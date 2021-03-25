Банк «Аверс» возглавил рейтинг самых надежных банков из Татарстана по версии Forbes

Фото: Ринат Назметдинов

Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Традиционно самым надежным банком из Татарстана по версии Forbes стал Банк «Аверс», занявший 42-е место.

Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям для Forbes подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Также при составлении рейтинга Forbes учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

Высокая позиция Банка «Аверс» в рейтинге самых надежных российских банков, обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный». В 2020 году, не смотря на нестабильную экономическую ситуацию, рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный прогноз рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Банка «Аверс» на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом. В материалах агентства Fitch отмечалось, что рейтинг учитывает устойчивую модель бизнеса Банка к экономическому спаду, высокое качество активов, высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.

В августе 2020 года АКРА присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз. Полученный Банком «Аверс» кредитный рейтинг также самый высокий показатель среди татарстанских банков. Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности.

Подробную информацию о рейтингах и финансовых показателях Банка можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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