогают малому и среднему бизнесу конкурировать на рынке за государственные контракты. Законодательно регулирование банковской гарантии осуществляется Гражданским кодексом РФ, а также на основании федеральных законов №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Любая компания, зарегистрировавшись на электронной торговой площадке, может принимать участие в тендерах. После этого победитель обязан в течение пяти дней предоставить обеспечение контракта в виде денежных средств или банковской гарантии, соответствующей требованиям законодательства РФ. Чаще всего компании выбирают именно второй способ, так как это сводит к минимуму финансовые риски во время заключения сделок.

Банковские гарантии помогают малому и среднему бизнесу конкурировать на рынке за государственные контракты. Фото предоставлено Банком «Аверс»

Рынок банковских гарантий во многом формируется под влиянием того, что бизнес все чаще выступает подрядчиком государственных органов и госкомпаний. В 2019 году общий объем государственных закупок в России превысил 9,6 трлн рублей. По сумме заключенных контрактов Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. По оценкам экспертов, этому способствовал тот фактор, что рынок госзаказов для предпринимателей стал проще. Бизнес активнее принимает участие в аукционах и тендерах. Для них это прежде всего является каналом выхода на государственного или муниципального заказчика с высокими гарантиями исполнения обязательств по контрактам, поскольку контракты оплачиваются за счет бюджетных средств.

Выдача банковских гарантий

Банковская гарантия — своего рода разновидность кредита, поэтому и пакет документов, необходимый для ее получения, схож с тем, что предоставляется для оформления любого кредита.

Все выдаваемые банковские гарантии заносятся в соответствующий реестр. Они могут быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Фото Рината Назметдинова

Итак, чтобы получить банковскую гарантию, необходимо пройти несколько этапов. Во-первых, поставщику (клиенту) нужно собрать пакет документов и передать их в банк вместе с заявлением на получение гарантии. Затем банк рассматривает эти документы и принимает решение о выдаче гарантии. После этого между клиентом и банком заключается договор. По нему банк обязуется предоставить гарантию, а клиент — оплатить соответствующее вознаграждение.

Все выдаваемые банковские гарантии заносятся в соответствующий реестр. Они могут быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Это сделано для того, чтобы сфера обеспечения госконтрактов стала более прозрачной. Уже на выходе поставщик (клиент) получает на руки свой экземпляр договора, оригинал банковской гарантии и выписку из реестра.

Гарантии от Банка «Аверс»

Прежде чем начать оформлять документы на получение банковской гарантии в том или ином банке, специалисты советуют правильно выбрать кредитную организацию. Необходимо обратить внимание на ее показатели, репутацию на финансовом рынке, отзывы клиентов, наличие рейтингов и включение в перечень банков, соответствующий установленным требованиям нормативно-правовых актов.

Также важно знать, что с 2018 года требования к банкам, предоставляющим банковскую гарантию для целей государственных и муниципальных закупок, ужесточили. Теперь капитал банка, дающий право выдавать банковскую гарантию клиентам для обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, должен составлять не менее 300 млн рублей, а кредитный рейтинг по национальной шкале — быть не ниже уровня «В-» агентства АКРА или «ruB-» агентства «Эксперт РА».

Всем этим требованиям соответствует Банк «Аверс» — один из старейших банков Республики Татарстан, работающий на финансовом рынке с 1990 года. По данным информационного агентства «Банки.ру», Банк «Аверс» занимает 62-е место по прибыли среди банков России и 2-е место по этим же показателям в Республике Татарстан.

В марте 2020 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг журнала Forbes «100 надежных российских банков». Поднявшись сразу на девять пунктов, «Аверс» занял 41-е место. Высокая позиция Банка в рейтинге самых надежных российских банков обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный».

С 2018 года требования к банкам, предоставляющим банковскую гарантию для целей государственных и муниципальных закупок, ужесточили. Фото Рината Назметдинова

Также Банк «Аверс» предоставляет клиентам широкую линейку продуктов, в том числе все виды банковских гарантий, установленных 44-ФЗ и 223-ФЗ: гарантию исполнения контрактных обязательств, возврат суммы авансового платежа, тендерную гарантию, гарантию в пользу таможенных органов, гарантию возмещения НДС.

Подробная информация о продуктах и услугах для корпоративных клиентов в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru. ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

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