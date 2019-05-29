Банк «Аверс» выступит организатором выпуска облигаций КАМАЗа

КАМАЗ проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П03 31 мая с 11.00 до 15.00, сообщает Cbonds. По данным источника, объем выпуска — от 4 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей

Ориентир ставки 1-го купона — 8,75—8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,04—9,25% годовых.

Организаторами размещения выступают Банк «Аверс» и «ВТБ Капитал». Срок обращения — 3 года, купонный период — 91 день.

Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения — 14 июня.