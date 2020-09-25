30 лет успеха: Банк «Аверс» отмечает юбилей

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Банк «Аверс» отмечает 30-летие со дня основания. Символично, что юбилейная дата совпала с празднованием 100-летия образования Татарской АССР и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Банк «Аверс» был учрежден в сентябре 1990 года и является одним из первых участников банковской отрасли Республики Татарстан и России. На сегодняшний день Банк «Аверс» — универсальный банк с развитой линейкой продуктов и услуг и стабильными финансовыми показателями. О том, с чего началась история кредитной организации и каких результатов банк достиг за годы работы, — в материале «Реального времени».

Сохраняя традиции

Один из старейших региональных банков страны «Аверс» основан в 1990 году. За долгие годы работы банк не только прошел испытания кризисами, но и заслужил прочную репутацию надежного финансового партнера.

Интересно, что здание головного офиса Банка «Аверс» имеет многовековую историю. В стенах памятника архитектуры — на улице Мусы Джалиля, 3 — в XIX веке свою деятельность осуществлял Казанский купеческий банк. Основанный в 1873 году, банк стал первым и единственным в Казанской губернии акционерным коммерческим банком, учредителями которого были богатые местные купцы. Казанский купеческий банк сыграл значительную роль в экономике губернии, активизируя денежные обороты и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей.

Купеческий банк сыграл огромную роль в экономике губернии, активизируя денежные обороты и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей. Фото предоставлено ООО «Банк «Аверс»

Кредитное учреждение просуществовало до 1917 года. В советские годы в здании находилось Министерство финансов ТАССР, а позже — налоговая инспекция. Здание банка к его историческому предназначению вернули лишь в начале XXI века. Через 100 лет со времени постройки здания для Казанского купеческого банка сюда в 2003 году переехал Банк «Аверс», который с честью продолжает банковские традиции, сохраняя вот уже на протяжении 30 лет репутацию надежного партнера.

История создания и развития банка

История же самого Банка «Аверс» началась в 1990 году. Кредитная организация была зарегистрирована как Медицинский коммерческий банк «Аверс», учредителями которого выступили Министерство здравоохранения Татарстана, промышленные и торговые предприятия республики.

Начало 90-х было благоприятным временем для развития банковского бизнеса. Именно в этот период активно открываются коммерческие банки, развиваются расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции. Но грянувший в 1998 году один из тяжелейших экономических кризисов в истории страны привел к большим потерям.

Банк «Аверс» был учрежден в сентябре 1990 года. Фото Ринат Назметдинов

В то время финансовый кризис пошатнул позиции и Банка «Аверс». Чтобы избежать банкротства, контроль над Банком руководство Республики Татарстан предложило взять Группе компаний ТАИФ.

— Меня беспокоила судьба банка. Заручившись поддержкой первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, я обратился за помощью к ТАИФу. Таким образом банк оказался в надежных руках. Компании удалось поправить финансовое положение кредитной организации, — рассказал «Реальному времени» экс-председатель Национального банка РТ Евгений Богачев.

Так с 2000 года для Банка «Аверс» началась новая история. Благодаря ГК ТАИФ только за первый год уставный капитал банка был увеличен с 9,8 млн рублей до 138 млн рублей.

Самый надежный банк Татарстана

Сегодня Банк «Аверс» занимает лидирующие позиции в банковском секторе Татарстана и стабильно входит в число прибыльных банков республики. На 1 сентября 2020 года активы банка составили порядка 115,4 млрд рублей, а прибыль достигла 1,4 млрд рублей.

Устойчивость и надежность банка подтверждена международными и российскими агентствами. В марте 2020 года «Аверс» был признан надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны и составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков. В обновленном рейтинге банк занял 41-е место, поднявшись на девять позиций по сравнению с 2019 годом.

Принимая во внимание хорошие финансовые показатели, качество активов, высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность, международное агентство Fitch Ratings в июле 2020 года подтвердило рейтинг Банка «Аверс» на уровне «BB», прогноз «стабильный». Надежность «Аверса» была подтверждена и рейтинговым агентством АКРА, присвоившим в августе 2020 года рейтинг кредитоспособности на уровне A(ru).

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам широкую линейку продуктов, выгодное партнерство и индивидуальный подход. Фото Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» предоставляет полный комплекс банковских услуг для обеспечения потребностей любого бизнеса: от расчетно-кассового обслуживания, зарплатных проектов, дистанционного обслуживания до банковских гарантий и кредитования. Своим розничным клиентам банк предлагает разнообразные программы кредитования, депозитные продукты, широкую линейку банковских карт, а также премиальное банковское обслуживание.

Банк также проводит активную работу по укреплению своих позиций в роли надежного партнера и контрагента на фондовом, валютном и денежном рынках. Стабильное финансовое положение, безупречная репутация и высокие рейтинги от международных и российских рейтинговых агентств позволяют Банку успешно расширять сотрудничество с российскими и международными участниками финансовых рынков.

Корпоративный бизнес традиционно является основополагающим направлением в деятельности Банка и ориентирован на сотрудничество с крупнейшими предприятиями нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства. Банк «Аверс» гордится доверием и поддержкой системообразующих предприятий Республики Татарстан и выражает уверенность в том, что совместное сотрудничество приведет к новым успехам и достижениям.

Активная социальная позиция и командный дух

Банк «Аверс» — это, прежде всего, атмосфера, сильный командный дух и люди с активной социальной позицией.



С 2016 года банк сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей. За эти годы, помимо озеленения территории клиники, Банк «Аверс» пожертвовал компьютерную технику для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения. А в этом году «Аверс» подарил клинике пульсоксиметры для контроля уровня кислорода в крови при коронавирусной инфекции у детей.



Кроме того, ежегодно сотрудники банка дарят детям новогодние сладкие подарки и развивающие игры.

Ежегодно в День защиты детей Банк «Аверс» дарит подарки маленьким пациентам ДРКБ. Фото Ринат Назметдинов

Укрепить командный дух помогают ежегодные корпоративные мероприятия — коллектив то состязается в интеллектуальной викторине, то соревнуется в конкурсе рабочих профессий в честь чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, то проходит испытания спортивно-исторического квеста «Легенды Казанского ханства» или участвует в спортивных летних командных играх. Мероприятия проводятся не только для сотрудников банка, но и для их детей.

Спортивный азарт, испытания и победы становятся стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития. Фото Ринат Назметдинов

Сегодня эта дружная и профессиональная команда отмечает 30-летний юбилей Банка «Аверс», который, являясь одним из старейших финансовых учреждений республики, за 30 лет работы достиг не только высоких позиций в регионе, но и приобрел доверие клиентов, репутацию самого надежного Банка и партнера. И это самый главный его актив.



Редакция интернет-издания «Реальное время» присоединяется к поздравлениям, звучащим сегодня в адрес юбиляра.



Руслан Шигабутдинов Генеральный директор АО «ТАИФ» Коллектив Группы компаний ТАИФ поздравляет всех сотрудников Банка «Аверс» со знаменательной юбилейной датой — 30-летием успешной работы на рынке финансовых услуг! У нашей республики богатая история, неотъемлемой частью которой является история Банка «Аверс» — одного из первопроходцев финансовой системы Республики Татарстан. Сегодня, как и 30 лет назад, Банк «Аверс» строит свои отношения с клиентами на принципах взаимовыгодного партнерства, уважения и безусловного выполнения своих обязательств. Заслуженное доверие, которым Банк «Аверс» пользуется у своих партнеров и клиентов, его громадный авторитет, высокие позиции в банковских рейтингах и устойчивое положение есть результат высочайшего профессионализма, сплоченности и целеустремленности коллектива и руководства. Сегодня Банк «Аверс» занимает одну из лидирующих позиций в банковском секторе региона по размеру активов, прибыли и уставного капитала среди татарстанских банков. Устойчивость банка ежегодно подтверждается рейтингом авторитетных международных агентств. Банк «Аверс» является универсальным финансовым институтом, предоставляющим широкий спектр банковских услуг, и стабильно входит в число самых прибыльных и надежных банков Татарстана. Внедрение передовых информационных технологий позволяет Банку «Аверс» постоянно наращивать клиентскую базу за счет высокого качества сервиса и разработки новых услуг. В этот славный юбилей хочется пожелать всему коллективу Банка «Аверс» светлых горизонтов для развития, новых открывающихся перспектив и всегда быть лидером банковской сферы Республики Татарстан! Пусть и дальше складывающиеся не одно десятилетие славные банковские традиции Банка «Аверс» бережно сохраняются и развиваются, а каждый следующий юбилей будет отмечен новыми блестящими победами на благо роста и процветания родной республики! Мира и добра вам и вашим близким!

Айрат Сафин Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» От имени многотысячного коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим» и от себя лично поздравляю сотрудников Банка «Аверс» со знаменательным юбилеем — 30-летием успешной работы на рынке банковских услуг. «Аверс» является динамично развивающимся российским банком, который входит в число ведущих кредитно-финансовых учреждений страны. Опыт успешного сотрудничества нашего предприятия и Банка «Аверс» позволяет по достоинству оценить высочайший профессионализм и деловые качества сотрудников учреждения. А ваш неоспоримый авторитет в банковском сообществе является прочной основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Желаю коллективу Банка «Аверс» доброго здоровья, счастья и новых свершений в труде и жизни.

Фарид Минигулов Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» поздравляет всех работников Банка «Аверс» с 30-летием! Банк «Аверс» прошел длинный путь, чтобы быть удобным и надежным банком для своих розничных и корпоративных клиентов. На счету банка награды, подтверждающие профессионализм и правильность выбранной стратегии развития. Ваша устойчивая позиция на рынке — неоспоримое доказательство эффективности организации, отличных профессиональных качеств подобранной команды и грамотного руководства. Желаем Банку «Аверс» реализации всех намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне. Пусть банк дарит каждому клиенту возможность для реализации своих мечтаний, пусть позиция лидера среди конкурентов всегда будет за вами. Желаем руководству и всем сотрудникам Банка «Аверс» счастья, здоровья и благополучия.

Эдуард Галеев Генеральный директор АО «ТГК-16» Сердечно поздравляю весь коллектив Банка «Аверс» с 30-летием успешной работы на рынке банковских услуг! 30 лет — серьезный срок, который говорит о высокой устойчивости банка и профессионализме его сотрудников. За это время Банк «Аверс» зарекомендовал себя как надежный финансовый институт, прочно занявший свою нишу в финансово-кредитной системе Татарстана. «Аверс», как и вся российская банковская система, прошел непростой период становления. Но, несмотря на все сложности, банк неизменно строил отношения с клиентами на принципах долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и безусловного выполнения обязательств. Хотелось бы отдельное спасибо сказать председателю совета директоров и идейному вдохновителю Банка «Аверс» Гузелии Мухарямовне Сафиной. Именно под ее опытным началом долгие годы «Аверс» демонстрирует стабильную динамику по основным финансовым показателям, открывает новые горизонты развития, укрепляет позиции. Профессионализм и единство команды руководителей и специалистов были и остаются залогом стабильного и успешного развития Банка «Аверс». В подтверждение этого аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru). Это самый высокий показатель среди татарстанских банков. Залог успешности всей команды — это высокий уровень социальной ответственности, стабильность и стремление постоянно совершенствоваться. От имени всего коллектива ТГК-16 выражаю признательность за долгое и плодотворное сотрудничество с нашей компанией. Желаем «Аверсу» процветания, благополучия, попутного ветра и грандиозных свершений!

Альберт Султеев Генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Поздравляем коллектив, акционеров и клиентов Банка «Аверс» с замечательной датой — 30-летием успешной работы на рынке банковских услуг! Банк «Аверс» вот уже три десятилетия является одной из главных составляющих банковской системы Республики Татарстан. Пройдя значительный путь становления и развития, преодолев социальные и экономические кризисы, Банк «Аверс» с честью выдержал испытания временем и стал ведущим финансовым учреждением, услугами которого пользуются многочисленные клиенты. На протяжении всей своей истории Банк «Аверс» активно участвовал в решении стратегических задач развития региона, без его финансирования была бы невозможной реализация многочисленных инвестиционных и социальных программ в республике. Ресурсная база и капитал Банка «Аверс» позволяют финансировать проекты крупных предприятий, активно развивать кредитование населения, наращивать поддержку малого бизнеса. Широкий спектр услуг, предлагаемых юридическим и физическим лицам, безупречное качество финансовых продуктов, индивидуальный подход к клиентам, использование новейших операционных технологий, высокий уровень деловой культуры позволили ему завоевать репутацию солидного и надежного финансового учреждения. Мы искренне выражаем вам глубочайшую признательность за многолетнее конструктивное деловое сотрудничество. Желаем, чтобы и последующие годы были для Банка «Аверс» годами успешных вложений, полезных дел, стабильности и дальнейшего процветания, а сотрудникам — здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания в коллективе!

Александр Беляков Директор ООО ФСК «БРИЗ» Поздравляем с 30-летним юбилеем Банк «Аверс»! Хотим пожелать банку долгих лет стабильного успеха, уверенной деятельности, неугасаемого процветания, огромного потока клиентов честных и щедрых. Желаю всем сотрудникам Банка стрессоустойчивости, внимательности, высокого профессионализма, а также крепкого здоровья, счастья в личной жизни и благополучия! Желаю всем клиентам удачи и достатка, оправданного к вам доверия и хороших от нас процентов! Больших побед и дальнейших высот долгих лет в строю!

Сергей Молочкин Генеральный директор ООО «ПолиТэр» Поздравляем руководство и сотрудников Банка «Аверс» с 30-летним юбилеем! Надежность, стабильность и профессионализм стали залогом успеха нашего сотрудничества. Пусть банк всегда занимает твердую и устойчивую позицию в финансовом мире. Желаем новых успешных проектов, дальнейшего динамичного развития и процветания, а всему коллективу — благополучия, счастливой и здоровой жизни.

Дмитрий Солуянов Генеральный директор АО «ТАТЭМ» Сердечно поздравляем коллектив ООО Банк «Аверс» с 30-летием успешной работы на рынке банковских услуг! За эти годы Банк «Аверс» зарекомендовал себя как надежный финансовый институт, прочно занявший свою нишу в банковской системе Республики Татарстан. Коллектив банка никогда не останавливается на достигнутом, умело внедряет передовой опыт, постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, что позволяет достойно отвечать требованиям времени. Мы дорожим и высоко ценим наши добрые партнерские отношения и надеемся, что плодотворное сотрудничество сохранится и в дальнейшем. От всей души желаем всему коллективу Банка «Аверс» крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, а также стойкости и упорства в достижении поставленных целей и задач!

Люция Кашапова