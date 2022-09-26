Банк «Аверс» отметил 32-летие со дня основания

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс», один из старейших банков Татарстана, отметил 32-летие со дня основания. За годы успешной работы Банк «Аверс» приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг, нарастил кадровый и технический потенциал, достиг высоких позиций в регионе и приобрел репутацию надежного партнера.

Банк «Аверс» стабильно входит в число самых надежных и прибыльных банков Татарстана и занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Республики Татарстан: 2-е место по размеру активов, прибыли, уставного капитала и вложений в ценные бумаги.

Надежность Банка «Аверс» ежегодно подтверждается высокими рейтинговыми оценками. В марте 2022 года Банк «Аверс» признан одним из самых надежных банков России и Татарстана по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков и оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. В обновленном рейтинге Банк «Аверс» занял 49-е место. Устойчивость банка подтверждена рейтингом агентством Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), подтвердившем рейтинг кредитоспособности банка на уровне А(Ru) со «стабильным» прогнозом.

Доверие и поддержка Совета директоров, участников, партнеров и клиентов способствуют новым достижениям банка, а выстроенная система взаимодействия помогает созданию долгосрочных отношений с крупнейшими предприятиями республики.

В честь дня рождения Банка «Аверс» в головном офисе банка состоялось чествование лучших сотрудников, ведь самый главный актив банка — это его компетентный, инициативный и профессиональный коллектив.

Реклама. ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014

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