Fitch Ratings повысил рейтинги Банка «Аверс»

Fitch Ratings повысил рейтинг ООО Банк «Аверс» («Аверс») с «BB-» до «BB», прогноз «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность Банка «Аверс», хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.

«Стабильный» прогноз по рейтингу банка отражает ожидания Fitch, что банк сможет сохранить свои показатели деятельности на приемлемом уровне в среднесрочной перспективе. «Стабильный» прогноз также учитывает стабильный профиль фондирования банка и адекватную позицию ликвидности.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики порядка 29 лет, является опорным и расчетным центром Группы компаний ТАИФ. На 1.08.2019 года активы Банка составили 101,73 млрд рублей, вложения в ценные бумаги достигли 43,11 млрд рублей, чистая прибыль превысила 1,37 млрд рублей. В марте 2019 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. Банк «Аверс» занял первое место среди банков Татарстана.