Карты Банка «Аверс»: скидки и безопасные платежи в интернете

Фото: Ринат Назметдинов

К концу года доля безналичных платежей в России достигнет 65%. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка. Сейчас безналичная оплата составляет почти 50% от всех расчетов. При этом на «пластик» начали активно переходить регионы: если год назад более половины всех безналичных платежей совершали только шесть регионов, то сейчас их число выросло до 29. Почему «пластик» обгоняет «кэш» и какие преимущества предлагает держателям карт Банк «Аверс» — в нашем материале.

Беспроцентное снятие наличных во всех банкоматах и скидки на топливо

Выгодно совершать покупки могут держатели карт Банка «Аверс». Банк предлагает клиентам выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Masterсard и Visa, а также национальной платежной системы «МИР». В разнообразной линейке каждый сможет найти карту с учетом всех пожеланий. Что немаловажно — вне зависимости от уровня карты Банка «Аверс», все держатели могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России.

Приятным бонусом является начисление процентов — каждый месяц владельцам зарплатной карты Банка «Аверс» начисляется 3% от суммы остатка денежных средств на счете. Кроме этого, по карте выгодно совершать покупки — Банк «Аверс» является участником программы лояльности «Друг компании», которая позволяет получать скидки до 50% более чем у 150 партнеров. Информацию о партнерах программы можно узнать на сайте droogcompanii.ru

Автолюбители могут сэкономить на топливе — с 10 июня держатели карт Банка «Аверс» получат скидку 5% на автозаправках «ТАИФ-НК АЗС». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах и распространяются на все карты Банка «Аверс». Срок проведения акции: с 10 июня 2019 года по 9 сентября 2019 года, организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Виртуальная карта — это безопасные покупки в интернете

Благодаря технологии 3D Secure осуществлять покупки по картам банка безопасно. Чтобы еще больше обезопасить платежи через интернет, можно заказать виртуальную карту Банка «Аверс».

Основная задача подобных карт — защитить средства, которые находятся на счете основной платежной карты пользователя. Для оплаты в интернет-магазине, необходимо перевести средства с основной карты на виртуальную, используя интернет-банк «Аверс Online». Далее от банковской системы безопасности в СМС придет одноразовый пароль, который нужно ввести для подтверждения транзакции. После оплаты баланс на виртуальном счету будет обнулен, что полностью исключает возможность хищения с него средств. Также это защищает деньги на основной карте, так как она не была использована при онлайн-оплате.

Основное преимущество виртуального счета в том, что при транзакциях в интернете не используются данные, относящиеся к основному счету пользователя. Таким образом, деньги защищены от кражи. Невысокая стоимость подобной карты позволяет открыть несколько виртуальных счетов. В некоторых ситуациях подобный шаг является необходимостью, что позволяет повысить общую безопасность сделок, проводимых в интернете.

Интернет-банк «Аверс Online» доступен всем держателям карт банка

В интернет-банке «Аверс Online» держатели карт Банка «Аверс» могут совершать платежи, переводы, погашать кредиты, получать информацию по продуктам (остаткам, выпискам и деталям по счетам, картам, вкладам и кредитам), а также совершать переводы с карты на карту, оплачивать мобильную и стационарную связь, интернет, ТВ, ЖКХ и другие услуги компаний, осуществлять обмен валюты, заблокировать и разблокировать карту и многое другое. Интернет-банк «Аверс Online» доступен всем держателям карт Банка «Аверс.

В интернет-банке «Аверс Online» держателям карт доступны все основные услуги. Фото Рината Назметдинова

Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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