Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 1 июня, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с Днем защиты детей.

Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей с 2016 года. За последние годы, помимо денежных средств на озеленение территории клиники, Банком «Аверс» были пожертвованы компьютерная и медицинская техника. Сегодня же Банк «Аверс» подарил клинике пурифайеры для детей, проходящих долгий курс лечения и нуждающихся в силу ослабленного иммунитета в качественной питьевой воде высокой степени очистки.

Важной традицией для Банка «Аверс» являются персональные подарки для пациентов, проходящих длительное лечение в клинике. Каждый год сотрудники дарят детям игры и книги. Вот и в этот раз ребята получили различные развивающие настольные игры.

В этот день для маленьких пациентов на территории Детской республиканской клинической больницы организовали праздник. Юные артисты подарили маленьким пациентам радость и улыбки, а сотрудники Банка «Аверс», вручая пациентам воздушные шары и подарки, желали им скорейшего выздоровления.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

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