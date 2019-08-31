Банк «Аверс» предлагает услугу торгового эквайринга

Фото: Ринат Назметдинов

Бесконтактные платежи стали популярнее наличных денег. В этом году доля покупок, оплаченных банковскими картами, обогнала оплату «кэшем». Как показывает статистика, «пластик» не только удобен для покупателей, но и выгоден бизнесу. Средний чек при оплате картой на треть выше, чем при оплате наличными. Что ждет рынок эквайринга и как выгодно установить терминал оплаты банковской картой — в материале.

Через несколько лет доля безналичных платежей достигнет 80%

Россияне все чаще отказываются от наличных: число покупок, которые оплачивают банковскими картами, стремительно растет. По статистике оператора фискальных данных «Такском», в январе доля безналичной оплаты товара в России впервые достигла 50%. Уже в июне «пластиком» по всей стране расплатились за 54% покупок — такие цифры озвучили в «Такском», проанализировав 14 млрд кассовых чеков. Для сравнения: в июне прошлого года картами было оплачено 46% покупок, а годом ранее — только 40%. По прогнозам Центробанка, тенденция продолжится и через несколько лет доля безналичных платежей достигнет 80%.

В 2019 году рынок эквайринга вырастет на 25%

За последние 3 года рынок эквайринга растет в среднем на 22% в год. В 2015 году он оценивался в 39,7 трлн рублей, а в 2018 году достиг 76,5 трлн рублей. По прогнозам экспертов, в этом году прирост количества операций по банковским картам составит 25%.

В росте рынка эквайринга во многом заинтересован бизнес — по статистике, при оплате картой сумма чека выше на 30% по сравнению с оплатой наличными. Для малого бизнеса это повышает маржинальность, вне зависимости от сегмента, в котором он работает.

Услугу торгового эквайринга для юридических лиц предлагает Банк «Аверс». Кроме бесплатной аренды терминала, которые принимают к оплате карты платежных систем Мир, Visa и MasterCard, клиенты получают установку оборудования и обучение сотрудников, отсутствие абонентской платы, гибкую тарификацию в зависимости от объема безналичного оборота, современные стандарты сервиса собственного процессингового центра Банка «Аверс» и круглосуточную техническую поддержку. При этом терминал оплаты банковской карты поможет не только увеличить торговый оборот и повысить средний размер покупки, но и сократить расходы по работе с наличными, избежать ошибок в расчетах и не опасаться фальшивых банкнот и мошенничества, а также сократить время обслуживания клиентов.

Для оплаты покупки держатель карты в зависимости от типа карты вставляет ее или прикладывает к терминалу. Для карт с бесконтактной технологией при оплате покупки на сумму до 1000 рублей подтверждение платежа путем ввода PIN-кода не требуется.

Широкая линейка продуктов для бизнеса

Обслуживание корпоративных клиентов является одним из приоритетных направлений деятельности Банка «Аверс». Бизнесу банк оказывает полный спектр финансовых услуг. В Банке «Аверс» резиденты и нерезиденты могут открыть расчетные счета в рублях и в иностранной валюте. Обслуживание счета включает все виды операций с наличностью, прием платежных поручений в рублях и переводы в день в день, а также услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте.

Удобство для клиентов обеспечивает то, что все расчеты можно проводить дистанционно. Банк «Аверс» гарантирует надежность и высокую скорость проведения операций.

Устойчивость и надежность Банка «Аверс» подтверждена международными и российскими рейтинговыми агентствами. В марте 2019 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. Банк «Аверс» занял первое место среди банков Татарстана.

В августе Fitch Ratings повысил рейтинг Банка «Аверс» («Аверс») с «BB-» до «BB», прогноз «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность Банка «Аверс», хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.

Более подробную информацию об услугах Банка можно получить в офисах Банка или по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

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