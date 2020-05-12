Как новость о налоге на депозиты обрушила рынок банковских вкладов Татарстана

Подавляющее большинство банков республики зафиксировали отток вкладов физлиц — рост зафиксировали только в «Аверсе»

Фото: Ринат Назметдинов

Банки Татарстана наряду с федеральными кредитными организациями ощутили на себе отток средств вкладчиков-физлиц на фоне введения режима самоизоляции. Объем вкладов в банках республики к началу апреля снизился почти на 2 млрд рублей по сравнению с мартом, падение для некоторых за месяц достигло десятков процентов. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», единственным банком, который нарастил (и довольно сильно) объем вкладов как с начала года, так и в условиях мартовского оттока, оказался банк «Аверс».

Мартовское падение

Повсеместный режим самоизоляции в банковской сфере вылился в отток вкладов: уже по итогам марта участники рынка наблюдали снижение объема депозитов физлиц. По данным Центробанка, в марте россияне изъяли из банков 315 млрд рублей — это 1% от общего объема вкладов физлиц в банках страны.

Центробанк объяснял ситуацию несколькими факторами, но все они так или иначе связаны с пандемией нового коронавируса и связанным с ней ограничениями. Так, по мнению регулятора, люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали серьезные отложенные покупки. В связи с этим же люди запасались наличными деньгами. Сказалось и падение доходов населения.

На поведение вкладчиков мог повлиять еще один важный фактор, связанный с пандемией. 25 марта президент, обращаясь к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, предложил ввести налог на процентный доход с депозитов, в конце месяца Госдума приняла соответствующий закон. Налогом в 13% будет облагаться «сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке ЦБ». Доходы, полученные вкладчиками в текущем году, не попадут под налогообложение — сбор начнут применять с 2021 года. Как сообщали СМИ, после обращения Владимира Путина банки тут же столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче денег.



25 марта президент, обращаясь к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, предложил ввести налог на процентный доход с депозитов, в конце месяца Госдума приняла соответствующий закон. Фото: council.gov.ru

Добавим, что ЦБ уже допускал возможность еще одной волны оттока вкладов — вкладчики могут продолжить забирать средства из-за продолжающегося снижения доходов населения. Однако недавно глава банка России Эльвира Набиулллина заявила, что в апреле ситуация со вкладами, наоборот, улучшилась — сказалось сокращение потребления. На начало апреля россияне держали в банках 31,5 трлн рублей.

Откуда забирали свои средства вкладчики татарстанских банков

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», отток вкладов физлиц ощутили практически все банки республики. Из 13 банков Татарстана, привлекающих вклады населения, снижение объема вкладов по итогам марта зафиксировали 11. В целом объем вкладов по итогам марта снизился по сравнению с февралем на 1,89 млрд рублей — падение составило также около 1%.

Вклады в банках РТ к началу апреля 2020 года, тыс. руб.

№ Наименование на 01.04.2020 на 01.03.2020 на 01.01.2020 Изменение, март к февралю Изменение, март к февралю Изменение, март к январю 1 Ак Барс 119 788 779 121 531 691 121 561 629 -1 742 912 -1,43% -1,5% 2 Аверс 30 572 533 29 095 534 26 683 889 1 476 999 5,08% 14,6% 3 Акибанк 13 128 628 13 915 915 13 781 676 -787 287 -5,66% -4,7% 4 Татсоцбанк 7 424 186 7 941 841 6 899 586 -517 655 -6,52% 7,6% 5 Энергобанк 6 105 788 6 266 048 5 964 527 -160 260 -2,56% 2,4% 6 Банк Казани 5 778 742 5 818 681 5 926 269 -39 939 -0,69% -2,5% 7 Автоградбанк 4 320 302 4 349 678 4 282 295 -29 376 -0,68% 0,9% 8 Камский Коммерческий Банк 2 325 409 2 352 116 2 349 464 -26 707 -1,14% -1,0% 9 Заречье 1 210 145 1 226 698 1 206 108 -16 553 -1,35% 0,3% 10 АвтоКредитБанк 438 932 444 433 410 127 -5 501 -1,24% 7,0% 11 ИК Банк 437 684 446 673 430 031 -8 989 -2,01% 1,8% 12 Алтынбанк 120 805 158 832 142 009 -38 027 -23,94% -14,9% 13 Нарат 509 503 508 6 1,19% 0,2% 14 Банк 131 0 0 0 0



15 Сетевая расчетная палата 0 0 0 0





Наибольший отток за месяц зафиксирован в «Алтынбанке» — там объем вкладов снизился аж на 23,94% или на 38 млн рублей. На начало апреля объем вкладов в этом банке составлял около 120,8 млн рублей. Впрочем, снижение объема вкладов в «Алтынбанке» наблюдается уже не первый месяц: если сравнивать мартовские показатели с состоянием на 1 января 2020 года, то также можно констатировать падение объема вкладов — но только на 14,9%.



Также ощутимое падение за месяц продемонстрировал «Татсоцбанк»: там объем вкладов физлиц к началу апреля снизился на 6,52% или на 517 млн рублей, до 7,42 млрд рублей. Но если сравнивать ситуацию с началом января, то есть констатировать изменения за три первые месяца 2020 года, то можно отметить прирост аж на 7,6%.

Схожий объем падения за месяц зафиксировали в «Акибанке» — с 13,92 млрд рублей до 13,13 млрд рублей, то есть на 787,3 млн рублей или на 5,66%. Если же сравнивать с началом года — то снижение объема вкладов составляет 4,7%.

Из 13 банков Татарстана, привлекающих вклады населения, снижение объема вкладов по итогам марта зафиксировали 11. Фото Олега Тихонова

Есть еще несколько банков, которые зафиксировали падение объема вкладов в марте, но по сравнению с началом года отметили рост. Это, например, «Энергобанк», который по итогам марта недосчитался 2,56% от объема вкладов физлиц, но за три месяца нарастил этот показатель на 2,4%, «АвтоКредитБанк» Фоата Комарова (-1,24% по итогам марта против роста на 7% с начала года), «ИК банк» (падение на 2% против роста на 1,8%). В банке «Заречье» объем вкладов физлиц снизился в марте на 1,35%, а по сравнению с началом года вырос на 0,3%.

В «Ак Барс Банке» объем вкладов физлиц снизился на 1,43% по итогам марта и на 1,5% — по сравнению с началом февраля, в «Банке Казани» — снижение на 0,69% и 2,5% соответственно, в «Автоградбанке» — 0,68% и 0,9% соответственно, в «Камкомбанке» — на 1,14% и 1%.

Триумф «Аверса»

На фоне этой ситуации впечатляющими выглядят результаты банка «Аверс» — он демонстрирует рост объема вкладов как за месяц, так и в сравнении с началом года. За март объем вкладов физлиц на счетах в «Аверсе» вырос на 5,08%, с 29,09 млрд рублей до 30,57 млрд рублей. Вкладчики за месяц доверили банку почти полтора миллиарда рублей. С начала же года рост составил аж 14,6% — на 1 января объем вкладов физлиц в банке составлял 26,69 млрд рублей.

В этом вопросе «Аверс» подтвердил существующую уже не первый год репутацию самого надежного банка Татарстана по версии Forbes. Напомним, что по сравнению с прошлым годом (а свежая версия рейтинга была опубликована как раз в марте 2020-го) банк поднялся в рейтинге сразу на 9 строк.