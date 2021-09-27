31 год доверия и надежности: Банк «Аверс» отмечает день рождения

Фото: Ринат Назметдинов

25 сентября исполнился 31 год со дня основания Банка «Аверс» — одного из старейших финансовых учреждений Татарстана. Его история началась в перестроечном 1990-м. За долгие годы стабильной работы банк неоднократно демонстрировал устойчивость, преодолевая различные кризисные явления в экономике, накапливая ценный опыт и подтверждая надежность репутации растущими финансовыми показателями и высокими позициями в банковских рейтингах. О том, как сегодня работает Банк «Аверс» и каких результатов достиг за прошедший год, — в материале «Реального времени».

Страницы истории Банка «Аверс»

Основанный в 1990 году, Банк «Аверс» — один из наиболее заметных участников регионального банковского рынка. Надежность банка имеет свои давние традиции. В 1874 году в финансовом мире Казани заявил о себе Казанский купеческий банк. Как раз в его историческом здании на улице Мусы Джалиля, 3, памятнике казанской архитектуры, ныне осуществляет свою деятельность Банк «Аверс». В XIX веке это был банк крупного бизнеса. Для его представителей предназначалась знаменитая «стальная комната», оборудованная по лицензии немецкой фирмой «С.И. Арнгейм», обошедшаяся банку в 40 тыс. рублей, в ящиках которой хранились ценности казанских купцов. Примечательно то, что «стальная комната» сохранилась в банке до сих пор.

Банк «Аверс» работает в историческом здании Казанского купеческого банка. Фото: предоставлено ООО Банк «Аверс»

Среди учредителей Казанского купеческого банка был известный казанский купец I гильдии, построивший Александровский пассаж, Александр Александров. Широкий спектр услуг, значительность основного капитала, рентабельность и перспективность банка предрасполагали к тому, что многие состоятельные люди стремились связать с ним свои средства. Одним из акционеров стал купец I гильдии Яков Шамов, подаривший Казани Шамовскую больницу.

Первоначально капитал банка составлял 1 млн рублей, было выпущено 4 тыс. акций номиналом в 250 рублей.

Банк играл значительную роль в экономике губернии, оказывая существенную помощь в активации денежных оборотов в крае и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей.

Лидирующие позиции в банковском секторе

Сегодня Банк «Аверс» стабильно входит в число самых прибыльных банков Татарстана и занимает 2-е место по размеру активов, кредитного портфеля, уставного капитала среди банков республики. На 1 сентября 2021 года активы банка составили порядка 130,38 млрд рублей, прибыль достигла 1,25 млрд рублей.

Устойчивость и надежность Банка «Аверс» ежегодно подтверждаются высокими рейтинговыми оценками по национальной и международной шкале. В июле 2021 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка «Аверс» на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом. Как отмечается в материалах агентства, рейтинг учитывает «разумный финансовый профиль и низкорисковую структуру активов банка», комфортный уровень ликвидности и стабильную рентабельность деятельности.

В августе текущего года агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru) со «стабильным» прогнозом. Полученный банком кредитный рейтинг — самый высокий показатель среди татарстанских банков.

Также в марте 2021 года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. Банк традиционно занял первое место в списке среди банков Татарстана, а в рейтинге РФ поднялся на 42-е место.

Банк «Аверс» предлагает клиентам широкую линейку продуктов и гарантирует надежность вложений их средств. Фото: Ринат Назметдинов

Помимо этого, Банк «Аверс» предоставляет своим клиентам выгодное партнерство и индивидуальный подход к каждому клиенту. На сегодняшний день в банке можно получить полный комплекс банковских услуг для корпоративных клиентов, в том числе рассчетно-кассовое обслуживание, услуги валютного контроля, сопровождение внешнеэкономической деятельности, кредитование, зарплатные проекты, дистанционное обслуживание, банковские гарантии и многое другое. Банк гарантирует высокую скорость проведения операций и премиальное обслуживание.

Укрепляя командный дух

Банк — это прежде всего люди, которые создают историю и делают одно большое дело. А Банку «Аверс» с сотрудниками повезло. Профессиональный, компетентный и энергичный коллектив — самый главный актив банка.

Укрепить командный дух коллектива Банка «Аверс» помогают различные корпоративные мероприятия, которые организуются не только для сотрудников банка, но и для их детей. Традиционно в начале учебного года всех первоклассников приглашают в банк на корпоративный праздник с экскурсией по зданию, интерактивным квестом и подарками.

С 2016 года Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей. Фото: Ринат Назметдинов

Тема поддержки детства получила развитие и в благотворительных детских мероприятиях, в которых сотрудники банка принимают участие. Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей с 2016 года. За последние годы, помимо денежных средств на озеленение территории клиники, Банком «Аверс» были подарены компьютерная и медицинская техника, развивающие игры и книги, новогодние подарки.

Именно сплоченный и надежный коллектив и корпоративный дух помогают сотрудникам банка добиваться успехов, двигаться вперед.

Надежный партнер

Доверие и поддержка Совета директоров, участников, партнеров и клиентов приводят банк к новым успехам и достижениям. Выстроенная система взаимодействия способствует созданию долгосрочных отношений с крупнейшими предприятиями нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства. Ведь доверие клиентов и партнеров для Банка «Аверс» — его главный актив.

По словам генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, Банк «Аверс» зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, прочно занявший свою нишу в кредитно-финансовой системе России и Татарстана.

— Банк постоянно совершенствуется, развивая новые направления деятельности, задачи, поставленные банком, усложняются, что позволяет двигаться в ногу со временем. Опыт нашего успешного сотрудничества с Банком «Аверс» позволяет по достоинству оценить высокий профессионализм и деловые качества коллектива, — отмечает Айрат Сафин.

Банк «Аверс» многие годы тесно сотрудничает и с АО «ТАИФ-НК».

— 20-летний стаж сотрудничества наших компаний — это ежедневная слаженная работа с профессиональным коллективом банка, который выполняет нужную и важную работу. Оперативное принятие решений и поддержка со стороны банка всегда помогают нашей компании в достижении цели, — отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

— Цель крупных и успешных компаний — двигаться вперед, достигая новых высот, становясь лучше с каждым днем, радуя клиентов превосходным обслуживанием и отличным качеством. Устойчивая позиция Банка «Аверс» на рынке и высокая репутация в банковском сообществе — неоспоримое доказательство эффективности организации, отличных профессиональных качеств подобранной команды и грамотного руководства. За время сотрудничества ООО «ТАИФ-НК АЗС» и Банка «Аверс» реализовано множество совместных проектов, что позволяет по достоинству оценить профессионализм и деловые качества обеих команд, — уверен генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Альберт Султеев.

Заслуженным доверием Банк «Аверс» пользуется и у одного из крупнейших в России производителей нефтехимической продукции — ПАО «Казаньоргсинтез».

— Банк «Аверс» сегодня — это современный, надежный и динамично развивающийся рыночный институт со сплоченной командой профессионалов. Надеемся, что деловые отношения между нашими организациями будут крепнуть и развиваться в течение многих лет, — добавил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

ООО Банк «Аверс», лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

Партнерский материал

Айрат Сафин генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Уважаемая Аида Накиповна! От имени ПАО «Нижнекамскнефтехим» и себя лично примите искренние поздравления с днем основания ООО «Банк «Аверс»! Банк с честью выдержал испытания временем и стал для коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим» гарантом надежности, стабильности и успешности. Благодарю Вас за желание и умение оперативно решать сложные задачи. От души желаю всему дружному коллективу Банка «Аверс» благополучия и процветания. Пусть в жизни каждого сотрудника будет как можно больше приятных событий, положительных эмоций и улыбок. Здоровья и счастья!

Максим Новиков генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Уважаемые работники Банка «Аверс»! От лица всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от меня лично примите искренние поздравления в честь 31-й годовщины со дня образования Банка «Аверс»! Банк не только качественно и своевременно удовлетворяет запросы в финансовых услугах, но и идет в ногу со временем, внедряя современные, технологичные и безопасные как для предприятия, так и его сотрудников сервисы. Хотим пожелать банку процветания, достижения новых горизонтов, финансового роста, а также благополучия всему коллективу Банка «Аверс».

Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Уважаемая Аида Накиповна! От всей души поздравляю Вас и весь коллектив ООО Банк «Аверс» с 31-летием! За эти годы Ваш банк прошел вместе со всей банковской системой России через нелегкие испытания, не только успешно преодолевая их, но и становясь при этом крепче, сильнее, надежнее. Доверие, которым заслуженно пользуется Банк «Аверс» у клиентов и партнеров, его авторитет и надежность — свидетельство профессионализма, целеустремленности и любви к своему делу всех членов коллектива. За все годы своего существования банк зарекомендовал себя как надежный финансовый институт, прочно занявший свою нишу в финансово-кредитной системе Республики Татарстан. В день 31-летия примите самые искренние поздравления и пожелания новых достижений, стабильности и процветания. Всем сотрудникам здоровья, счастья и благополучия!

Альберт Султеев генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» От имени коллектива ООО «ТАИФ-НК АЗС» и от себя лично хочу поблагодарить и поздравить всех сотрудников Банка «Аверс» с завершением еще одного года роста и процветания! Желаем всегда оставаться достойными конкурентами на рынке, чтобы каждый клиент всегда мог рассчитывать на постоянное и надежное сотрудничество, а каждый сотрудник был доволен своей работой. В период быстрого информационного прогресса нас ждут более глобальные проекты, к выполнению которых, мы уверены, команда банка готова на все 100%. Будем продолжать вместе расти и процветать!

Люция Кашапова