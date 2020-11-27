Банк «Аверс» предлагает широкую линейку продуктов для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

В последнее время, в связи с коронавирусной пандемией, рост деловой активности значительно замедлился. Об этом свидетельствуют аналитические данные Банка России. В этой непростой ситуации Татарстан на фоне многих других регионов страны продолжает оставаться не только экономически стабильным, но и развивающимся регионом. Бизнес продолжает работать, а правительство — помогать производителям. Большую роль в поддержке бизнеса играет создание комфортных условий банковского обслуживания. Комплексный подход предлагает Банк «Аверс», в линейке которого представлены все банковские продукты для развития бизнеса. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

Банковское обслуживание бизнеса — основное направление в деятельности Банка «Аверс», который работает с крупнейшими предприятиями реального сектора Татарстана. За годы работы Банк выстроил долгосрочные отношения с корпоративным бизнесом из нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства. Для корпоративных клиентов Банк «Аверс» предлагает полный комплекс банковских услуг — кредитование, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и многое другое. Для Банка важен индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому специалисты всегда готовы рассмотреть особые условия предоставления услуг.

Одна из востребованных услуг среди бизнеса — расчетно-кассовое обслуживание. Это открытие и ведение счетов в рублях и валюте, проведение платежей по системам дистанционного банковского обслуживания, переводов по системе банковских электронных срочных платежей Банка России. Все расчеты можно проводить дистанционно, при этом Банк «Аверс» гарантирует надежность проведения всех операций.

Кстати, в рамках акции в честь 30-летия Банка «Аверс» с 21 сентября по 31 декабря 2020 года новые клиенты Банка «Аверс» — юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физлица, занимающиеся частной практикой, — могут бесплатно открыть расчетный счет, при этом абонентская плата за ведение банковского счета и использование системы «Интернет-Клиент» составит 0 рублей. Подробнее об акции, сроках ее проведения, тарифах и необходимом перечне документов можно узнать на aversbank.ru.

Банк «Аверс» также оказывает услуги внешнеэкономической деятельности: это валютные банковские переводы по системе SWIFT, обслуживание расчетов по контрактам в рублях и иностранной валюте, покупка-продажа иностранной валюты, конверсионные операции, расчеты с помощью аккредитивов. Специалисты Банка помогут с вопросами валютного законодательства и международных расчетов, будут отслеживать ведение внешнеторговых контрактов и помогут правильно выбрать оплату по контракту.

Банк «Аверс» также оказывает услуги внешнеэкономической деятельности. Фото предоставлено Банком «Аверс»

Выгодные депозиты, зарплатные проекты и таможенные карты

Для получения дополнительного дохода от свободных денежных средств в Банке «Аверс» можно разместить депозит. Для этого предусмотрена линейка депозитных продуктов на различные сроки и суммы.

В Банке «Аверс» можно также открыть зарплатный проект. В банке есть собственный процессинговый центр, благодаря чему банковские карты для сотрудников выпускаются в короткие сроки. Для держателей зарплатных карт действуют выгодные условия — ежемесячное начисление процентов на остаток по карте, предоставление овердрафта, скидки и акции. Что удобно — снимать наличные средства с карты Банка «Аверс» можно в банкоматах любых банков без процентов по всей стране.

Для корпоративных клиентов Банк «Аверс» предлагает виртуальную таможенную карту, которая привязана к карточному счету клиента — юридического лица. Этот продукт ориентирован на компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и регулярно осуществляющие платежи в пользу таможенных органов, он удобен тем, что позволяет клиентам круглосуточно в режиме 24/7 оплачивать онлайн все виды таможенных платежей в момент декларирования товаров.

Предоставление кредитов и банковских гарантий

В числе востребованных услуг — предоставление бизнесу банковских гарантий. Это надежный инструмент, который обеспечивает обязательства клиента перед третьими лицами по коммерческим сделкам, в том числе по исполнениям норм Налогового и Таможенного кодексов. Банк «Аверс» предлагает клиентам все виды банковских гарантий: гарантию исполнения контрактных обязательств, возврат суммы авансового платежа, тендерную гарантию, гарантию в пользу таможенных органов, гарантию возмещения НДС.

Для пополнения оборотных средств, на инвестиционные цели, для рефинансирования текущего кредитного портфеля Банк предлагает услугу кредитования. В линейке представлены несколько видов кредитования. Можно получить разовый кредит, который выдается на определенный срок под проценты и обеспечение, либо открыть кредитную линию с лимитом выдачи. Также для покрытия кассовых разрывов Банк предлагает клиентам овердрафт.

Список банковских предложений для бизнеса у Банка «Аверс» не исчерпывается указанными продуктами, для каждого клиента специалисты банка подберут самые востребованные услуги, а индивидуальный подход позволит стать финансовым советником для вашего бизнеса.

Подробная информация о продуктах и услугах в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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