Каждая пятая поездка в метро за 1 рубль при оплате картой Банка «Аверс» Mastercard®

Фото: Ринат Назметдинов

Держатели карт Mastercard Банка «Аверс» могут сэкономить на поездке в казанском метрополитене. Акция «Выгодные поездки в метро с картой Mastercard!» продлена до 30 апреля 2021 года.

Пассажиры казанского метро при оплате проезда картой Mastercard Банка «Аверс» могут получить скидку в размере 29 рублей за каждую пятую поездку. Система приема безналичных платежей позволяет быстро и безопасно оплачивать проезд.

Чтобы принять участие в акции, достаточно приложить к валидатору турникета банковскую карту Mastercard Банка «Аверс».

С правилами проведения и условиями акции можно ознакомиться здесь.

Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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