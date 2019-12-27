Банк «Аверс» наградил победителей акции «В Новый год — с умным помощником!»

Фото: Ринат Назметдинов

Подведение итогов и награждение первых победителей акции «В Новый год — с умным помощником!» для держателей карт MasterCard и Visa состоялось в головном офисе Банка «Аверс».

— Мне хотелось бы сказать спасибо Банку «Аверс» за отличную акцию. Очень приятно получать в преддверии Нового года подарки, тем более если это «умные» гаджеты. Меня переполняет хорошее настроение и желание рекомендовать банк своим знакомым и друзьям», — комментирует семья Пивкиных.

Акция стартовала в преддверии новогодних праздников. Для участия в ней с 1 ноября по 25 декабря 2019 года нужно было оплачивать товары и услуги картой Банка «Аверс» или совершать покупки на любую сумму на сайте кэшбэк-сервиса банка. Сумма покупки должна была начинаться от 300 рублей. Победителями акции стали 29 участников, совершивших наибольшее суммарное количество операций и один участник, осуществивший на сайте кэшбэк-сервиса покупок на максимальную сумму за период акции.

— Мы очень дорожим нашими клиентами. Предлагаем им не только лучшие банковские продукты на выгодных условиях, но и возможность ощутить дополнительную ценность от сотрудничества с нашим банком. Участвуя в новогодней акции, держатели зарплатных карт получили отличный шанс стать обладателем ценного подарка от Банка «Аверс», — говорит председатель правления Аида Волкова.

По итогам акции победители получили в подарок компактную умную колонку с Алисой для дома.

Более подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

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