Банк «Аверс» определил победителей второго месяца акции для держателей карт Mastercard®

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» подвел промежуточные итоги Акции «Отметим юбилей вместе!» для держателей карт Mastercard®.

Победителями второго месяца Акции стали 150 держателей карт Банка «Аверс», совершившие наибольшее количество покупок по карте на сумму от 300 рублей в период с 21 октября по 20 ноября 2020 года. Победители Акции в подарок получат карту номиналом 1000 рублей на приобретение топлива и других товаров на ООО «ТАИФ-НК АЗС». Ознакомиться со списком победителей второго месяца Акции можно на сайте Банка «Аверс».

Победителями первого месяца Акции уже стали 150 держателей карт Банка «Аверс».

Кроме того, оплачивая до 20 декабря 2020 года товары и услуги картой Банка «Аверс», у клиентов банка в преддверии новогодних праздников есть возможность получить в подарок умную технику, которая сделает ваш дом более удобным и комфортным.

Для участия в Акции «Отметим юбилей вместе!» необходимо оплачивать товары или услуги картой Mastercard®, эмитированной Банком «Аверс», на сумму не менее 300 рублей за одну операцию. Обладателями главных призов станут три участника Акции, совершивших наибольшее суммарное количество операций, а обладателями основных призов станут 300 участников, совершивших наибольшее суммарное количество операций после получения главных призов. Организатор Акции оставляет за собой право на замену подарка. Дата определения победителей — 25.12.2020. Победители Акции будут приглашены в офисы Банка «Аверс» для вручения подарков.

Сроки проведения Акции — с 21.09.2020 по 20.01.2021. Подробнее об условиях можно узнать в Правилах участия в рекламной Акции, а также в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России — бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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