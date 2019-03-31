При оплате связи картой Mastercard® Банка «Аверс» получите до 4 Гб в подарок
Держатели карт Mastercard® Банка «Аверс» могут получить бонусный интернет в дополнение к своему тарифу. Специальное предложение от «Билайн» и Mastercard® действует для клиентов тарифов линейки «ВСЁ!», «Всё включено», «ВСЁмоё» или другого пакетного плана с предоплатной системой расчетов.
Чтобы стать участником акции, нужно подключить услугу «Автооплата» с карты Mastercard Банка «Аверс». Сделать это можно:
— на сайте autooplata.beeline.ru;
— в мобильном приложении «Мой Билайн»;
— звонком по номеру 0533;
— в офисе «Билайн».
После подключения баланс телефона начнет пополняться автоматически с банковской карты, а клиент будет получать бонусный интернет в дополнение к своему тарифу в течение трех месяцев.
В первый месяц пользования услугой «Автооплата» бонус составит 1 Гб, во второй месяц — 2 Гб, в третий — 3 Гб. Акция действует до 31 мая 2019 г., бонусы будут начисляться до 31 августа 2019 года.
С правилами проведения Акции можно ознакомиться на сайте mastercard.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ №415 от 9.06.2014 г.ЭкономикаФинансы Татарстан
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