Выгодная ипотека и акции для держателей карт Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

Банки за десять месяцев 2020 года выдали больше ипотечных кредитов, чем за рекордный 2018 год, это связано в том числе и со снижением банковских ставок по ипотеке. Поскольку ипотека остается самым простым способом решения жилищного вопроса для многих семей — сейчас самое время успеть ею воспользоваться.

Рекордно низкие ставки по ипотеке

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам выгодные банковские продукты на приобретение недвижимости по рекордно низким ставкам.

Ставка по ипотеке с учетом всех дополнительных скидок, учитывающих стаж работы, положительную кредитную историю и ряд других критериев, может составить 6,5% годовых. Если вы хотите приобрести квартиру или расширить имеющуюся жилплощадь, вам поможет ипотечная программа «Приоритет», которая позволяет приобрести сотрудникам предприятий — стратегических партнеров Банка квартиру в многоквартирном жилом доме или индивидуальный жилой дом с земельным участком. Также возможно купить жилье по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве в аккредитованном объекте. Размер кредита по программе варьируется от 300 тыс. до 15 млн рублей на срок до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости недвижимости. В Банке «Аверс» можно также рефинансировать ипотечные кредиты по очень выгодным ставкам, ранее полученные в других банках.

Ставки снижены также по программам государственного субсидирования. Так, для семей с детьми по программе «Ипотека с господдержкой 2.0» можно приобрести жилье по ставке от 4,9% годовых, а по программе «Господдержка 2020» — купить квартиру на первичном рынке по ставке от 6% годовых. В рамках государственных ипотечных программ можно получить кредит на сумму от 300 тыс. рублей до 6 млн рублей на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья.

Рефинансирование платежей по соципотеке

Жители Татарстана получили возможность поменять договор соципотеки на договор купли-продажи и рефинансировать платежи. В Банке «Аверс» переоформить договор социальной ипотеки Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан на договор купли-продажи квартиры можно с использованием различных программ ипотечного кредитования. Это позволит, во-первых, зафиксировать стоимость квадратного метра жилья и оформить право собственности сразу после оформления ипотечного кредита, во-вторых, использовать средства материнского капитала, федеральные выплаты на погашение ипотечного кредита, а также получить возможность оформить налоговый вычет на квартиру. Оставить заявку на консультацию по ипотечному кредиту можно на сайте aversbank.ru.

Кстати, до конца года всем клиентам, оформившим ипотечный или потребительский кредит, Банк «Аверс» дарит «Сертификат новосела» на получение 7%-ной скидки в гипермаркетах «Мегастрой».

Первые призы уже ждут победителей — держателей карт Банка «Аверс»

Напомним, что в честь 30-летия со дня основания Банк «Аверс» запустил акцию «Отметим юбилей вместе!» для держателей карт MasterCard®. Оплачивая с 21 сентября по 20 декабря 2020 года товары и услуги картой Банка «Аверс», клиенты банка могут получить в подарок «умную» технику для дома: HD-телевизоры, мультиварки, электрочайники, тостеры, воздухоувлажнители-воздухоочистители, а также дополнительные призы — подарочную карту номиналом 1000 рублей на приобретение топлива и других товаров в ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Расплачиваться с помощью карт Банка «Аверс» в интернете всегда удобно и безопасно благодаря технологии 3D Secure. Данная система позволяет безопасно совершать онлайн-покупки, используя одноразовый пароль.

Победители первого месяца акции для держателей карт получают подарочные карты. Фото предоставлено Банком «Аверс»

Победители первого месяца — 150 держателей карт Банка «Аверс», совершившие наибольшее количество покупок по карте на сумму не менее 300 рублей в период с 21 сентября по 20 октября 2020 года, уже получают подарочные карты номиналом 1000 рублей для приобретения топлива и других товаров на «ТАИФ-НК АЗС» в офисах банка.

Сроки проведения Акции — с 21.09.2020 по 20.01.2021 года. Для участия в акции «Отметим юбилей вместе!» необходимо оплачивать товары или услуги картой MasterCard, эмитированной ООО Банк «Аверс», на сумму не менее 300 рублей за одну операцию. Обладателями Главных призов станут три участника Акции, совершивших наибольшее суммарное количество операций с учетом пунктов 5 и 6 Правил участия в рекламной акции «Отметим юбилей вместе!» (далее — Правила). Обладателями основных призов станут 300 участников, совершивших наибольшее суммарное количество операций после получения Главных призов с учетом пункта 5 и 6 Правил. Обладателями дополнительных призов станут 300 участников, совершивших за первый месяц Акции или за второй месяц Акции не менее 10 покупок на сумму от 300 рублей за одну операцию. Организатор Акции оставляет за собой право на замену подарка. Дата определения победителей — 25.12.2020 г. Период вручения призов: с 28.12.2020 до 20.01.2021 г. включительно. Победители Акции будут приглашены в офисы Банка «Аверс» для вручения подарков. Подробнее об условиях можно узнать в Правилах участия в рекламной Акции.

Более подробную информацию об ипотечных программах Банка «Аверс», условиях кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах, акциях банка, условии их проведения, победителях акций можно узнать в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

