Ипотека с господдержкой в Банке «Аверс» под 5% годовых

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» предлагает различные ипотечные продукты для приобретения недвижимости. По программе «Ипотека с господдержкой 2.0» для семей с детьми действует ставка от 5% годовых.

Улучшить свои жилищные условия могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и (или) последующий ребенок, а с декабря прошлого года также семьи, имеющие ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года.

По программе «Ипотека с господдержкой 2.0» можно приобрести готовое жилье у юридического лица или строящееся у аккредитованного застройщика по договору участия в долевом строительстве. Также программа «Ипотека с господдержкой» позволяет погасить ранее выданные кредиты, выданные на вышеуказанные цели.

Кредит на сумму от 300 тысяч рублей до 3 млн рублей выдается на срок от 1 года до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья. Условиями программы предусмотрено страхование жизни, здоровья и залогового имущества. Процентная ставка может быть увеличена на 1 процентный пункт при отсутствии страхования по рискам утраты жизни и трудоспособности (личное страхование) в страховой компании, соответствующей требованиям банка.

Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте банка.

Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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