При оплате связи картой Mastercard® Банка «Аверс» получите до 4 Гб в подарок

Держатели карт Mastercard® Банка «Аверс» могут получить бонусный интернет в дополнение к своему тарифу. Специальное предложение от «Билайн» и Mastercard® действует для клиентов тарифов линейки «ВСЁ!», «Всё включено», «ВСЁмоё» или другого пакетного плана с предоплатной системой расчетов.

Чтобы стать участником акции, нужно подключить услугу «Автооплата» с карты Mastercard Банка «Аверс». Сделать это можно:

— на сайте autooplata.beeline.ru;

— в мобильном приложении «Мой Билайн»;

— звонком по номеру 0533;

— в офисе «Билайн».

После подключения баланс телефона начнет пополняться автоматически с банковской карты, а клиент будет получать бонусный интернет в дополнение к своему тарифу в течение трех месяцев.

В первый месяц пользования услугой «Автооплата» бонус составит 1 Гб, во второй месяц — 2 Гб, в третий — 3 Гб. Акция действует до 31 мая 2019 г., бонусы будут начисляться до 31 августа 2019 года.

С правилами проведения Акции можно ознакомиться на сайте mastercard.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ №415 от 9.06.2014 г.